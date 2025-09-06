Biến niềm tự hào thành sức mạnh hành động

TP - Niềm tự hào dân tộc không chỉ là cảm xúc trong những ngày lễ lớn, mà phải trở thành động lực thôi thúc mỗi bạn trẻ hành động vì tương lai đất nước. Từ khát vọng cá nhân đến lý tưởng chung của dân tộc, từ một việc làm nhỏ đến công trình lớn, thế hệ trẻ hôm nay được kỳ vọng sẽ biến ngọn lửa “Tự hào Việt Nam” thành sức mạnh bền bỉ, góp phần dựng xây đất nước.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An:

Kiến tạo một Việt Nam văn minh, hạnh phúc

Không khí hào hùng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ của chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn phát động đã thực sự thắp lên ngọn lửa tình yêu Tổ quốc - nguồn sức mạnh tinh thần vô giá trong trái tim hàng triệu người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khối Trí thức trẻ tham gia diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Ảnh: Như Ý

Vấn đề lớn đặt ra là làm sao để biến khát vọng thành hiện thực bằng những hành động cụ thể. Để ngọn lửa tự hào không chỉ bùng cháy trong khoảnh khắc, mà trở thành năng lượng bền bỉ, soi đường cho thanh niên tiếp bước non sông. Chúng tôi xác định ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng cho thanh niên tâm thế vững vàng và ý thức trách nhiệm công dân sâu sắc. Lòng yêu nước cần được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé, không chỉ dừng lại ở cảm xúc trong lễ hội, mà phải trở thành động lực rèn luyện hằng ngày qua học tập, lao động, khát vọng cống hiến. Tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, tích hợp trên các nền tảng số và không gian sáng tạo, để mỗi đoàn viên, thanh niên thêm yêu, thêm tự hào, đồng thời xác định rõ vai trò, sứ mệnh của mình trong hành trình xây dựng đất nước hùng cường vào năm 2045.

Thứ hai, khơi dậy và đồng hành cùng tinh thần hội nhập, sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên. Yêu nước trong thời đại số chính là đóng góp trí tuệ, sức trẻ để phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương, đất nước. Mỗi công trình, sáng kiến, sản phẩm trí tuệ của tuổi trẻ chính là một viên gạch vững chắc góp phần xây đắp sự cường thịnh của quốc gia.

Thứ ba, lan tỏa trách nhiệm xã hội và những giá trị tốt đẹp trên mọi mặt trận, từ không gian số đến đời thực. Trong kỷ nguyên số, mỗi thanh niên cần là một “đại sứ văn hóa số”, tận dụng sức mạnh mạng xã hội để truyền cảm hứng, chia sẻ những câu chuyện đẹp, lan tỏa giá trị tích cực. Tinh thần tình nguyện và trách nhiệm cộng đồng phải được thể hiện qua từng hành động cụ thể, góp phần kiến tạo một Việt Nam văn minh, hạnh phúc.

PGS. TS Trương Thanh Tùng, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022, giảng viên ĐH Phenikaa:

Từng bước làm chủ công nghệ

Theo tôi, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam nói chung không phải là một trào lưu nhất thời, mà là giá trị đã được hun đúc, nuôi dưỡng và hiện diện sẵn trong mỗi con người Việt Nam. Như Bác Hồ từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”.

Vấn đề đặt ra hôm nay là làm thế nào để chuyển hóa làn sóng yêu nước đang dâng trào ấy thành nguồn sức mạnh thực sự, góp phần vào sự phát triển đất nước. Thông qua các hoạt động của T.Ư Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi, chúng ta cần định hướng để mỗi bạn trẻ biết nuôi dưỡng lý tưởng sống, gắn khát vọng cá nhân với khát vọng chung của dân tộc. Việc đó có thể bắt đầu từ những hành động rất cụ thể, phù hợp với từng lứa tuổi và vị trí: học sinh nỗ lực trong học tập, rèn luyện thể chất; sinh viên, giảng viên, nhà khoa học trẻ say mê nghiên cứu, sáng tạo, làm chủ tri thức khoa học - công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thanh niên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, khởi nghiệp, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, nhưng khi cộng hưởng sẽ tạo thành làn sóng sức mạnh dân tộc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh vào năm 2045, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh.

Với cá nhân tôi, ý thức rõ trách nhiệm của một trí thức trẻ và một giảng viên, tôi luôn nỗ lực trong giảng dạy để đào tạo nên những thế hệ nhà khoa học tương lai, đồng thời kiên trì theo đuổi nghiên cứu ở những lĩnh vực khó của khoa học sức khỏe. Khát vọng lớn nhất của tôi là có thể đóng góp một phần công sức vào mục tiêu xây dựng nền Dược học Việt Nam hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ, đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết của sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

PGS. TS Trần Lê Hưng, giảng viên đại học Gustave Eiffel, Pháp:

Hội nhập quốc tế nhanh và sâu rộng

Tôi có niềm vinh dự, tự hào lớn lao là được chọn làm đại biểu khối Kiều bào Việt Nam, đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Khi trở về quê hương, nhìn thấy những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời trên từng con phố, vỉa hè, ngõ nhỏ, tôi càng cảm nhận rõ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự đồng lòng của nhân dân ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Khoảnh khắc https://tienphong.vn/post-1774789.html, tôi bồi hồi nhớ về hình ảnh mùa thu năm 1945 khi Bác Hồ kính yêu đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giây phút ấy khiến mỗi người đều tự đặt cho mình câu hỏi về trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận khi đất nước bước sang một chương mới của lịch sử - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Trong lần trở về này, tôi tổ chức trao tặng cuốn hồi ký Sắt son, vẹn tròn của cố lão thành cách mạng Trần Văn Mạc - người chiến sĩ tiền khởi nghĩa đã ghi lại những tháng ngày chiến đấu anh dũng cùng đồng đội trong hệ thống nhà tù thực dân, đặc biệt là tại khu di tích nhà tù Côn Đảo. Đây là việc làm mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, tưởng nhớ những thế hệ cha anh đã xả thân anh dũng, hiến dâng tuổi xuân, xương máu và cả tính mạng để thế hệ chúng ta hôm nay được sinh ra, lớn lên trong hòa bình. Lịch sử Việt Nam được viết bằng xương và máu của những anh hùng giải phóng dân tộc. Đó là điều chúng ta không quên, không thể quên và càng không được phép quên.

Chính vì vậy, với vai trò là thanh niên Việt Nam, tôi càng ý thức rõ rệt hơn trách nhiệm và sứ mệnh của thế hệ mình. Đó là phải phấn đấu trở thành lực lượng trụ cột đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới; là đội ngũ tiên phong trong các lĩnh vực mới; không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lý tưởng, khát vọng cống hiến. Cùng với đó, mỗi bạn trẻ góp sức để Việt Nam hội nhập nhanh, sâu rộng trên trường quốc tế - như trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng. Tôi dù đang làm việc ở nước ngoài nhưng luôn hướng về quê hương bằng những nghiên cứu, phần việc ý nghĩa cụ thể và nỗ lực khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt trên trường quốc tế.

Bạn Cát Huy Nhật, sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM:

Trở thành “sứ giả lịch sử”

Dư âm của niềm tự hào dân tộc từ lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 thực sự mang đến cho tôi nhiều xúc cảm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm về mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc, là một thanh niên thời đại mới, tôi luôn tự nhắc mình phải đem nhiệt huyết tuổi trẻ cộng hưởng với niềm tự hào dân tộc để hành động, góp phần hiện thực hóa khát vọng mà Đảng ta đã đề ra. Là đoàn viên, thanh niên sinh hoạt tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tôi đang nỗ lực trở thành một “sứ giả lịch sử” - một hạt giống khơi dậy tình yêu đất nước, khát vọng cống hiến trong các bạn đoàn viên, thanh niên tại cơ sở.

Là một sinh viên y khoa, tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện, và thực hành lòng biết ơn mỗi ngày đối với các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để giữ lấy nền độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc. Tôi xác định sứ mệnh của mình là dùng kiến thức chuyên môn để chăm lo sức khỏe cộng đồng, góp một phần nhỏ bé vào công cuộc dựng xây đất nước.