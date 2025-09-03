Trắng đêm phục vụ đại lễ

TP - Thức trắng từ đêm hôm trước, làm việc gần 20 giờ liên tục, 8.800 tình nguyện viên (TNV) áo xanh lặng thầm phục vụ diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Họ trở thành điểm nhấn đẹp, thể hiện sức trẻ và tình yêu Tổ quốc của thế hệ hôm nay.

Ðêm trắng

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hình ảnh 8.800 đoàn viên, thanh niên tình nguyện từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn Thủ đô đã trở thành một phần không thể thiếu của đại lễ. Các TNV áo xanh hiện diện ở khắp các điểm nút, từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến từng tuyến phố, góc đường, âm thầm, bền bỉ và tận tâm góp sức trẻ vào thành công chung trong ngày hội lớn của dân tộc.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, hàng nghìn bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện đã góp phần bảo đảm cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công trọn vẹn, để lại nhiều cảm xúc, dư âm đẹp trong lòng đại biểu, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Tình nguyện viên nhặt rác tại các tuyến phố

Để chuẩn bị chu đáo cho ngày đại lễ, các TNV đều có mặt làm việc từ buổi sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) đến chương trình chính thức ngày 2/9. Trong ngày tổng duyệt và ngày lễ chính, họ làm việc liên tục gần 20 giờ đồng hồ. Đặc biệt, đêm 1/9, 8.800 TNV đã thức trắng đêm, tỏa đi khắp các tuyến phố đoàn diễu binh sẽ đi qua, đảm nhận nhiệm vụ phân luồng giao thông, dìu dắt, hỗ trợ các cựu chiến binh, phát nước, đồ ăn nhẹ cho người dân đứng chờ.

Các bạn trẻ cần mẫn nhặt từng mẩu rác, phối hợp với công nhân môi trường giữ cho phố phường sạch đẹp. Có lúc, họ xếp thành “hàng rào mềm”, phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm an ninh trật tự. Sự linh hoạt, nhiệt huyết và tận tâm của các bạn trẻ khiến người dân cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm cùng tình yêu Tổ quốc của thế hệ hôm nay.

Từ 13h ngày 1/9, 800 TNV được tuyển chọn đặc biệt từ Trường Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Phenikaa có mặt tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị công tác hậu cần. Đây là một trong những vị trí yêu cầu sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm sự trang nghiêm trong ngày trọng đại của đất nước. Từng chiếc túi quà tặng đại biểu được gói ghém cẩn thận, vận chuyển và đặt ngay ngắn trên ghế. Sự tỉ mỉ và chu đáo trong từng chi tiết nhỏ là kết quả của nhiều ngày tập luyện qua các buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước đó. Khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, các bạn khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm với phương châm hành động “đến trước, về sau”.

Nguyễn Phương Anh, sinh viên Đại học Phenikaa, là một trong 800 TNV tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình. Phương Anh cùng đồng đội cẩn thận sắp xếp, gói ghém từng túi quà, vận chuyển và đặt gọn gàng trên ghế. Sau khi tranh thủ ăn tối, đến 23h30 ngày 1/9, các TNV vào vị trí và làm việc xuyên đêm cho đến khi kết thúc lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Mồ hôi lẫn với nước mưa ướt mấy lần áo nhưng các bạn trẻ vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ một cách tỉ mẩn, chu đáo.

Phát đồ ăn nhẹ cho cựu chiến binh và người dân

“Chúng tôi lau lại từng chiếc ghế trước khi đại biểu đến, hướng dẫn tìm chỗ ngồi, nhận quà, nhắc thời điểm phất cờ trong các nghi thức. Dù thức trắng đêm và làm việc liên tục nhưng trong lòng ai cũng trào dâng cảm xúc tự hào”, Phương Anh chia sẻ.

Chứng kiến sự vất vả, tận tình của Phương Anh cũng như các TNV, một bác cựu chiến binh gần 90 tuổi gọi cô lại nhường ghế ngồi. Phương Anh xúc động, khiêm nhường đáp lại: “Dạ, đây là nhiệm vụ của bọn cháu, mong bác tận hưởng trọn vẹn không khí tuyệt vời này ạ”.

“Khoảnh khắc đó, tôi thực sự xúc động trào dâng vì tình cảm của bác cựu chiến binh từng vào sinh ra tử dành cho mình trong ngày đại lễ. Tôi cảm nhận như được trò chuyện với chính ông bà mình, thấy ấm áp và thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù vất vả, đứng suốt từ 1 giờ đến 6 giờ sáng, nhưng những lời động viên, khích lệ của các bác cựu chiến binh, khách mời khiến bao mệt nhọc bỗng tan biến”, Phương Anh nói.

Kết thúc buổi lễ, Phương Anh cùng đồng đội lại tiếp tục dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực khán đài, để lại không gian sạch sẽ, tôn nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Dù chỉ ăn bánh, uống sữa trong vài phút nghỉ ngắn nhưng ai cũng nhiệt tình, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây là trải nghiệm mà tôi sẽ nhớ mãi trong thanh xuân của mình”, Phương Anh nói.

Tự hào dân tộc

Lê Quang Huy, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng, đã trải qua những ngày không ngủ, căng mình trên nhiều tuyến phố để phục vụ người dân và đại biểu. Địa bàn hoạt động của đội trải dài từ đầu đường Lê Duẩn, khu vực ga Hà Nội đến các điểm tập trung đông người. Huy cho biết, Học viện Ngân hàng có gần 300 TNV tham gia phục vụ đại lễ. Công việc không chỉ là cấp phát nước, làm hàng rào, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự mà còn dọn vệ sinh môi trường, giữ cho không gian đại lễ luôn sạch đẹp, an toàn.

Tận tình hướng dẫn cựu chiến binh

Dù làm việc gần 20 giờ liên tục, thức trắng đêm và đối mặt áp lực khi dòng người đổ về rất đông, Huy vẫn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. “Nguồn năng lượng đó được tiếp sức từ chính người dân. Một giờ sáng mà dòng người vẫn nắm tay nhau hát vang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ở ga Hà Nội. Trong không khí ấy, mọi mệt mỏi tan biến, thêm yêu, thêm tự hào về dân tộc mình”, Huy kể.

Nhưng khoảnh khắc ấn tượng nhất với Huy là giây phút hàng triệu người cùng hát Quốc ca trong sáng 2/9. “Từ Quảng trường Ba Đình, nhạc Quốc ca vang lên, khắp phố phường mọi người không ai bảo ai, cùng đứng dậy đặt tay lên ngực hát vang. Con đường Lê Duẩn nơi chúng tôi túc trực phút trước còn ồn ào, nhưng khi giai điệu “Đoàn quân Việt Nam đi…” cất lên, tất cả hòa chung một nhịp. Đó là cảm xúc khó quên về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước đưa mọi người xích lại gần nhau hơn”, Huy xúc động.

Nữ sinh Thân Thị Hảo Hảo, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội, cho biết, hơn 200 sinh viên của trường được tuyển chọn tham gia phục vụ tại nhiều điểm trên phố Liễu Giai. Nhiệm vụ trải rộng từ bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường đến cấp phát nước cho người dân. Là đội trưởng, Hảo không chỉ kết nối thông tin, nhắc nhở kỷ luật mà còn truyền năng lượng tích cực để các thành viên vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ. “Mỗi khi đoàn diễu binh đi qua, cảm giác như được hòa mình vào khí thế hiên ngang, đoàn kết của dân tộc. Lúc ấy, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại niềm tự hào được cống hiến”, Hảo chia sẻ.

Nữ sinh Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội xem sự kiện A80 không chỉ là buổi lễ kỷ niệm, mà còn trải nghiệm đặc biệt trong tuổi trẻ của mình. Theo Hảo, buổi lễ không chỉ để tưởng nhớ Bác Hồ và lịch sử dân tộc, mà còn bồi đắp tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Hình ảnh các bạn trẻ đến đúng giờ, đứng trang nghiêm dõi theo lễ duyệt binh, chính là minh chứng rõ nét cho lý tưởng mà Đoàn Thanh niên luôn hướng tới: sống có lý tưởng, cống hiến và phụng sự Tổ quốc.

“Đối với thế hệ trẻ chúng tôi, buổi lễ mang ý nghĩa sâu sắc: khắc ghi những hy sinh của cha ông để thêm trân trọng độc lập, hòa bình. Và hơn hết là lời nhắc nhở về trách nhiệm xây dựng, bảo vệ đất nước trong tương lai”, Thân Thị Hảo Hảo bày tỏ thêm.