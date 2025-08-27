'Áo xanh' hòa cùng sắc cờ Tổ quốc trước giờ sơ duyệt diễu binh diễu hành

TPO - Trong khí thế rộn ràng chờ đến giờ diễn ra sơ duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các tuyến phố trung tâm rực rỡ màu cờ Tổ quốc trên áo, khuôn mặt của người dân, cùng màu xanh thanh niên tình nguyện.

Rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng

Trong ngày 27/8, thời gian càng về chiều, lượng người càng thêm chật kín các ngã đường, góc phố trung tâm gần khu vực Ba Đình – địa điểm diễn ra diễu binh, diễu hành.

Thời tiết mưa gió, trải qua chặng đường dài di chuyển, chờ đợi suốt nhiều đồng hồ ở ngoài trời, thậm chí trải qua một “đêm trắng”… chẳng làm mất đi sự hào hứng, rạng rỡ trên những gương mặt trong “biển người” đón chờ một hoạt động lớn của đất nước.

Họ góp phần “phủ đỏ” không gian bằng áo cờ đỏ sao vàng, băng quấn đầu với dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam”, cờ Tổ quốc cầm tay, nón lá mang màu cờ Tổ quốc… Nhiều nhóm “hâm nóng” bầu không khí bằng những ca khúc sôi nổi thời thanh niên, của những khúc quân hành thời hoa lửa.

Người dân rạng rỡ với áo cờ đỏ sao vàng trên đường Trần Phú. Ảnh: Hồng Vĩnh

8.800 tình nguyện viên đồng loạt ra quân

Trong không khí tưng bừng ấy, trong ngày 27/8, khối tình nguyện viên Thủ đô với 8.800 thành viên đã đồng loạt triển khai.

Đại diện Thành Đoàn Hà Nội cho biết, lực lượng tình nguyện phục vụ thực hiện các nhóm nhiệm vụ: Hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành; phục vụ trong khán đài B,C và các cửa kiểm tra an ninh của quảng trường Ba Đình; hỗ trợ đón tiếp đại biểu từ khu vực tập kết xe vào quảng trường; hỗ trợ đón tiếp các tỉnh thành; hỗ trợ cấp phát nước và đồ ăn nhẹ tại 67 điểm trên các tuyến diễu binh, diễu hành và các điểm tập kết.

Áo xanh tình nguyện tham gia hỗ trợ phân luồng, giữ gìn trật tự trưa 27/8. Ảnh: Hồng Vĩnh

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Phạm Thu Phương (SN 1990) Bí thư Đoàn phường Ba Đình cùng với các tình nguyện viên tham gia phục vụ từ ngày hợp luyện diễu binh diễu hành tại Ba Đình. Trong đó, có việc chỉ đạo triển khai 25 điểm cấp phát nước, hỗ trợ người dân và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Trần Phú với hơn 200 tình nguyện viên. Chị Phương trực tiếp đảm trách tại điểm 68 Nguyễn Thái Học.

“Là một thanh niên sinh ra và lớn lên tại Thủ đô, tôi cảm thấy rất tự hào được sống trong những ngày vô cùng ý nghĩa này, chứng kiến hòa bình thật đẹp và hào hùng. Khi được tham gia góp sức vào việc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ A80, tôi cũng như các bạn tình nguyện viên khác đều có chung một cảm xúc rất hào hứng và biết rằng thanh xuân này thật tươi đẹp khi ta làm những việc có ích vì cộng đồng và xã hội”, chị Phương nói.

Tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Vĩnh - TĐHN

Cách đó không xa, tại khu vực Tượng đài Lý Tự Trọng – Đền Quán Thánh, anh Nguyễn Viết Tuấn (SN 1991) Phó Bí thư Đoàn phường Tây Hồ cũng các tình nguyện viên tham gia phục vụ từ ngày đầu hợp luyện. Bên cạnh việc hỗ trợ phát nước, nhu yếu phẩm, các “áo xanh” hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt là ngăn không cho người dân vào khu vực tập kết xe cơ giới, khí tài để đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được đóng góp một phần nhỏ vào sự kiện trọng đại của dân tộc," anh Tuấn bày tỏ.

"Phục vụ Đại lễ giúp tôi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của ngàyQuốc khánh, gắn với lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tôi cảm nhận thấy được niềm vui, sự hân hoan của nhân dân khi các đoàn xe cơ giới, xe quân sự đi qua."

Anh Tuấn tin rằng, việc phục vụ lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là trách nhiệm, mà còn là vinh dự, niềm tự hào thiêng liêng. "Trong tim mỗi người luôn khắc sâu ý thức: mình đang góp phần viết tiếp trang sử vàng của Tổ quốc, đang hòa nhịp cùng niềm vui chung của dân tộc trong ngày lễ lớn”.