Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ xã, đánh dấu sự ra đời của tổ chức Đoàn xã Lâm Thao, mở ra chặng đường phát triển mới trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao; đồng chí Vũ Đình Phúc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lâm Thao.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở xã Lâm Thao đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các tổ chức Đoàn đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực; tổ chức hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường”. Đoàn viên thanh niên không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã công bố Quyết định chỉ định 29 đồng chí vào Ban Chấp hành, 9 đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng chí Vũ Thị Dung được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.