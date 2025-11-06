Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

P.V

Ngày 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

anh-lam-thao.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ xã, đánh dấu sự ra đời của tổ chức Đoàn xã Lâm Thao, mở ra chặng đường phát triển mới trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao; đồng chí Vũ Đình Phúc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lâm Thao.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở xã Lâm Thao đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các tổ chức Đoàn đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực; tổ chức hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường”. Đoàn viên thanh niên không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã công bố Quyết định chỉ định 29 đồng chí vào Ban Chấp hành, 9 đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng chí Vũ Thị Dung được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

P.V
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao

Cùng chuyên mục