Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Cứu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Ngày 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đón tiếp các đồng chí: Nguyễn Bá Tài – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Cứu; Nguyễn Thị Chinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Cứu.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Đông Cứu đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực được thực hiện, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng được quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Đông Cứu khóa I gồm 23 đồng chí, trong đó có 6 đồng chí tham gia Ban Thường vụ.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Ban Chấp hành Đoàn xã Đông Cứu khóa I quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn kết của tuổi trẻ; góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền xã Đông Cứu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.