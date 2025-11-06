Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Ngày 18/10/2025, tại Hội trường Nhà văn hoá UBND xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự Đại hội đồng chí Nguyễn Đức Luyến – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Lai; Nguyễn Viết Lâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Lai.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Đại Lai đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên được chú trọng, tạo môi trường rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Đại Lai khóa I gồm 18 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Sỹ Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Đại Lai.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Ban Chấp hành Đoàn xã Đại Lai khóa I quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn kết của tuổi trẻ; góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền xã Đại Lai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.