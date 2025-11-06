Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

P.V

Ngày 18/10/2025, tại Hội trường Nhà văn hoá UBND xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-dai-lai.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự Đại hội đồng chí Nguyễn Đức Luyến – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Lai; Nguyễn Viết Lâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Lai.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Đại Lai đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên được chú trọng, tạo môi trường rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Đại Lai khóa I gồm 18 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Sỹ Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Đại Lai.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Ban Chấp hành Đoàn xã Đại Lai khóa I quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn kết của tuổi trẻ; góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền xã Đại Lai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

P.V
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Lai

Cùng chuyên mục