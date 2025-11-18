Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bí thư Trung ương Đoàn thăm, chúc mừng nhà giáo, cơ sở giáo dục Đại học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 18/11, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, chúc mừng các nhà giáo, cơ sở giáo dục Đại học nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh - Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Cơ học, nguyên Viện Trưởng Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Tại buổi gặp, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến cho khoa học của GS Nguyễn Đông Anh, người chủ biên nhiều bộ sách chuyên khảo, giáo trình chuyên sâu; công bố 50 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước và 75 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế...

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc GS Nguyễn Đông Anh luôn mạnh khỏe, tiếp tục lan tỏa ngọn lửa đam mê nghiên cứu, truyền cảm hứng chinh phục tri thức cho các thế hệ nhà khoa học và sinh viên.

z7236338769721-68eae8dced34603818819225aac16bdf.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN thăm, chúc mừng GS. TSKH Nguyễn Đông Anh. Ảnh: Châu Linh
z7236338769816-e8a5bf3d476432463d76b5fddd5905b5-8191.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tặng hoa chúc mừng GS Nguyễn Đông Anh.

Cũng trong sáng 18/11, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội. Tiếp đoàn, có PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam tới tập thể lãnh đạo, giảng viên và cán bộ nhà trường - nơi được xem là “cái nôi” đào tạo kỹ sư và nghiên cứu khoa học kỹ thuật của cả nước từ năm 1956 đến nay.

z7236338820197-658284c6722eae0c4524a72ce8722ada.jpg
z7236338820196-1ba73c9a8d57f7ea4fce6aa19351b93c.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tặng hoa chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của Trung ương Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam nhân dịp này. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng bày tỏ, sự quan tâm của Đoàn - Hội luôn là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt trong bối cảnh nhà trường đang nỗ lực thực hiện chiến lược chuyển đổi mô hình đại học nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng tổ chức Đoàn - Hội trong các chương trình hỗ trợ sinh viên, phát triển tài năng trẻ, bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học trẻ tiềm năng trong tương lai.

Châu Linh Châu Linh
#Trung ương Đoàn #nhà giáo #Đại học Bách khoa Hà Nội #Ngày Nhà giáo Việt Nam #20/11 #anh Nguyễn Minh Triết #GS Nguyễn Đông Anh

