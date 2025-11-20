Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chúc mừng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhân ngày 20/11

TPO - Sáng 20/11, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, nhằm tri ân sâu sắc đối với những thầy cô đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Tham dự chương trình, có anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; TS. Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Trong diễn văn kỷ niệm tại chương trình, TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện ôn lại truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, từ một cơ sở đào tạo cán bộ Đoàn - Hội - Đội đã trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng có uy tín trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của cả nước.

Anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Học viện. Ảnh: Châu Linh

Trong thời gian qua, từ định hướng chiến lược của Trung ương Đoàn, với ý chí và nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động, Học viện không ngừng đổi mới, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hoàn thiện cơ cấu ngành nghề, củng cố hệ thống đảm bảo chất lượng, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hội nhập.

Năm học 2024 - 2025 được xem là một năm học đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiều bước tiến vượt bậc của Học viện trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật, 100% đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Học viện tham gia dự thi cấp Bộ đều đạt giải, gồm: 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích...

TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Những thành tựu hôm nay có được là nhờ sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ thầy giáo, cô giáo; là kết quả của trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động toàn Học viện.

"Nhân dịp 20/11, thay mặt Ban Giám đốc Học viện, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy cô đã đặt nền móng xây dựng Học viện từ những ngày đầu; đội ngũ giảng viên, viên chức đang ngày đêm tận tụy cho sự phát triển của Học viện", TS. Hoàng Minh Tuấn nói.

Theo TS Tuấn, Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là dịp để tri ân, mà còn là thời điểm để chúng ta cùng nhìn lại, để mỗi thầy cô, mỗi cán bộ quản lý, mỗi sinh viên thêm mạnh mẽ, tự tin bước vào chặng đường mới.

"Với truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ ngày càng khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục đại học, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu hàng đầu về công tác thanh thiếu niên", Phó Giám đốc phụ trách Học viện nói.

TS. Tuấn cũng các bạn sinh viên luôn giữ trong mình tinh thần học tập suốt đời, giữ vững bản lĩnh thanh niên, nuôi dưỡng hoài bão lớn, chăm chỉ, kỷ luật, sáng tạo; đồng thời phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên.

Lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn vì đã từng có những đóng góp trong công tác giáo dục.