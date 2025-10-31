Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội không cho phép 'phạt cho tồn tại' các vi phạm san lấp hồ Đồng Mô, Cố Đụng

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội yêu cầu 2 xã quản lý hồ Cố Đụng, hồ Đồng Mô xử lý dứt điểm việc san lấp hồ trái phép, không để vi phạm tồn tại. Đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích, đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu không phối hợp xử lý vi phạm kịp thời theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa vừa ký ban hành văn bản số 8718 về việc đôn đốc xử lý các vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại hồ Đồng Mô và hồ Cố Đụng.

Văn bản nêu rõ, báo Tiền Phong có phản ánh việc nhiều ao, hồ trên địa bàn xã Yên xuân (Hà Nội) liên tục bị san lấp, lấn chiếm trái phép. Tuy nhiên đến nay, chính quyền địa phương chưa có biện pháp khắc phục và xử lý và không phản hồi thông tin với cơ quan báo chí. Trong phản ánh còn có vi phạm lấn chiếm được xác định hồ Đồng Mô trên địa bàn xã Đoài Phương.

tp-05234.jpg
Hồ Cố Đụng (xã Yên Xuân) - một trong những hồ thủy lợi lớn, sinh thái tại Hà Nội

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã Yên Xuân và Đoài Phương chỉ đạo kiểm tra ngay các nội dung theo thông tin báo Tiền Phong phản ánh. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Sở chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

Nếu xác định có vụ việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, các xã phải căn cứ Nghị định số 03 của Chính phủ và Quyết định số 37 của UBND TP Hà Nội để xử lý vi phạm theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu không để vụ việc vi phạm tồn tại, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 19/9/2025.

tp-46000944318-7ce82dca93873ba4b9daad14d5856045.jpg
Hồ Cố Đụng bị san lấp lấn chiếm lòng hồ đã 2 tháng nhưng chưa được UBND xã Yên Xuân xử lý triệt để

Đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu công ty kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của báo điện tử Tiền Phong và báo cáo kết quả về Sở trước ngày 3/11/2025. Công ty được yêu cầu tăng cường kiểm tra, tổ chức tiếp nhận các phản ánh về vi phạm công trình thủy lợi để kịp thời phát hiện, lập biên bản ghi nhận sự việc. Đồng thời, công ty phải triển khai công tác phối hợp ngăn chặn, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để đôn đốc chính quyền địa phương xử lý.

Văn bản cũng nêu rõ công ty sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu không phối hợp xử lý vi phạm kịp thời theo quy định.

Thông tin tới báo Tiền Phong ngày 30/10, UBND xã Yên Xuân cho biết, vi phạm tại hồ Cố Đụng đã được UBND xã lập biên bản xử phạt hành chính ngày 14/8/2025. Tuy nhiên người vi phạm không chấp hành quyết định và không tự khắc phục hậu quả. Ngày 14/10/2025, người vi phạm đã gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt này. Hiện tại, UBND xã đang thụ lý giải quyết khiếu nại của công dân và sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại.

Trần Hoàng
#Xử lý vi phạm san lấp hồ trái phép #Quản lý công trình thủy lợi tại Hà Nội #Vai trò của UBND xã trong bảo vệ hồ #Trách nhiệm của Công ty Thủy lợi Sông Tích #Chỉ đạo xử lý vi phạm của sở Nông nghiệp và Môi trường #Biện pháp xử lý vi phạm đất đai và thủy lợi #Thông tin phản ánh của báo Tiền Phong #Quy định pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi #Xử lý khiếu nại hành chính về vi phạm hồ #Vai trò của chính quyền địa phương trong bảo vệ hồ

Xem thêm

Cùng chuyên mục