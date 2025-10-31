Hà Nội không cho phép 'phạt cho tồn tại' các vi phạm san lấp hồ Đồng Mô, Cố Đụng

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội yêu cầu 2 xã quản lý hồ Cố Đụng, hồ Đồng Mô xử lý dứt điểm việc san lấp hồ trái phép, không để vi phạm tồn tại. Đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích, đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu không phối hợp xử lý vi phạm kịp thời theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa vừa ký ban hành văn bản số 8718 về việc đôn đốc xử lý các vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại hồ Đồng Mô và hồ Cố Đụng.

Văn bản nêu rõ, báo Tiền Phong có phản ánh việc nhiều ao, hồ trên địa bàn xã Yên xuân (Hà Nội) liên tục bị san lấp, lấn chiếm trái phép. Tuy nhiên đến nay, chính quyền địa phương chưa có biện pháp khắc phục và xử lý và không phản hồi thông tin với cơ quan báo chí. Trong phản ánh còn có vi phạm lấn chiếm được xác định hồ Đồng Mô trên địa bàn xã Đoài Phương.

Hồ Cố Đụng (xã Yên Xuân) - một trong những hồ thủy lợi lớn, sinh thái tại Hà Nội

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã Yên Xuân và Đoài Phương chỉ đạo kiểm tra ngay các nội dung theo thông tin báo Tiền Phong phản ánh. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Sở chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

Nếu xác định có vụ việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, các xã phải căn cứ Nghị định số 03 của Chính phủ và Quyết định số 37 của UBND TP Hà Nội để xử lý vi phạm theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu không để vụ việc vi phạm tồn tại, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 19/9/2025.

Hồ Cố Đụng bị san lấp lấn chiếm lòng hồ đã 2 tháng nhưng chưa được UBND xã Yên Xuân xử lý triệt để

Đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu công ty kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của báo điện tử Tiền Phong và báo cáo kết quả về Sở trước ngày 3/11/2025. Công ty được yêu cầu tăng cường kiểm tra, tổ chức tiếp nhận các phản ánh về vi phạm công trình thủy lợi để kịp thời phát hiện, lập biên bản ghi nhận sự việc. Đồng thời, công ty phải triển khai công tác phối hợp ngăn chặn, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để đôn đốc chính quyền địa phương xử lý.

Văn bản cũng nêu rõ công ty sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu không phối hợp xử lý vi phạm kịp thời theo quy định.