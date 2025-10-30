Loạt ao hồ Hà Nội bị san lấp ồ ạt: Chính quyền xã xác nhận các vi phạm

TPO - Sau phản ánh tình trạng nhiều ao, hồ trên địa bàn xã Yên Xuân (Hà Nội) liên tục bị san lấp, lấn chiếm trái phép, nhưng chính quyền địa phương thiếu quyết liệt, thậm chí thờ ơ, không phản hồi cơ quan báo chí. UBND xã Yên Xuân đã có phản hồi về việc kiểm tra, xử lý sai phạm.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Trần Đức Thanh vừa ký ban hành báo cáo phản hồi kết quả kiểm tra xử lý nội dung báo Tiền Phong phản ánh trong bài viết: "Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'".

Bài báo ngày 24/10 phản ánh tình trạng nhiều ao, hồ trên địa bàn xã Yên Xuân liên tục bị san lấp, lấn chiếm trái phép, nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp khắc phục và không phản hồi cơ quan báo chí .

Theo đó, UBND xã Yên Xuân đã kiểm tra, làm rõ hai khu vực báo nêu.

Khu vực hồ Cố Đụng bị lấn chiếm để đổ đất, xây kè

Đầu tiên tại khu vực hồ Cố Đụng, thôn 1 Tiến Xuân, UBND xã xác định người vi phạm là bà Hoàng Thị Ánh . Bà Ánh đã có hành vi chiếm 429m² đất do nhà nước quản lý để xây bờ kè và đổ đất . UBND xã Yên Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính vào ngày 14/8/2025 và Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 470QĐ-XPHC vào ngày 21/8/2025 . Tuy nhiên, đến nay bà Ánh không chấp hành quyết định và không tự khắc phục hậu quả . Ngày 14/10/2025, bà Ánh đã gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt này . Hiện tại, UBND xã đang thụ lý giải quyết khiếu nại của công dân và sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại .

Hồ tại thôn 6 Tiến Xuân thời điểm chưa bị lấn chiếm

Khu vực thứ hai trong bài báo nêu là tại khu vực thôn 6, Tiến Xuân, UBND xã xác minh 2 vị trí .

Vị trí 1 thuộc thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Hiện trạng chủ sử dụng đất đã xây tường bao, chưa xây dựng công trình và không san lấp ao hồ.

Vị trí 2 là vi phạm của ông Nguyễn Đăng Tâm, thường trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội . Ông Tâm đã thực hiện hành vi hủy hoại đất, san lấp 460m² đất nuôi trồng thủy sản . UBND xã đã lập biên bản vi phạm vào ngày 10/9/2025 và Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định xử phạt số 565/QĐ-XPHC ngày 12/9/2025 . Đến nay, ông Nguyễn Đăng Tâm đã chấp hành nộp phạt và đang tự nguyện khắc phục hậu quả . Trong trường hợp ông Tâm không khắc phục, UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế theo quy định .

UBND xã Yên Xuân khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các trường hợp phát sinh trên địa bàn .

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải bài phản ánh: "Hà Nội: Ao, hồ liên tục bị san lấp trái phép, chính quyền 'mũ ni che tai'". Qua đó phản ánh hồ Cố Đụng và hồ ở thôn 6 Tiến Xuân bị san lấp khiến người dân bức xúc. PV báo Tiền Phong cũng đã đặt lịch làm việc với UBND xã về các vi phạm trên nhưng hơn 1 tháng không nhận được phản hồi.