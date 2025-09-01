Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Chủ tịch nước Cuba thăm Đền Ngọc Sơn

TPO - Sáng 1/9, bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza - phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cùng tham quan Đền Ngọc Sơn và xem múa rối nước.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống ra đời từ nền văn minh lúa nước, trở thành sáng tạo đặc trưng của người Việt.

Tại nhà hát múa rối Thăng Long, hai phu nhân cùng nghe giới thiệu về những con rối nước và cách thức điều khiển.

Đền Ngọc Sơn, nằm trên đảo Ngọc của hồ Hoàn Kiếm, là một di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng của Việt Nam.

Đến thăm đền, hai phu nhân dâng hương, nghe thuyết minh về lịch sử khu di tích và xem về tiêu bản rùa được trưng bày trong đền. Tại đây, phu nhân Lis Cuesta Peraza được tặng món quà là bức thư pháp "Bình An".

Phu nhân Ngô Phương Ly đón phu nhân Chủ tịch nước Cuba. Ảnh: Phạm Hải.

Hai phu nhân xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong nhà hát múa rối. Ảnh: Phạm Hải.

Hai phu nhân tìm hiểu về nhân vật trong loại hình nghệ thuật múa rối. Ảnh: Phạm Hải.

Phu nhân Chủ tịch nước Cuba tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: Phạm Hải.

Đông đảo người dân chào đón hai phu nhân vào thăm Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Phạm Hải.

Thầy đồ tặng phu nhân Chủ tịch nước Cuba chữ thư pháp. Ảnh: Phạm Hải.