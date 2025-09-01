Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Chủ tịch nước Cuba thăm Đền Ngọc Sơn

Bình Giang - Phạm Hải
TPO - Sáng 1/9, bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza - phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cùng tham quan Đền Ngọc Sơn và xem múa rối nước.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống ra đời từ nền văn minh lúa nước, trở thành sáng tạo đặc trưng của người Việt.

Tại nhà hát múa rối Thăng Long, hai phu nhân cùng nghe giới thiệu về những con rối nước và cách thức điều khiển.

Đền Ngọc Sơn, nằm trên đảo Ngọc của hồ Hoàn Kiếm, là một di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng của Việt Nam.

Đến thăm đền, hai phu nhân dâng hương, nghe thuyết minh về lịch sử khu di tích và xem về tiêu bản rùa được trưng bày trong đền. Tại đây, phu nhân Lis Cuesta Peraza được tặng món quà là bức thư pháp "Bình An".

img-9966.jpg
Phu nhân Ngô Phương Ly đón phu nhân Chủ tịch nước Cuba. Ảnh: Phạm Hải.
img-9968.jpg
Hai phu nhân xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong nhà hát múa rối. Ảnh: Phạm Hải.
img-9967.jpg
Hai phu nhân tìm hiểu về nhân vật trong loại hình nghệ thuật múa rối. Ảnh: Phạm Hải.
img-9964.jpg
Phu nhân Chủ tịch nước Cuba tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: Phạm Hải.
img-9960.jpg
Đông đảo người dân chào đón hai phu nhân vào thăm Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Phạm Hải.
img-9969.jpg
Thầy đồ tặng phu nhân Chủ tịch nước Cuba chữ thư pháp. Ảnh: Phạm Hải.
img-9961.jpg
Hai phu nhân cùng em bé người Cuba gốc Việt và các thành viên trong đoàn chụp ảnh trong sân Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Phạm Hải.
Bình Giang - Phạm Hải
#Cuba #Phu nhân Chủ tịch nước Cuba #Múa rối #Đền Ngọc Sơn #Quan hệ Việt Nam - Cuba #Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm

