Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Chủ tịch nước Cuba thăm Đền Ngọc Sơn

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống ra đời từ nền văn minh lúa nước, trở thành sáng tạo đặc trưng của người Việt.
Tại nhà hát múa rối Thăng Long, hai phu nhân cùng nghe giới thiệu về những con rối nước và cách thức điều khiển.
Đền Ngọc Sơn, nằm trên đảo Ngọc của hồ Hoàn Kiếm, là một di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng của Việt Nam.
Đến thăm đền, hai phu nhân dâng hương, nghe thuyết minh về lịch sử khu di tích và xem về tiêu bản rùa được trưng bày trong đền. Tại đây, phu nhân Lis Cuesta Peraza được tặng món quà là bức thư pháp "Bình An".