Bão Ragasa lộ “mắt bão lỗ kim”, dự báo cường độ cực đại vượt siêu bão Yagi

HHTO - Trên hình ảnh, bão Ragasa đã có mắt bão lỗ kim rất nhỏ và sắc nét. Dự báo cơn bão này sẽ mạnh lên nhanh chóng và cường độ cực đại của nó có thể vượt cả siêu bão Yagi. Mắt bão lỗ kim của bão Ragasa còn có thể cho biết điều gì nữa?

Bão Ragasa đang mạnh lên rất nhanh, như đã đề cập trong các bản tin trước. Đáng chú ý là sáng nay, 21/9, “mắt bão lỗ kim” của bão Ragasa đã xuất hiện trên hình ảnh vệ tinh.

Nhiều nhà khí tượng học gọi mắt bão nhỏ và sắc nét kiểu này là “lỗ kim đáng sợ”, vì họ biết nó báo hiệu khả năng cơn bão sẽ trở nên rất mạnh.

Mắt bão bình thường có đường kính khoảng 32 - 64 km, còn mắt bão có đường kính nhỏ hơn 16 km được gọi là mắt bão lỗ kim. Thường thì mắt bão lỗ kim đi cùng với những cơn bão rất mạnh. Một số cơn bão có sức tàn phá kinh hoàng nhất đều có mắt bão lỗ kim, theo trang Baynews9.

Theo trang Backpirch Weather chuyên về bão thì bão Ragasa đã có kiểu mắt bão đáng ngại này.

Ảnh vệ tinh lúc 11h ngày 21/9 cho thấy mắt bão Ragasa rất nhỏ và sắc nét trong khi nó di chuyển về phía Biển Đông. Ảnh: JMA.

Trong dự báo của các mô hình lớn, cường độ cực đại (dự báo) của bão Ragasa đều đã tăng so với ngày hôm qua và tất cả các mô hình đều nhận định Ragasa sẽ trở thành siêu bão (ở nước ta, bão từ cấp 16 trở lên được gọi là siêu bão, tức là sức gió từ 184 km/h trở lên).

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ dự báo, bão Ragasa sẽ đạt cường độ cực đại vào ngày mai, 22/9, với sức gió lên tới 260 km/h (trên cấp 17 khá nhiều). Trong trường hợp này, cường độ của bão Ragasa sẽ vượt siêu bão Yagi - có sức gió lúc mạnh nhất là 235 km/h, theo JTWC.

Các mô hình dự báo hiện tại nhận định bão Ragasa sẽ đi qua phía Nam của Trung Quốc rồi đổ bộ miền Bắc nước ta (cũng có khả năng đổ bộ Bắc Trung Bộ nhưng khả năng này thấp hơn) vào ngày 25 - 26/9, chưa chắc chắn về cường độ khi đổ bộ.

Vị trí và đường đi dự báo của bão Ragasa, theo JTWC vào trưa 21/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Những dự báo về bão có thể còn thay đổi trong những ngày tới, người dân ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ lưu ý thường xuyên theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng địa phương để có các biện pháp chuẩn bị phòng chống thiên tai hiệu quả, giữ an toàn.