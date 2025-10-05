Fan Việt nổi tiếng "cướp mic" nay bị nam ca sĩ này "phán xét" ngay trên sân khấu

HHTO - Sau khi bị Baekhyun (EXO) "bắt lỗi" hài hước vì hát lệch tông, sai lời tại soundcheck (tổng duyệt concert tại Hà Nội), V-Eri đã có màn "trả bài" ngoạn mục trong đêm diễn chính. Anh không chỉ khen ngợi mà còn bày tỏ rằng anh muốn bỏ in-ear để lắng nghe giọng hát của mọi người.

Trước "giờ G" của concert Reverie, trong buổi soundcheck, Baekhyun đã tạo ra một bầu không khí vừa gần gũi vừa "căng thẳng" một cách hài hước. Khi các Eri Việt (fandom của EXO) cùng nhau hát đồng thanh ca khúc Love Again ngay khi được nam idol yêu cầu "tra bài", Baekhyun đã nhanh chóng nhận ra sự lệch nhịp và thậm chí là sai lời ở một số đoạn.

Vẻ mặt "không hề đánh giá" của Baekhyun khi nghe V-Eri không thuộc bài.

Thay vì bỏ qua, anh đã "chọc ghẹo" fan bằng biểu cảm hài hước và đưa ra những lời "than phiền" đáng yêu. Thậm chí, anh còn công khai nhắc nhở fan: "Có vẻ như là hôm nay V-Eri sẽ hát không ổn đâu", "dằn mặt" sẽ theo dõi khả năng hát của fan trong đêm concert chính. Màn "kiểm tra bài" bất ngờ này đã tạo nên tiếng cười lớn, thêm động lực để V-Eri hết mình "trả bài" thật hoàn hảo.

V-Eri bị idol "ghẹo" tới cùng vì hát sai lời.

Đáp lại lời thách thức của Baekhyun, fan đã bước vào đêm concert chính với một năng lượng hoàn toàn khác. Trong suốt đêm diễn, đặc biệt là ở những đoạn fanchant, V-Eri một lần nữa cho thấy "trung bình khán giả Việt" đi concert bằng những màn "cướp mic" thần tượng cực mượt. Love Again tại soundcheck chỉ là "lỗi nhỏ" do chỉ có fan mua vé VIP tham gia. Tại concert chính, khi số lượng "đồng đội" đông hơn gấp bội, các V-Eri đã cất giọng cực kỳ đồng đều, đúng nhịp, tạo ra âm thanh áp đảo.

Sự đồng lòng và nhiệt huyết của người hâm mộ đã khiến Baekhyun phải bất ngờ. Anh nhiều lần nhường hẳn mic về phía khán đài để lắng nghe màn hợp xướng của fan, và thậm chí còn phải thốt lên rằng: "Giọng V-Eri to thật đó".

Baekhyun cùng V-Eri hòa thanh ca khúc Beautiful đầy ngọt ngào (Nguồn: 056.kyoong).

Anh tự hào vì tình cảm của người hâm mộ: "Lâu lắm rồi mình mới muốn bỏ in-ear ra để nghe giọng mọi người đó". Đây là lời khen tuyệt vời nhất, chứng tỏ âm thanh cổ vũ của V-Eri đã to, rõ và đồng đều khiến Baekhyun muốn trải nghiệm năng lượng đó một cách chân thật nhất.

Sau lời trêu chọc ở soundcheck, anh khẳng định lại: "Hôm nay thấy V-Eri ca hát ok lắm nha", chính thức gỡ bỏ "ánh mắt oánh giá" ban đầu, tặng điểm xuất sắc cho fandom.