Genie, Make A Wish: Woo Bin tóc dài từng bị chê được hợp lý hóa, visual vẫn đỉnh cao

HHTO - Mái tóc dài từng gây tranh cãi trong poster quảng bá của Kim Woo Bin nhanh chóng được giải thích hợp lý từ tập đầu tiên của "Genie, Make A Wish". Ngay khi thần đèn cắt tóc, màn thay đổi này khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.

Genie, Make A Wish (tựa Việt: Thần Đèn Ơi, Ước Đi) với sự góp mặt của “cặp đôi visual” Kim Woo Bin - Suzy đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng.

Trước ngày phim ra mắt, ê-kíp sản xuất đã tung ra hàng loạt poster, teaser. Nếu Suzy gây sốt visual thì Kim Woo Bin lại bị chê. Diện mạo với mái tóc dài lạ mắt, trang phục cổ xưa cùng cặp lông mày rậm kẻ sắc đã khiến anh trở nên xa lạ trong mắt người hâm mộ.

Khi tập 1 phát sóng, mái tóc dài của Kim Woo Bin tiếp tục bị đem ra bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng kiểu tóc này làm giảm đi vẻ điển trai vốn có của anh. Tuy nhiên, chi tiết này ngay lập tức được hợp lý hóa. Woo Bin vào vai một thần đèn hàng nghìn tuổi. Anh bị nhốt trong cây đèn cả ngàn năm nên không biết thẩm mỹ hiện đại. Mái tóc được nuôi cả nghìn năm nên dĩ nhiên phải dài, thậm chí là như phủ kín cả phòng ở khách sạn của Ga Young.

Cảnh Iblis có tóc dài trăm mét nhưng không có râu bị Ga Young "hỏi vặn" đến "tắt tiếng" khiến khán giả bật cười.

Phong cách từ trang phục đến kiểu tóc của Woo Bin là có chủ đích, nhằm thể hiện đúng nét đặc trưng của nhân vật có xuất thân từ thời cổ đại.

Không cần mất quá lâu, ngay giữa tập 1, khi trở về Hàn Quốc cùng Ga Young, "thần đèn" Kim Woo Bin xuất hiện với diện mạo mới, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, vuốt keo bóng loáng, kết hợp trang phục chỉnh tề, giúp nhân vật hòa nhập với nhịp sống hiện đại. Sự thay đổi này nhanh chóng nhận về "mưa lời khen" khi gương mặt góc cạnh, nam tính ở tuổi 36 của anh được tôn lên rõ nét.

Mái tóc ngắn vuốt ngược gọn gàng của Kim Woo Bin được khen. Tạo hình này cũng đã được nhá hàng ở ảnh still cut trước khi phim chiếu.

Iblis là một thần đèn ngạo mạn và rất để ý ngoại hình. Anh chọn gương mặt "Woo Bin" vì đây là gương mặt được yêu thích. Gần như suốt thời gian đầu ở cùng Ga Young, không một ngày nào anh không mặc vest đầy lịch lãm. Nhưng đặc biệt đốn tim người hâm mộ là khi "bờ vai Thái Bình Dương" và cơ bắp săn chắc của anh được khoe trọn trong trang phục áo cardigan.

Nam diễn viên còn khiến khán giả "đổ gục" với bờ vai Thái Bình Dương và vóc dáng cao ráo chuẩn nam thần.

Bên cạnh tạo hình, phong cách thời trang cùng "chemistry" giữa Kim Woo Bin và "tình đầu quốc dân" Suzy cũng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Genie, Make A Wish đã lên sóng toàn bộ 13 tập trên Netflix. Phim đã lọt Top 5, thậm chí vươn lên hạng 1 ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.