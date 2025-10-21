"Nhạc trộn" NMIXX leo hạng 1 Melon, cắt chuỗi ngôi vương "bất tận" của Golden

HHTO - Chuỗi hạng 1 tưởng chừng bất bại của siêu hit "Golden" bất ngờ đã phải nhường ngôi vương cho bài hát mới nhất của NMIXX, khiến cộng đồng người hâm mộ K-Pop không thể không "wow" trước thành tích cừ khôi này của những cô nàng hội "nhạc trộn".

Tối 20/10, nền tảng âm nhạc MelOn đã cập nhật bảng xếp hạng chính MelOn TOP100, khiến khán giả phải "ồ òa" vì ngôi vị quán quân cuối cùng đã "đổi chủ". Sau hơn 3 tháng bất bại, bản hit đình đám Golden của nhóm HUNTR/X (nhạc phim Kpop Demon Hunters) đã nhường hạng nhất trên MelOn cho ca khúc Blue Valentine của NMIXX.

Điều khiến netizen bất ngờ là trong suốt quá trình siêu hit Golden "xâm chiếm" các bảng xếp hạng âm nhạc, đã có những "quái vật digital" trở lại đường đua như BLACKPINK, aespa, IU... nhưng không một nghệ sĩ nào có thể đoạt lại được hạng 1 MelOn từ tay của HUNTR/X.

HUNTRI/X gây sốt với độ "bám chart" dai dẳng, không nhường vị trí đầu bảng MelOn cho bất kỳ ca khúc nào khác dù là nghệ sĩ đình đám đến mức nào chăng nữa.

Bản thân NMIXX vốn nổi tiếng với chất nhạc "trộn" đặc trưng, mang tính thử nghiệm cao. Lần trở lại này với Blue Valentine cũng không ngoại lệ, khi đây là một ca khúc pop mang sự thay đổi đột ngột về tempo (nhịp độ) ở từng đoạn nhạc khác nhau, tạo cảm giác "tàu lượn siêu tốc" cho người nghe. Vì vậy, việc NMIXX giành được hạng 1 MelOn, đánh bại ca khúc Golden gây nhiều bất ngờ cho những người yêu nhạc K-Pop.



Blue Valentine đã có quá trình từng bước "lăm le" vị trí đầu bảng MelOn. Ca khúc bắt đầu bước chân vào TOP100 khi mới ra mắt, sau đó thăng hạng vượt bậc ở những ngày tiếp theo. Vào những ngày 18 - 19/10, Blue Valentine đã vượt qua kỷ lục cá nhân của NMIXX là hạng 5 với ca khúc Love Me Like This, bước thẳng vào Top 2 MelOn.

Màn thăng hạng của Blue Valentine vượt mọi kỳ vọng của người hâm mộ và chính các thành viên NMIXX.

Lý giải cho thành công của NNMIXX với Blue Valentine, có thể thấy nhóm đã có những bước tiến "chậm mà chắc" giống như cách bài hát chủ đề mới nhất này từ từ chiếm trọn trái tim khán giả.

Sở hữu cá tính âm nhạc độc đáo, NMIXX ban đầu vẫn chưa gặt hái được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Tuy nhiên, với năng lực vocal mạnh mẽ và đồng đều ở tất cả các thành viên cùng tư duy âm nhạc thời thượng, nhóm đã dần gom nhặt được lượng người hâm mộ trung thành nhất định.

NMIXX dần có chỗ đứng trong thị trường âm nhạc bằng sự nỗ lực của mình thông qua các hoạt động quảng bá và tham gia các chương trình tạp kỹ.

Ca khúc Blue Valentine cũng nằm trong album phòng thu cùng tên đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của NMIXX. Là màn comeback được đầu tư công phu nhất, các cô nàng "nhạc trộn" đã thể hiện rõ ràng bản sắc âm nhạc độc nhất của mình, thành công khiến cho những fan mong đợi được thỏa mãn. Những chiến lược quảng bá Blue Valentine cũng được công chúng đánh giá cao khi nâng độ nhận diện đáng kể cho bài hát và danh tiếng của nhóm.

Một trong những truyền thống của NMIXX được khán giả mong đợi nhất là bản teaser acapella của nhóm cho mỗi đợt comeback.

Bước tiến mới của NMIXX với Blue Valentine nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả nội địa và quốc tế. Hầu hết đều đánh giá cao cá tính nghệ thuật của các thành viên đã góp phần nâng tầm một bài hát mang tính thử nghiệm cao, "gây nghiện" khán giả bằng chất lượng giọng hát bên cạnh phần hòa âm phối khí công phu.

Trước khi trở lại với Blue Valentine, NMIXX đã hóa trang thành Saja Boys - kẻ thù "không đội trời chung" của HUNTR/X trong bộ phim KPop Demon Hunters. Trùng hợp khi NMIXX đánh bại Golden trên MelOn, có bình luận còn nói rằng NMIXX đã chính thức mở phong ấn Homoon - cánh cổng phong ấn quỷ của HUNTR/X.



Fan đùa rằng việc sử dụng trang phục của những chàng quỷ Saja Boys đã tạo ra "vía" giúp NMIXX giành lấy ngôi vị đầu bảng từ tay HUNTR/X.

Hiện không chỉ ở MelOn, Blue Valentine cũng thăng hạng vượt bậc trên các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa Hàn Quốc như Genie, FLO, Bugs,... NMIXX đã bắt đầu quảng bá cho màn trở lại của mình trên các chương trình âm nhạc hàng tuần và được dự đoán sẽ "ôm cúp mỏi tay" của tuần này bởi các thành tích nhạc số khả quan hiện tại của Blue Valentine.