Byeon Woo Seok và ai trong 100 sao Hàn "thoát nạn" ồn ào Love Your W - W Korea?

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nếu sự mập mờ của phía tạp chí W Hàn Quốc trong sự kiện "Love Your W" bị lên án, thì các ngôi sao tham dự cũng không tránh khỏi chỉ trích. Trong hơn 100 người nổi tiếng góp mặt tại sự kiện năm nay, vẫn có những cái tên được khen ngợi giữa làn sóng phẫn nộ.

Bắt đầu từ tranh cãi trên các diễn đàn sau đó là các trang tin lớn như Dispatch cũng chỉ ra những mập mờ trong cách thức tổ chức, sự kiện Love Your W của W Korea đang là tâm điểm phê phán của dư luận Hàn và đang lan rộng qua quốc tế. Ban tổ chức bị tố là mượn danh nghĩa thiện nguyện để mời sao miễn phí, không minh bạch tiền tài trợ từ thương hiệu...

9021ba44-5bb4-4263-9772-16f9fe488211.png

Theo truyền thông xứ kim chi ước tính, có hơn 100 ngôi sao tham gia đang bị cuốn vào đợt sóng phẫn nộ của dư luận. Các tân binh - thần tượng nhỏ tuổi tham dự ít bị chỉ trích hơn vì có thể coi là "cừu non" phải nghe theo sắp xếp của công ty quản lý, trong khi các ngôi sao lớn đã hoạt động lâu năm liên tục bị mỉa mai khi hình ảnh, clip vui chơi, nhảy múa tiệc tùng xa hoa lan truyền rầm rộ.

Năm 1991, một cuộc thi chạy lớn ở New York đã trao ruy băng hồng cho những người chiến thắng căn bệnh ung thư vú và kể từ đó, nó đã trở thành biểu tượng toàn cầu cho các chiến dịch/ hoạt động nâng cao nhận thức về ung thư vú vào mỗi tháng 10.

Nhiều người bình luận, ban tổ chức tắc trách nhưng phía nghệ sĩ cũng cần có hiểu biết cơ bản về các chiến dịch nâng cao nhận thức ung thư vú. Họ cần hiểu rằng ruy băng hồng là một trong những biểu tượng mang tính toàn cầu của chiến dịch này.

Tuy nhiên, đa số các ngôi sao đều khoác lên trang phục từ nhà tài trợ hoặc thương hiệu bản thân hợp tác, một món phụ kiện nhỏ màu hồng như một cách thể hiện sự ủng hộ, tuyên truyền cũng không có khiến netizen tức giận.

screenshot-696.png

Số ít người nổi tiếng không bị cuốn vào làn sóng chỉ trích này, thậm chí còn được khen có Byeon Woo Seok. Nam diễn viên mặc set đồ nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Prada. Dù bông hoa màu hồng đi kèm với áo khoác nhưng dân mạng vẫn "bật like" cho ê-kíp của anh vì đủ tinh tế và đúng đắn khi chọn trang phục này để dự sự kiện.

rei-1.jpg
screenshot-697.png

Rei (IVE) cũng đang được dân mạng Hàn và quốc tế khen vì trong livestream sau bữa tiệc, cô chia sẻ rằng bản thân đã tìm hiểu về ung thư vú trước khi đến sự kiện. "Mình đã nghĩ nếu chúng ta thay đổi cách nhìn về mọi thứ thì liệu thế giới này có tốt đẹp hơn không?", cô đề cập rằng hi vọng mọi người sẽ thoải mái chia sẻ về nỗi đau đã trải qua để tìm thấy sự đồng cảm và hướng đến cuộc sống tốt đẹp.

ILLIT cũng "thoát nạn" giữa tranh cãi của Love Your W. Nhóm là nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện, trong lúc giao lưu, Wonhee đã đề cập: "Mọi người đừng bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào dù rất nhỏ và hãy khám sức khỏe ngay nhé". Minju tiếp lời, nhấn mạnh vào thông điệp của Wonhee.

illit.jpg

Lọt chủ đề nóng trên diễn đàn bàn luận tại Hàn là chia sẻ của Park Eun Bin trong livestream vào buổi tối Love Your W 2025 diễn ra. Cô về sớm và mở phòng phát trực tiếp với fan, nữ diễn viên nói: "Tôi đang trên đường về nhà sau sự kiện... Lâu lắm rồi tôi mới lại tham dự một sự kiện như thế này, hình như là lần đầu tiên đó. Đúng là trải nghiệm thú vị. Tôi xong việc rồi nên giờ về nhà đây, ước gì có thể ở lại đến hết, chỉ vậy thôi".

park-eun-bin.jpg

Dân mạng cho rằng Park Eun Bin đồng ý tham gia sự kiện vì mục đích nhân văn nhưng thực tế không như những gì cô tưởng tượng nên nữ diễn viên đã về sớm. Netizen ủng hộ cô vì quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, người hâm mộ của cô đang đồng loạt lên bài kêu gọi netizen ngừng suy đoán ý nghĩa những chia sẻ của Park Eun Bin, rằng cô đang mỉa mai sự xa hoa, lố bịch của sự kiện hay đang mỉa mai các nghệ sĩ khác. Nữ diễn viên nổi tiếng là người chuyên tâm cho sự nghiệp, hướng nội và không giỏi giao thiệp nên có thể cô cảm thấy bị ngợp và không hợp với không khí tại đây nên ra về.

Cộng đồng fan của những ngôi sao trên cũng hi vọng không nhắc đến thần tượng của mình để so sánh hay chỉ trích những người nổi tiếng khác.

cover-fbhht.jpg
Lin
#Love Your W #tranh cãi sự kiện Love Your W #W Korea tranh cãi #Byeon Woo Seok #Park Eun Bin #Wonhee #Wonhee ILLIT #ILLIT #Rei #Rei IVE

