Yoona SNSD: Sự chuyên nghiệp, tận tâm là bí quyết gỡ định kiến "bình hoa di động"

HHTO - Yoona với khởi điểm là center của "nhóm nữ quốc dân" SNSD đã trải qua một hành trình đầy thử thách và nỗ lực trong sự nghiệp diễn xuất. Những thành công ở thời điểm hiện tại của cô là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tận tâm, chuyên nghiệp và kiên trì có thể chuyển hóa mọi định kiến thành những thành công vang dội.

Khởi đầu thử thách và sự kiên định với nghiệp diễn

Ngay từ những năm đầu lấn sân sang phim ảnh, dù sớm gặt hái thành công với Em Là Định Mệnh Của Đời Anh (2008) và giành loạt giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Baeksang, Yoona vẫn không tránh khỏi những "nốt trầm" và bị gắn mác "bình hoa di động" vì diễn xuất bị chê là "đơ cứng" hay "gượng gạo" trong các dự án sau đó như Cơn Mưa Tình Yêu hay Thủ Tướng Và Tôi.

Vai diễn trong "Em Là Định Mệnh Của Đời Anh" đã đem về cho Yoona giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang.

Yoona và "hoàng tử châu Á" Jang Geun Suk trong "Cơn Mưa Tình Yêu" (Love Rain) từng được kỳ vọng là siêu phẩm nhưng cuối cùng lại nhận cơn mưa chỉ trích.

"Thủ Tướng Và Tôi" chênh vênh khi phải đụng độ với "Vì Sao Đưa Anh Tới".

Tuy nhiên, thay vì nản lòng, cô biến những lời chê bai thành động lực, luôn trân trọng từng cơ hội và dành 100% nỗ lực cho mỗi vai diễn. Sự kiên trì này bắt đầu mang lại quả ngọt qua từng tác phẩm.

Trong K2, kinh nghiệm diễn xuất Yoona dần được cải thiện, tiến bộ rõ rệt.

Sự nghiệp của Yoona được đánh dấu bằng những bước đột phá mạnh mẽ ở những nhân vật có tâm lý phức tạp hơn. Với vai Go Ahn Na trong Mật Danh K2 (2016), Yoona thể hiện sự hồn nhiên song song với nỗi bi thương, khép kín của nhân vật. Kỹ năng được đánh giá có tiến bộ nhưng giai đoạn này, diễn xuất của cô vẫn thiếu chiều sâu ở cảnh đặc tả nội tâm phức tạp.

Sau đó, Yoona tiếp tục chinh phục khán giả khi thử sức ở thể loại hành động trong siêu phẩm phòng vé Lối Thoát Trên Không (2019). Phim đã gặt hái thành công kỷ lục phòng vé, vượt cả Train to Busan về lượng vé đặt sớm, Yoona cũng được khen ngợi là diễn xuất trưởng thành và chịu lăn xả trong các cảnh nguy hiểm.



Yoona tự mình thực hiện các pha leo trèo đầy khó khăn trong phim.

Big Mouth là lần đầu tiên cô thử sức với thể loại phim noir, học thuật ngữ y tế từ chuyên gia và rèn luyện thể chất đến mức tay bị phồng rộp để hóa thân thành y tá Go Mi Ho. Yoona đã sử dụng tông giọng trầm hơn bình thường để truyền tải nỗi cô đơn của nhân vật. Thành quả là bộ phim đạt rating tập cuối là 13.7%, được ví như "sự cứu rỗi của đài MBC". Đặc biệt, phân đoạn đầy cảm xúc ở tập cuối của Mi Ho khi cô trở thành nhân chứng sống rồi qua đời đã chứng minh khả năng diễn xuất "không đùa được đâu" của Yoona.

Chuyên nghiệp tuyệt đối lấy lại phong độ với "Ngự Trù Của Bạo Chúa"

Trở lại màn ảnh rộng với Em Xinh Tinh Quái, Yoona có một màn thể hiện không tệ nhưng giá trị thương mại của tác phẩm này "chưa đủ wow". Nội dung phim hài hước tuy nhiên, cốt truyện đơn giản, thiếu đặc sắc.

Thành công rực rỡ của Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) đã giúp Yoona lấy lại phong độ và một lần nữa khẳng định vị thế của với tư cách diễn viên. Đó là sự tổng hòa của tất cả những nỗ lực đã tích lũy. Những tập đầu, vẫn có những ý kiến chê bai diễn xuất của cô lố hoặc gượng gạo. Nhưng càng về sau, lời khen đã khỏa lấp dèm pha.

Những câu chuyện hậu trường được tiết lộ khiến khán giả càng nể phục nội lực của "nữ thần SNSD". Cô dành 3 tháng rèn luyện tại học viện nấu ăn, tự mình thực hiện hầu hết các cảnh nấu ăn khó, thậm chí cả kỹ thuật flambé của Pháp. Cố vấn ẩm thực của phim khẳng định: "Chỉ cần nhìn Yoona nấu ăn là biết chắc chắn phim sẽ thành công".

Cô tự mình thực hiện hầu hết các cảnh nấu ăn khó trong "Ngự Trù Của Bạo Chúa".

Sự chuyên nghiệp tuyệt đối đó đã khiến Yoona trở thành hình mẫu được đồng nghiệp kính trọng. Oh Eui Sik - một diễn viên trong đoàn làm phim tán dương thái độ làm việc của Yoona. Anh chia sẻ cô là người kiên định, không ngại khó và tử tế. Anh thừa nhận sự chuyên nghiệp của cô đã khiến cả đoàn làm phim kính trọng, nhất là trong các cảnh quay dưới trời nắng gắt gần 40 độ mà Yoona vẫn không đòi hỏi ưu tiên hay có bất kỳ than phiền nào.

Oh Eui Sik hết lời khen ngợi sự chuyên nghiệp của Yoona.

Lee Chae Min còn gọi Yoona là "người hướng dẫn", thừa nhận những tiến bộ của mình là nhờ sự dẫn dắt của cô, và đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với đàn chị, cả trong tư cách một diễn viên lẫn đời thường. Thành công toàn cầu của Ngự Trù Của Bạo Chúa có sự nỗ lực không nhỏ của cô. Knet khẳng định Yoona chính là "tấm poster" quảng bá tốt nhất cho tác phẩm.

"Bạo chúa" Lee Chae Min xem đàn chị Yoona như người dẫn đường/ hướng dẫn tận tâm.

Ngự Trù Của Bạo Chúa đã giúp Yoona tạo streak với 3 phim truyền hình liên tiếp có rating vượt mốc 2 chữ số (trước đó là Big Mouth và King The Land), hoàn toàn gỡ bỏ lời phán xét "bình hoa di động" trên màn ảnh. "Nội lực", nỗ lực qua từng vai diễn của Yoona còn trở thành động lực của khán giả trên con đường theo đuổi đam mê. Sắp tới, fan Việt cũng chờ đợi sẽ được nghe nhiều chia sẻ thú vị của "đầu bếp" Yoona trong fan meeting drama tại TP.HCM vào 18/10 này.