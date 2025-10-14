Jennie BLACKPINK tham vọng tạo "thế giới riêng", âm thầm thâu tóm đỉnh cỡ này

HHTO - Sau 9 năm hoạt động trong làng giải trí, Jennie đang từng bước khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ đa năng. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ hay CEO, cô còn cho thấy tham vọng xây dựng "vũ trụ Jennie" của riêng mình khi liên tục giới thiệu những thiết kế và sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Vừa qua, Jennie cùng OA Entertainment đã giới thiệu phông chữ mới mang tên "ZEN SERIF", đúng dịp kỷ niệm ngày ra đời của bảng chữ cái Hangeul (bảng chữ tiếng Hàn). Đây là phông chữ được kết hợp giữa kiểu chữ Blackletter cổ điển phương Tây và nét mềm mại, hiện đại của Hangeul, với phong cách tối giản, vừa giữ được sự trang trọng, vừa thêm nét uyển chuyển.

Đặc biệt, dự án "ZEN SERIF" được phát triển với sự hợp tác của Meta, cho phép người dùng sử dụng phông chữ này trực tiếp trên ứng dụng chỉnh sửa video ngắn Edits của Instagram.

Không chỉ tham gia định hình logo công ty, concept album, ảnh bìa hay MV, Jennie còn trực tiếp tham gia phát triển và ra mắt phông chữ ZEN SERIF cùng OA Entertainment.

Trước đó, Jennie cũng khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục trình làng những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân như trang phục, phụ kiện... Tất cả được giọng ca Mantra lồng ghép tên, hình ảnh hoặc ca từ gắn liền với album cá nhân đầu tay Ruby, tạo nên một "vũ trụ Jennie" với bản sắc độc nhất khó trộn lẫn.

Những sản phẩm do nữ thần tượng sinh năm 1996 ra mắt được đánh giá cao nhờ thiết kế thời thượng, mang tinh thần hiện đại nhưng vẫn dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Để tăng sức ảnh hưởng, Jennie hợp tác với các thương hiệu lớn để "mở rộng thế giới riêng". Từ bộ sưu tập kính mắt cùng Gentle Monster, hợp tác thiết kế với Calvin Klein, bộ sưu tập bánh ngọt Nudake x Jennie, đến gần đây nhất là tai nghe Beats Solo 4 hay mẫu cốc giữ nhiệt kết hợp cùng Stanley 1913... tất cả đều phản ánh gu thẩm mỹ và cá tính riêng biệt của cô.

Không phải sản phẩm nào cũng "hạt dẻ", như 2 phiên bản giới hạn bình nước của cô có giá 45 USD (hơn 1,1 triệu đồng) và 75 USD (hơn 1,9 triệu đồng). Nhưng khi mở bán, bộ sưu tập đã thu về doanh số hơn 1 tỷ won (khoảng 18 tỷ đồng), cho sức ảnh hưởng thương hiệu mang tên Jennie.

Đa số sản phẩm Jennie phát hành, hợp tác thiết kế hay sản xuất đều là vật phẩm có thể dùng hằng ngày, gần gũi với cả non-fan. Bên cạnh bộ hình studio chụp chỉn chu, nét căng để hãng đẩy quảng cáo, Jennie còn sử dụng Instagram cá nhân để quảng bá với bộ ảnh trông như chụp vội ở nhà hay hậu trường làm việc. Loạt hình tạo trend thì sản phẩm cô dùng cũng gây sốt, mang lại cảm giác gần gũi, đời thường, có tính ứng dụng cao nên tiếp cận được nhiều tệp khách hàng hơn thay vì cảm giác sang chảnh có thể "xa vời vợi" với thực tế.

﻿ ﻿ Jennie sở hữu sức hút mạnh mẽ khi mỗi sản phẩm cô dùng như có phép thuật mê hoặc người xem muốn mua/ học theo, "cheap moment" với cô.

"Thế giới riêng" của Jennie được khởi tạo với bản sắc rất rõ và dường như đã được cô ủ mưu từ lâu. Kể từ khi video trình diễn của You&Me được phát hành vào tháng 10/2023, nữ idol đã "tiêm vào tâm trí" khán giả về sắc đỏ nổi bật và phông chữ (bộ nhận diện) của riêng mình. Tông đỏ - đen tiếp tục được giữ làm bảng màu chính cho album Ruby, sau đó đi vào một loạt sản phẩm mà cô ra mắt lẫn hợp tác phát hành trong hơn 1 năm qua. Không cần một tuyên bố chính thống nào nhưng Jennie đã khiến khán giả ấn tượng và khắc ghi đỏ - đen chính là màu đại diện cho "thế giới Jennie".

Có thể thấy, đúng như tinh thần của like JENNIE, nữ ca sĩ đang xây dựng một "vũ trụ riêng thu nhỏ" bằng âm nhạc, thời trang cho đến những vật phẩm, phụ kiện nhỏ nhất. Đó là "thế giới" được xây dựng thông minh và đầy mê hoặc khiến khán giả vô thực bị cuốn vào.