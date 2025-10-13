Yến Ngộ Vĩnh An tập 11, 12, 13: "Combo đường mật" mắc cười từ Thiều Quang - Lâm Yến

HHTO - Một trong những băn khoăn khán giả đặt ra cho "Yến Ngộ Vĩnh An" qua 10 tập phim là vì sao Thiều Quang có tư duy kinh doanh tốt như vậy lại không thể giúp duy trì quán ăn của gia đình ở thời hiện đại? Hai tập mới có vẻ bắt đầu gợi mở nho nhỏ câu trả lời cho dấu hỏi trên.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tiệm cơm nhỏ của nhà họ Thẩm mới mở cửa nhưng ngay lập tức ăn nên làm ra ở thành Vĩnh An vì bán một loạt món lạ với giá bình dân. Ông Thẩm Kiến Thiết "được sĩ", tự phụ rằng tay nghề của bản thân xuất sắc mà bỏ qua thực tế, tất cả là nhờ định hướng của con gái. Những món ăn của gia đình ông khác lạ ở đây nhưng đều là món phổ thông ở thời hiện đại, được ông làm hàng trăm lần đến quen tay.

Bà Thẩm nhìn ra vấn đề, thẳng thắn chỉ trích ông nhưng cũng đành "nhắm mắt mặc kệ" sự cố chấp của chồng.

Đến khi tất cả bị quán Vân Lai sao chép dễ dàng, thậm chí còn biến tấu ngon hơn với giá rẻ hơn, nhà họ Thẩm mất khách. Ông nghe lời con trai, làm nhái lại món đặc trưng của Vân Lai để "lấy độc trị độc". Tuy nhiên, từ hình thức đến chất lượng đồ ăn đều thua xa. Những chi tiết này được gói gọn trong tập 10 của Yến Ngộ Vĩnh An, phản ánh phần nào lý do Thẩm gia sạt nghiệp ở thời hiện đại đến từ kỹ năng, óc sáng tạo hạn chế, kém nhanh nhạy nhưng cố chấp của ông Kiến Thiết.

Thiều Quang/ A Tề (Vương Ảnh Lộ) nghĩ ra cách nấu món ăn từ heo - loại thịt bị chê hôi và tầm thường ở thời đại này. Vân Lai không có cách chế biến, khử mùi như quán ăn của Thẩm gia, thất bại trong việc sao chép. Tuy nhiên, người đứng sau của tửu quán này không để yên. Những đơn tố cáo mà Lâm Yến (Lý Quân Nhuệ) nhận được cũng cho thấy có bàn tay vô hình muốn ép họ Thẩm sập tiệm, nghi ngờ lợi nhuận của quán Vân Lai không chỉ là chuyện kinh doanh thông thường.

Ít ngày sau, khách ăn ở quán nhà họ Thẩm bị ngộ độc. Lâm Yến buộc phải cho người của phủ Kinh Triệu Doãn niêm phong cửa tiệm, nhằm để kẻ xấu không nghi ngờ mà xuống tay thêm. Chàng biết Thiều Quang bày kế cho anh trai giả vờ bị ngộ độc giống như khách ăn kia để ngăn tin đồn xấu trong kinh thành. Mặt khác, chàng tìm được bằng chứng quản sự của Vân Lai có thể đã lén đổi nấm độc vào hàng hóa của Thẩm gia.

Lợi dụng hắn mê tín, Thiều Quang giả làm ma để khiến hắn hoảng loạn đi đầu thú. Quán nhà họ Thẩm được minh oan, trở lại kinh doanh bình thường. Cuối tập 11 Yến Ngộ Vĩnh An, khán giả có thể thấy Lâm Yến rung động và muốn gần gũi với Thiều Quang nhiều hơn.

Trailer tập 12 đã hé lộ một bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người. Thiều Quang vừa quỳ lạy vừa xin lỗi như bắn rap với Lâm Yến vì đã làm chuyện sai trái trong cơn say. Từ video đặc biệt từng được đoàn phim tung ra, chuyện sai Thiều Quang làm chính là hôn Lâm Yến trong lúc hai người tâm sự sau bữa tiệc Trung Thu. Lúc này, cả nhà cô vẫn coi anh là cụ tổ nên A Tề vô cùng hoảng loạn.

Lâm Yến tỏ ra không nhớ bất cứ chuyện gì. Dù đó là nói thật hay nói dối thì chắc chắn, anh đã "mở cờ trong bụng". Dù đầu phim đã nhắc đến Thẩm gia "tưởng nhầm Lâm Yến là cụ tổ", nhưng khán giả vẫn hi vọng mạch phim sẽ đẩy sớm tình tiết gỡ nút thắt "con cháu - tổ tiên" giữa anh và họ Thẩm để tuyến tình cảm của đôi chính không bị "sai sai".

Cảnh hôn đầu tiên của Lý Quân Nhuệ và Vương Ảnh Lộ đã được nhá hàng từ sớm.

Thiều Quang lại "ảo tưởng" một phen chấn động. Cô tưởng Lâm Yến sẽ "bế công chúa" mình về thay đồ nhưng thực ra là vác về như bao cát.

Trailer tập 13 tiết lộ Lâm Yến thẳng thắn từ chối đề nghị của trưởng công chúa. Trước đó, trưởng công chúa trông như đã phải lòng anh. Tuy nhiên, đoạn nhá hàng cho thấy Lâm Yến nói rằng cô chỉ muốn trở thành chủ nhân của một con người tốt. Trong khi ở Thẩm gia, cả nhà sợ "cụ tổ" sẽ quy thuận trưởng công chúa, lệch đi "gia phả" nên nghĩ cách phá cục diện.

Yến Ngộ Vĩnh An vẫn duy trì nhịp điệu thư thái, hài hước như những tập đầu. Tình tiết đan xen giữa 2 tuyến phát triển sự nghiệp và đấu đá triều chính, giải oan gia tộc của nam - nữ chính nhưng khá đơn giản.

Phim gồm 32 tập, lên sóng buổi tối hằng ngày. Khán giả Việt có thể theo dõi trên WeTV.