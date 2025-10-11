"Nhập Thanh Vân" nhạt nhòa dù Hầu Minh Hạo đẹp mê, Lư Dục Hiểu được khen tiến bộ

HHTO - Một dàn diễn viên long lanh, lung linh từ chính đến phụ, cảnh quay đẹp, đồ họa tốt nhưng điểm then chốt của "Nhập Thanh Vân" là kịch bản lại đuối sức. Giữa làng phim Hoa ngữ "ê hề" dự án gối nhau lên sóng, khán giả có quá nhiều lựa chọn và không phải ai cũng kiên nhẫn để chờ đợi hay "ráng lên, tập sau sẽ hay hơn".

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Phải đến tập 6, Nhập Thanh Vân mới bắt đầu tăng tốc và có nhiều tình tiết kịch tính, hấp dẫn hơn. Nhưng nhìn chung tốc độ vẫn chậm, chưa đủ để kích thích sự tò mò, trông đợi của khán giả vào tập tiếp theo. Trong cái chậm này lại có sự kỹ càng và thoăn thoắt. Ví dụ, quá trình tìm kiếm và những manh mối về Hoàng Lương Mộng được thả nhỏ giọt, nhưng tình tiết phá vách ngăn, thấu hiểu nhau của Minh Ý (Lư Dục Hiểu) - Kỷ Bá Tể (Hầu Minh Hạo) lại xuất hiện nhanh.

Nàng phát hiện trong phòng Bá Tể có hộp đựng pháp khí bị hỏng của mình. Minh Ý tưởng chàng giữ lại làm chiến lợi phẩm để tỏ khí phách. Nhưng ngay cảnh sau, Bá Tể thành thực giải thích rằng mình cố ý giữ lại nó với hi vọng lúc trả lại cho "đối thủ cũ". Trong đại hội Thanh Vân, hai người là địch thủ nhưng chàng đánh giá cao và tôn trọng Minh Hiến. Nhờ cuộc nói chuyện này mà Minh Ý hiểu được bản chất không hề ngạo mạn, ngông cuồng như vẻ ngoài của Bá Tể, cũng biết được Kỷ đại nhân không cố ý hạ độc để hủy linh mạch của cô.

Muốn chậm mà chắc nhưng Nhập Thanh Vân lại thiếu một điểm nhấn và cao trào để kích thích sự tò mò, hào hứng của khán giả để nhấn vào tập tiếp theo. Đến hiện tại, xây dựng các nhân vật ổn, công bằng. Không riêng Minh Ý - Kỷ Bá Tể mà các vai phụ như Thiên Cơ, Tư Đồ Lĩnh, Ngôn Tiếu... cũng có tính cách thú vị và nỗi khổ riêng. Dù vậy, khán giả vẫn chưa nhìn ra được nét độc đáo, tuyến phát triển dễ đoán của Nhập Thanh Vân làm nội dung trở nên nhạt nhòa.

Gần 10 tập phim, skinship của đôi chính nhiều nhưng tự nhiên, hợp lý, dễ chịu.

Điều không thể phủ nhận là tác phẩm này có nhiều cái đẹp: Diễn viên đẹp, tạo hình đẹp, phục trang đẹp, bối cảnh đẹp, đồ họa đẹp, góc quay đẹp. Cảnh tình tứ, thân mật của Minh Ý - Kỷ Bá Tể nhiều nhưng không khó chịu vì đa số những đụng chạm giữa họ đều có dụng ý, hoặc là để diễn kịch qua mặt người ngoài, hoặc là đang thăm dò đối phương. Lướt qua thì có vẻ như đôi chính "rất bạo" nhưng thực tế, cả hai đều "rén" nếu người kia làm tới.

Tình tiết yêu - hận của cặp phụ công chúa Thiên Cơ và "thị vệ ca ca" Ngôn Tiếu chỉ mới xuất hiện nhưng được lòng nhiều khán giả vì đáng yêu.

Hầu Minh Hạo đẹp, nét ngông cuồng, trăng hoa hút mắt. Dù tạo hình nô lệ ở vực Trầm tơi tả cũng không dìm được nhan sắc của anh. Lư Dục Hiểu tự lồng tiếng, đài từ có tiến bộ nhưng vẫn cần nỗ lực hơn. Tạo hình chiến thần, giả nam hay tiên nữ của cô đều đẹp. Khuyết điểm của Lư Dục Hiểu là dáng đi được đạo diễn giấu tốt. Nét thỏ con mong manh cần bảo vệ của Minh Ý tiên tử làm khán giả "xỉu đùng". Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, dễ chịu, diễn xuất ổn nhưng gần 10 tập phim, vẫn chưa có cảnh nào đặc biệt ấn tượng.

Nhập Thanh Vân từng nhận được phản ứng tốt khi những hình ảnh ghi hình đầu tiên được tiết lộ. Tuy nhiên, cách quảng bá của đoàn phim trước chiếu và hiện tại gây ảnh hưởng không nhỏ đến thiện cảm của "người qua đường" lẫn khán giả từng ngóng đợi. Ê-kíp chọn "xào cúp-le" và lạm dụng nội dung (dạng video ngắn) thân mật, tình ý "nửa giả nửa thật" của "Kỷ đại nhân" Hầu Minh Hạo - "chiến thần Minh Ý" Lư Dục Hiểu.

Fan hai diễn viên cũng khó chịu vì rõ ràng thiết lập nhân vật của họ thú vị và đáng để "push" hơn là content "đường hóa học". Tiêu chuẩn của khán giả hiện tại không dừng ở việc "cắn đường" mà đòi hỏi nội dung phải tôn trọng IQ và hấp dẫn. Cách đoàn phim quảng bá bằng cảnh đường mật quá nhiều đã bị phản tác dụng khi có những người từ chối xem phim vì e ngại nội dung rỗng tuếch. Nếu tình tiết vẫn nhạt nhòa và không đổi phương thức quảng bá, Nhập Thanh Vân có thể sẽ trở thành bông hoa có đỏ mà không thơm.