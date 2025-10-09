Nhập Thanh Vân tập 6, 7, 8: Xuất hiện tình địch muốn tranh Minh Ý với Kỷ Bá Tể

HHTO - "Nhập Thanh Vân" đẩy nhanh diễn biến một chút nhưng vẫn khá chậm và chưa có nhiều kịch tính. Tập 7 và 8 vẫn tập trung vào thời gian "diễn kịch đường mật" của Minh Ý và Kỷ Bá Tể.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 5 và 6 của Nhập Thanh Vân đã làm rõ một phần quá khứ của Kỷ Bá Tể (Hầu Minh Hạo). Chàng không phải tội nhân bị nhốt ở vực Trầm mà là một trong người dân vô tội bị bắt đến đây để luyện thuốc. Khi cố gắng thoát khỏi nơi này, Bá Tể gặp được Bác Ngữ Lam và bái cô làm sư phụ.

Minh Ý (Lư Dục Hiểu) vô tình phát hiện một cặp vợ chồng mất mạng do trúng độc ven rừng khi chưa kịp thắp hương cho con gái đã mất. Cô quyết định dùng thân phận con gái của họ để vào Hoa Nguyệt Dạ. Nhờ vậy mà khi được hỏi về thân thế, nàng trả lời mượt mà. Kỷ Bá Tể cho người điều tra kỹ cũng không phát hiện bất thường.

Tại buổi tuyển chọn đấu giả của Cực Tinh, ai nấy đều sắp xếp cho màn kịch của mình. Phía Mộc Tề Bách cho phép thần quân tỉnh dậy chốc lát cho hợp thông lệ, tránh gây nghi kị. Công chúa Thiên Cơ (Hạc Nam) hạ độc chính mình để ép Ngôn Tiếu (Toàn Y Luân) gia nhập đội đấu giả. Kỷ Bá Tể muốn mượn cơ hội thần quân (được cho phép) tỉnh dậy hiếm hoi này để tiết lộ sự thật về vực Trầm.

Chàng sắp xếp Hậu Chiếu xuất hiện tự thú chuyện chế độc Ly Hận Thiên. Mộc Tề Bách là kẻ chủ mưu thực sự cũng lạnh gánh một phen. Hắn lập tức ra lệnh cho Ngôn Tiếu làm phép điều khiển thần quân bất tỉnh, dừng buổi tra khảo, trực tiếp phán tội Hậu Chiếu để cắt đứt liên đới.

Con riêng của Hậu Chiếu - Nhược Thủy nghe theo sắp xếp của Kỷ Bá Tể, nàng đến làm chứng, tố cáo cha mình. Cô nhắc đến cái chết của cha mẹ (giả) Minh Ý, buộc nàng phải trở thành nhân chứng tiếp theo để tố giác hành vi của Hậu Chiếu. Lúc này, Minh Ý mới nhận ra Kỷ Bá Tể giữ cô bên cạnh, đưa cô đến buổi tuyển chọn là mưu tính từ trước. Nàng thuận theo, đồng thời, cũng phải chịu phạt treo lên giống Nhược Thủy.

Cuối tập 6, khi hai người đang chịu phạt, yêu thú xuất hiện. Để bảo vệ bản thân và Nhược Thủy, Minh Ý bắt buộc phải kích hoạt linh mạch khiến độc tố phát tác, làm rụng mất 1/7 cánh hoa ly hận. Tư Đồ Lĩnh (Dư Thừa Ân) đã trông thấy tất cả nhưng có vẻ chàng sẽ không nghi ngờ quá nhiều về thân phận của Minh Ý.

Trailer tập 7 tiết lộ, Minh Ý mượn cớ này để làm nũng Kỷ Bá Tể, cô giận dỗi "đại nhân" biến cô thành quân cờ khiến cô suy mất mạng. Bá Tể phải "họp hội đồng quản trị" gấp để tìm cách dỗ dành Minh Ý. Đoạn nhá hàng cũng cho thấy Minh Ý phát hiện Bác Ngữ Lam là sư phụ của Kỷ Bá Tể, đoán ra kế hoạch trả thù của chàng. Cả hai đều có chút rung động với đối phương nhưng chưa đủ lớn để vượt qua toan tính riêng.

Tư Đồ Lĩnh phải lòng Minh Ý, muốn giúp cô thoát khỏi "tên xấu xa", trăng hoa Kỷ Bá Tể. Kỷ đại nhân có chút ghen tuông. Trong khi đó, Minh Ý lợi dụng chuyện này đề cập đến việc thành hôn với Bá Tể. Bởi chỉ có kết tâm ấn, cô mới dễ dàng đi vào thần thức của chàng, tìm tung tích của thuốc giải - Hoàng Lương Mộng.

﻿

Nhập Thanh Vân gồm 36 tập, lên sóng vào 11h hằng ngày trên Youku. Khán giả Việt có thể theo dõi phim trên VieON và FPT Play từ ngày 15/10.