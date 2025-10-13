Chê lương TVB bèo bọt, tài tử U50 lập nhóm mỹ nam livestream nhảy múa gây sốt

HHTO - Tài tử TVB một thời Lương Liệt Duy gây chú ý khi chuyển qua làm người mẫu livestream, còn lập nhóm 5 người để nhảy múa kiếm tiền.

Gần đây, xu hướng thành lập các nhóm thần tượng livestream nhảy múa, kiếm tiền trên mạng đang ngày càng rầm rộ. Ngay cả các nghệ sĩ cũng đã bắt đầu "lấn sân" sang lĩnh vực màu mỡ này, đơn cử là nam diễn viên TVB Lương Liệt Duy (Oscar Leung). Sau hơn 15 năm diễn xuất đình đám, sao nam U50 đã chuyển sang mảng livestream nhảy múa, còn có cả một nhóm vô cùng chuyên nghiệp.

Xu hướng nhảy múa kiếm tiền trên livestream đã lan đến cả giới diễn viên.

Lương Liệt Duy đã cùng 4 đồng nghiệp lập nhóm nhạc mang tên Give Me Five. Điều đáng nói là các thành viên đều ở độ tuổi trung niên, gồm Lương Liệt Duy (47 tuổi), Huỳnh Tường Hưng (47 tuổi), Hoàng Gia Lạc (46 tuổi), Thẩm Chấn Hiên (42 tuổi) và "em út" Cao Quân Hiền (41 tuổi). Tuy vậy, Cao Quân Hiền lại là người có kinh nghiệm livestream nhất, do anh cũng trực thuộc một nhóm khác do tài tử Ngô Trác Hy dẫn dắt.

Nhóm mỹ nam U50 từ diễn viên chuyển sang livestream nhảy múa kiếm tiền.

Give Me Five chính thức ra mắt trên nền tảng Douyin với các buổi livestream nhóm, biểu diễn nhảy múa theo các ca khúc nổi tiếng. Cả nhóm thường mặt Âu phục theo phong cách tổng tài, dù rằng bước nhảy đôi lúc có hơi trật nhịp. Tuy vậy, những buổi livestream của nhóm luôn nhận được lượt xem lớn, lên đến con số hàng triệu. Bản thân Lương Liệt Duy không ngại trước những bình luận trái chiều của cư dân mạng, trái lại vô cùng tự hào về nhóm. Anh đăng tải lên trang cá nhân: "Tái sinh cùng Give Me Five! Tuổi tác chỉ là con số. Khi bạn có đam mê với cuộc sống và giấc mơ để theo đuổi, bạn phải dám mạo hiểm và thử những điều mới. Đó mới là ý nghĩa của cuộc sống!".

Một đoạn nhảy múa livestream của nhóm Lương Liệt Duy được cư dân mạng ghi lại. Nguồn: @hktvbfan

Phản ứng của cư dân mạng đối với Give Me Five khá thú vị, khi bên cạnh sự bất ngờ khi thấy các diễn viên truyền hình quen mặt giờ lại làm idol nhảy nhót, thì cũng có không ít ý kiến thích thú, tôn trọng, còn gọi đây là "boyband chú bác" dễ thương.

Lương Liệt Duy cùng nhóm nhảy múa năng nổ trên sóng livestream.

Năm 2004, Lương Liệt Duy gia nhập TVB với vai trò diễn viên hợp đồng và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc qua hơn 50 bộ phim truyền hình, nổi bật như Bằng Chứng Thép, Sứ Đồ Hành Giả... Nỗ lực đến năm 2012, anh đạt giải Nam tân binh xuất sắc nhất TVB, cùng với mức thù lao xấp xỉ 15.000 HKD (hơn 50 triệu VND) mỗi tháng.

Lương Liệt Duy cảm thấy lương TVB quá thấp.

Tuy nhiên, Lương Liệt Duy cho rằng đây là mức lương khá thấp, buộc anh phải làm thêm nhiều công việc khác để trang trải như làm MC sự kiện, thu ngân nhà hàng... Sau khi kết thúc hợp đồng với TVB, Lương Liệt Duy đầu tư mở đại lý xe hơi sang trọng ở Thâm Quyến cùng vợ của Lâm Phong, từ đó cuộc sống mới bắt đầu khá khẩm hơn.