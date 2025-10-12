Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Doraemon bất ngờ xuất hiện trong Thanh Gươm Diệt Quỷ, thực hư ra sao?

Thiện Dư

HHTO - Một trích đoạn của Doraemon và Tanjiro trong Thanh Gươm Diệt Quỷ nói chuyện với nhau thu hút hàng triệu lượt xem.

Thời gian gần đây, một trích đoạn anime đang khiến khán giả Việt Nam lẫn quốc tế bất ngờ và thích thú. Trong đó, Doraemon và Tanjiro của Thanh Gươm Diệt Quỷ xuất hiện chung khung hình, tạo nên màn kết hợp không ai lường trước được.

6292082786512342095.jpg

Trong đoạn video, Doraemon đã hỏi thăm Tanjiro về tình hình thế giới đang lâm nguy trong Thanh Gươm Diệt Quỷ, tức đang bị bọn quỷ của Muzan hoành hành. Có khả năng, Doraemon đã dùng chiếc cửa thần kỳ để bước sang bối cảnh trong Thanh Gươm Diệt Quỷ và gặp gỡ chàng nam chính dễ mến.

Sau đó, Tanjiro đã khẳng định đúng là thế giới đang gặp nguy hiểm, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng không bỏ cuộc vì những người cậu yêu thương. Cuối cùng, Tanjiro ngỏ lời muốn có sự giúp đỡ của Doraemon, hay nói đúng hơn là từ bảo bối của chú mèo máy.

6292082786512342094.jpg

Trích đoạn thú vị này thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng X, và tiếp tục nhận về hàng chục nghìn tương tác trên mạng xã hội Việt Nam. Thực chất, đây là một video được tạo ra từ ứng dụng AI mang tên Sora, song gây ấn tượng bởi độ chính xác cao, trông không dễ phân biệt với bản gốc.

Trích đoạn Doraemon gặp gỡ Tanjro được thực hiện bằng AI. Nguồn: @Shakai_Bunseki, Vietsub: Mon Fansub 2.0

Tuy vậy, màn gặp gỡ này giữa Doraemon và Tanjiro vẫn khiến cư dân mạng thích thú. Có người còn đùa rằng nếu có Doraemon trong Thanh Gươm Diệt Quỷ, phe Muzan sẽ không sống quá 1 tập. Bởi lẽ, Doraemon sở hữu nhiều bảo bối có khả năng kích hoạt năng lượng mặt trời (như mặt trời nhân tạo, chiếc hộp thời tiết...), cũng là điểm yếu của Muzan từ trước đến giờ.

6292082786512342099.jpg
6292082786512342100.jpg
Bình luận hài hước từ cư dân mạng.

Sắp tới, Thanh Gươm Diệt Quỷ phiên bản anime sẽ bước vào giai đoạn nước rút quan trọng, với "hiệp 2" của Vô Hạn Thành ra mắt trong năm 2027. Sau khi đánh bại được Thượng Huyền Tam Akaza, phe Sát Quỷ Đoàn phải đối mặt với Thượng Huyền Nhị Douma và "cụ Nhất" Kokushibou, trước khi có thể định vị và tiêu diệt Muzan trong hồi kết của Vô Hạn Thành, dự kiến ra rạp năm 2029.

latest.jpg
Doraemon có nhiều bảo bối chạm trúng điểm yếu của Muzan.
demon-slayer-muzan.jpg
Dù có Doraemon hay không, Tanjiro vẫn sẽ đụng độ Muzan trong các phần phim Vô Hạn Thành còn lại.
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Doraemon #Thanh Gươm Diệt Quỷ #Demon Slayer #Tanjiro #Sora #Sora AI #anime

