“Bài toán khó” của Moana bản live-action: Đẹp như hoạt hình, nhưng để làm gì?

HHTO - “Moana” bản live-action đã tung ra teaser đầu tiên. Đại dương cất tiếng gọi lần nữa, và cô gái nhỏ của đảo Motunui đã sẵn sàng đáp lời. Nhưng khán giả có sẵn sàng ra rạp hay không thì vẫn còn là một “bài toán” khó giải cho Disney.

Live-action đẹp như hoạt hình

Mới đây, Moana phiên bản live-action đã tung ra teaser đầu tiên. Đây là bản live-action của phần phim hoạt hình đầu tiên, công chiếu vào năm 2016. Bản phim hoạt hình này là một trong những cú hit phòng vé khổng lồ của Disney khi thu về 684 triệu đôla toàn cầu, nhận hai đề cử Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc gốc hay nhất cho How Far I’ll Go.

Có thể thấy teaser đầu tiên của Moana bản live-action có hình ảnh đẹp mắt, sống động, rực rỡ, đặc biệt là các khung cảnh về đại dương. Catherine Laga’aia thủ vai Moana đã lộ mặt trong teaser và hát một đoạn từ ca khúc nổi tiếng How Far I’ll Go. Riêng The Rock - Dwayne Johnson trong vai Á thần tinh quái Maui thì khán giả vẫn chỉ mới được thấy bóng lưng cùng vũ khí của anh là chiếc móc câu sáng lên ánh sáng ma thuật.

Sau khi ra mắt, teaser đầu tiên của Moana bản live-action nhận được những lời khen về hình ảnh đẹp, sống động, bám sát bản hoạt hình, thậm chí có thể nói là như “sao chép + dán” từ bản hoạt hình sang. Tuy nhiên, đó cũng chính là điểm khiến nhiều khán giả nghi ngại và đặt câu hỏi rằng, nếu đã giống phim hoạt hình đến thế vì sao lại còn cần thêm một bản live-action?

Đẹp nhưng “giả” và “chẳng để làm gì”

Nhắc đến Moana bản live-action, bên cạnh các bình luận khen hình ảnh phim đẹp “như hoạt hình” là những câu hỏi về việc bản live-action có thực sự cần thiết hay không. Đáng tiếc, những câu hỏi này và những bình luận cho rằng bản phim này là thừa mứa, không cần thiết, gây “bội thực” chiếm phần nhiều hơn là những lời khen.

Ảnh trên: bản live-action. Ảnh dưới: bản hoạt hình.

Ảnh trên: bản live-action. Ảnh dưới: bản hoạt hình.

Các bình luận viết rằng thông qua teaser đầu tiên của Moana bản live-action, có thể thấy các cảnh quay đẹp nhưng “giả”. Chúng phủ đầy CGI chứ không phải là cảnh thật. Không chỉ có cảnh rừng cây, đại dương, một số các cảnh quay của nhân vật là con người cũng được “đắp” một nửa là CGI. Riêng về con gà Heihei - “thú cưng” đồng hành cùng Moana trong chuyến phiêu lưu vượt đại dương - nhiều ý kiến nhận xét rằng Heihei trông hài hước và ngộ nghĩnh trong bản hoạt hình, nhưng trong bản live-action thì như đồ chơi bằng nhựa.

Ảnh trên: bản live-action. Ảnh dưới: bản hoạt hình.



Những bình luận như thế này nhận được sự đồng tình: “Đẹp thì có đẹp, nhưng vô hồn kiểu gì ấy”, “Nếu giống bản hoạt hình đến thế thì sao tôi phải xem live-action nữa?”, “Đây là một nỗ lực vô nghĩa về mặt sáng tạo”, "Con gà bản live-action trông sợ nha"...

Khán giả “bội thực” các phiên bản Moana

Ngoài việc “sao chép + dán” giống hệt hoạt hình, Moana bản live-action còn gặp một “bài toán khó” khác, đó là thời điểm ra mắt được cho là không hợp lý. Moana bản hoạt hình phần đầu ra mắt năm 2016, tức là còn chưa mừng sinh nhật tròn 10 tuổi thì bản live-action đã ra rạp. Không những thế, Moana 2 - bản hoạt hình - cũng vừa công chiếu năm 2024. Một số khán giả chỉ ra rằng việc phát hành bản live-action chỉ hai năm sau phần 2 bản hoạt hình chẳng khác gì “quay ngược thời gian”, xem Moana lại từ đầu vậy.

Các bình luận viết: “Lịch phát hành điên rồ”, “Ngán ngược”, “Họ nghĩ gì mà chiếu Moana liên tục thế nhỉ, nghe nói còn phần 3 hoạt hình đang làm nữa”, “Dù thích Moana đến mấy cũng cảm thấy chán xem á”, “Disney cạn kiệt ý tưởng rồi à?”...

Vẫn còn hy vọng cho Disney

Snow White live-action thất bại thảm hại.

Tuy nhiên, còn quá sớm để kết luận Moana bản live-action sẽ cầm chắc thất bại. Trong năm nay, ngoại trừ Snow White thảm không nỡ nhìn, có hai phim live-action khác đều thành công rực rỡ ở phòng vé là How To Train Your Dragon và Lilo & Stitch, trong đó Lilo & Stitch là của Disney. Hẳn từ thất bại của Snow White và thành công của Lilo & Stitch, Nhà Chuột đã rút ra được cho mình những “bài học” đắt giá và áp dụng nó cho Moana bản live-action.

Nhưng Lilo &Stitch...

và How To Train Your Dragon đã thành công.

Riêng How To Train Your Dragon, trước khi công chiếu bản live-action phim cũng bị chê như Moana hiện tại, đó là quá giống bản hoạt hình. Khi đó, các ý kiến cũng chê rằng Bí Kíp Luyện Rồng giống bản hoạt hình đến mức chẳng còn gì mới mẻ. Thế nhưng, khi ra rạp, bản live-action vẫn mang đến một số khía cạnh mới, vẫn cảm xúc, từ đó “chuyển bại thành thắng”. Có thể Moana bản live-action cũng sẽ làm được điều đó.

Còn về câu hỏi chiếu liên tiếp các phiên bản Moana như vậy khán giả có “ngán ngược” hay không, thì chỉ có khi phim ra mắt chúng ta mới có được câu trả lời.

Moana bản live-action dự kiến ra rạp vào ngày 10/7/2026.