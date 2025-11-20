Netflix chuyển thể “My Hero Academia” lên live-action, ngày quay đã chốt?

HHTO - Thêm một anime nữa được Netflix nhắm đến để đưa lên phim live-action. Đó chính là “My Hero Academia”. Thậm chí, có thông tin rằng lịch quay phim đã được Netflix “chốt đơn”?

Dường như sau thành công của One Piece, Netflix có thêm tự tin và tham vọng chuyển thể anime lên phim live-action (phim do người thật đóng). Bộ anime đang được nhắm đến tiếp theo là My Hero Academia (Học Viện Siêu Anh Hùng). Thậm chí, ngày quay cho dự án này đã được Netflix “chốt đơn”.

Thực tế, dự án live-action của My Hero Academia đã được Netflix rục rịch từ 7 năm trước chứ không phải mới đây. Trong một thời gian dài, do vẫn chưa có thêm thông tin gì khiến nhiều fan nghĩ rằng dự án này có lẽ đã bị hủy bỏ trong âm thầm. Sự thực là Netflix vẫn đang phát triển My Hero Academia bản live-action, chỉ là phải đợi một thời điểm "chín muồi" để "hái quả".

Được biết, bản live-action của My Hero Academia sẽ do đạo diễn Sato Shinsuke cầm trịch. Ông cũng chính là đạo diễn của Alice In Borderland - phim về trò chơi sinh tồn được yêu thích trên Netflix. Kịch bản của My Hero Academia bản live-action sẽ do Jason Fuchs chấp bút, người được biết là biên kịch của Wonder Woman, cũng là đồng đạo diễn của loạt phim IT: Welcom To Derry đang gây chú ý trên Max (HBO) gần đây.

Theo một số thông tin, My Hero Academia bản live-action sẽ được khởi quay vào mùa thu trong năm 2026. Hiện tại, do phim vẫn đang trong quá trình viết kịch bản nên chưa bắt tay vào lựa chọn dàn diễn viên phù hợp.

Câu chuyện của My Hero Academia kể về Midoriya Izuku - hay còn được gọi là Deku, là một fan cuồng siêu anh hùng, sinh ra trong một thế giới mà 80% dân số sở hữu siêu năng lực, nhưng anh chàng lại nằm trong 20% còn lại. Ước mơ được học tại một trường danh giá dành cho những siêu anh hùng của Deku tan vỡ. Nhưng số phận của Deku đã thay đổi sau cuộc gặp gỡ tình cờ với siêu anh hùng vĩ đại nhất thời bấy giờ - All Might.

Bộ truyện tranh My Hero Academia kể từ lúc xuất bản cho đến nay đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Truyện lọt vào danh sách Top 10 manga bán chạy nhất trong nhiều năm liên tiếp. Khi chuyển thể sang anime, My Hero Academia cũng có được những thành công đáng kể.

Một số bình luận của netizen:

“Sợ nha…”

“One Piece live-action thành công không có nghĩa là tất cả các phim anime chuyển thể đều sẽ có cùng may mắn.”

“Tôi thấy đây là một sự lãng phí tiền bạc.”

“Nó không được như One Piece mà thành Death Note live-action của Netflix thì chết dở…”

“Bảy năm cho phim này? Có nên tin tưởng không đây?”

“Anime quá kịch tính và hào nhoáng, không phải dễ để đưa lên live-action. Sao cứ phải làm live-action mới chịu?”