Hà Tuệ - Bạn gái của Trần Vỹ Đình là "Hà tiên cô" bí ẩn bậc nhất Victoria's Secret

HHTO - Hà Tuệ là siêu mẫu gốc Á nổi tiếng bậc nhất của sàn diễn thời trang nổi tiếng - Victoria's Secret. Ngược lại với sự nghiệp rực rỡ, cô lại có đời tư vô cùng kín tiếng.

Sáng 18/10, tài tử Trần Vỹ Đình bất ngờ công bố mình đã có con cùng bạn gái Hà Tuệ khiến cả cõi mạng chấn động. Điều khiến công chúng kinh ngạc là mặc dù tin đồn hẹn hò đã âm ỉ từ lâu, nhưng đến nay cả hai ngôi sao vẫn chưa một lần công khai chính thức mà đã vội "nhạy vọt" sang bước công khai con đầu lòng.

Bỏ cả bước công khai hẹn hò, Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ thông báo có con đầu lòng kèm chú thích ngắn gọn: "Ba, mẹ và con trai".

Trong khi Trần Vỹ Đình vốn quen thuộc như là "bảo chứng phim hay" với đa số khán giả Việt, thì Hà Tuệ vẫn còn là một cái tên khá lạ. Thực tế, siêu mẫu người Trung Quốc này là người đã "càn quét" mọi sàn diễn thời trang nổi tiếng trên thế giới bằng tên phiên âm tiếng Anh - Sui He.

Hà Tuệ sinh năm 1989 tại Ôn Châu (Trung Quốc), trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Vì sinh non, ba mẹ sợ cô ốm yếu nên đã đưa cô tham gia đội tuyển bơi lội của thành phố suốt 7 năm liền. Nhờ đó mà đến khi học cấp ba, Hà Tuệ đã sở hữu chiều cao 1m78.

Trong lúc đi học, một giáo viên đã nhận ra tiềm năng của Hà Tuệ và động viên cô tham gia cuộc thi người mẫu. Nhờ đó, cô đã lọt vào "mắt xanh" của một công ty người mẫu ngay trước đêm chung kết. Và rồi cuộc đời Hà Tuệ đã bước sang trang mới khi nhận lời casting cho một công ty có trụ sở tại Milan (Ý).

Công ty đã tạo cơ hội để Hà Tuệ được tham gia tại Tuần lễ thời trang Milan. Dù vậy, cô từng thừa nhận mình không mong đợi nhiều bởi có rất ít người mẫu da màu được biểu diễn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Hà Tuệ lại "chiến thắng" vang dội với tổng cộng 12 buổi diễn và chính thức khởi đầu sự nghiệp quốc tế của mình.

Hà Tuệ trở thành người mẫu gốc Á hiếm hoi được chọn đi mở màn cho show diễn của Ralph Lauren và còn được tạp chí New York Magazine vinh danh trong Top 10 Gương mặt hàng đầu mùa Thu 2011.

Sở hữu những đường nét độc đáo chuẩn Á Đông với khí chất thanh lịch và bí ẩn, Hà Tuệ liên tục trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà mốt nức tiếng như Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Hermes, Jean Paul Gaultier, Missoni, Mugler...

Trong cùng năm 2011, Hà Tuệ chính thức được chọn để sải bước trên sàn diễn thời trang nổi tiếng nhất hành tinh - Victoria's Secret. Nếu như Lưu Văn mở đường cho các chân dài Trung Quốc đến với Victoria's Secret, thì Hà Tuệ được xem là người kế thừa và đưa danh tiếng của các người mẫu Á Đông chạm đến đỉnh cao.

Hà Tuệ sải bước trên sàn diễn thời trang nổi tiếng toàn cầu Victoria's Secret trong 8 năm liền.

Hà Tuệ được đánh giá là sở hữu nét đẹp phổ quát của người con gái phương Đông - dịu dàng và thanh tao. Cô xuất hiện trong show thường niên của Victoria's Secret suốt 8 năm liền. Suốt thời kỳ đỉnh cao của mình, Hà Tuệ luôn ghi dấu với nụ cười rạng rỡ tinh khôi và má lúm đồng tiền duyên dáng, đến mức được ví von như "viên ngọc phương Đông".

Không chỉ ghi dấu trên bản đồ quốc tế, Hà Tuệ cũng trở thành biểu tượng của làng mẫu Trung Quốc. Sở hữu phong cách đời thường thanh lịch, cùng tính cách ngọt ngào và ôn hòa, cô còn được Cnet ưu ái gọi bằng cái tên "Hà tiên cô" - một tiên nữ bất tử trong truyền thuyết.

Hà Tuệ là "huyền thoại" của làng mẫu Trung Quốc, được ví von như tiên nữ với vẻ đẹp bất tử.

Ngược lại với sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ, Hà Tuệ lại rất ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình. Cô từng để lộ giấy đăng ký kết hôn vào năm 2015 nhưng che mặt chồng. Cuộc hôn nhân này kết thúc chóng vánh chỉ sau 7 tháng, bản thân Hà Tuệ từ đó cũng không để lộ bất kỳ thông tin gì thêm về đời sống riêng của mình.

"Hà tiên cô" là siêu mẫu bí ẩn bậc nhất của Victoria's Secret. Ngay cả khi tham gia các chương trình thực tế, cô cũng luôn giữ thái độ điềm tĩnh và rất ít nói.

Cho đến tháng 8/2021, Hà Tuệ cùng Trần Vỹ Đình bị bắt gặp thường xuyên về chung nhà làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Tháng 3/2023, Hà Tuệ rời khỏi nhà Trần Vỹ Đình khiến công chúng tin rằng hai người đã chia tay từ đó. Mãi cho đến tháng 10/2024, cả hai được bắt gặp cùng đi du lịch tại Nhật Bản. Cũng từ đây, tin đồn đính hôn nổ ra nhưng cả hai ngôi sao vẫn giữ im lặng. Cuối cùng, Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ chính thức thừa nhận chuyện tình trong mơ của mình bằng cột mốc trọng đại khi chào đón con trai đầu lòng.