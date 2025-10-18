Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ xác nhận có con, điểm qua mốc thời gian hẹn hò kín tiếng

Sam
HHTO - Trần Vỹ Đình khiến dân mạng bất ngờ "bật ngửa" khi "nhảy cóc" giai đoạn, bỏ qua bước thông báo hẹn hò, kết hôn mà xác nhận luôn đã có con với siêu mẫu Hà Tuệ. Theo cách dùng từ của anh, dân mạng đoán thiên thần nhỏ là bé trai.

vi-dinh-ha-tue-1.jpg
vi-dinh-ha-tue.jpg
Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ cùng đăng bài với nội dung "bố, mẹ và con" tag tài khoản đối phương, xác nhận đã làm cha - mẹ.

Ngay khi công bố, dân mạng và người hâm mộ của cặp đôi không khỏi ngỡ ngàng nhưng cũng không quên gửi lời chúc phúc cho gia đình nhỏ. Hiện tại, 4 tag từ khóa trong Top 5 trên Hot Search mục Giải trí của Weibo đều là tin tức này: "Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ thông báo có con", "Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đến với nhau khi nào", "Các ngôi sao chúc mừng Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lên chức", "Chẳng trách Hà Tuệ không đến Victoria's Secret".

screenshot-2025-10-18-103033.png
Hashtag Top 1 Hot Search "Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ thông báo có con" vượt 20 triệu lượt truy cập chỉ sau hơn 30 phút kể từ khi cặp đôi thông báo.
tai-xuong.jpg
tai-xuong-1.jpg
Tăng Thuấn Hy, Huệ Anh Hồng chúc mừng hai ngôi sao.
tran-vi-dinh-1.jpg
ha-tue-1.jpg

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đều kín tiếng. Dựa vào các tin đồn từng có, dân mạng suy đoán cả hai gặp nhau sau khi cùng dự sự kiện thời trang và ngồi chung bàn tiệc vào năm 2019 tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Tháng 8/2021, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ bị cánh săn ảnh chụp được hình về nhà cùng nhau. Cả hai thường đi tập thể hình chung. Tin đồn hẹn hò rộ lên mạnh mẽ từ đây. Đến tháng 3/2023, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ được cho là đã chia tay.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, Trần Vỹ Đình được chụp ảnh trở về nhà của Hà Tuệ, rộ tin đồn tái hợp. Hai ngôi sao đều chưa từng đưa ra phản hồi về tin hẹn hò lẫn tan vỡ từ năm 2021 đến trước khi công khai có con.

du-lich-1.jpg

Ngày 7/10/2024, dân mạng bắt gặp Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ cùng nhau đi du lịch Nhật Bản. Tính đến tháng 8/2025, Weibo của Hà Tuệ ngừng cập nhật trong hơn 6 tháng. Truyền thông không liên lạc được với ê-kíp lẫn phòng làm việc của cô, làm dấy lên nghi vấn siêu mẫu giải nghệ hoặc "ở ẩn sinh con".

anh-bau-1.jpg
Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ khoe ảnh thời gian mang bầu.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, là nam thần nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Anh cũng được biết đến với gia thế giàu có khi bố và các anh chị đều thành đạt. Ngoài sự nghiệp diễn xuất vang danh, Trần Vỹ Đình còn sở hữu nhiều bất động sản và siêu xe. Hà Tuệ sinh năm 1989, là siêu mẫu hàng đầu. Cô là người mẫu gốc Á hiếm hoi được chọn làm gương mặt mở màn show diễn của Ralph Lauren vào năm 2011, sau đó nổi lên khi sải bước trên nhiều sàn diễn quốc tế hàng đầu như Victoria’s Secret.

be-1.jpg
be-2.jpg

Chuyện tình âm thầm mà bền chặt của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đang được nhiều người "xin vía". Em bé của cặp đôi đang được gọi là một trong các "thiên thần nhỏ quyền lực" bậc nhất của showbiz.

cover-fbhht.jpg
Sam
#Trần Vỹ Đình #Hà Tuệ #Trần Vỹ Đình có con #Hà Tuệ có con #Trần Vỹ Đình hẹn hò #Trần Vỹ Đình làm cha #con Trần Vỹ Đình Hà Tuệ #Trần Vỹ Đình Hà Tuệ hẹn hò

