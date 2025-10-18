Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ nhân của 17 chiếc cúp Grammys - Alicia Keys chuẩn bị về Việt Nam biểu diễn

Duy Minh
HHTO - Ban tổ chức sự kiện 8Wonder Winter 2025 chính thức xác nhận nữ ca/nhạc sĩ Alicia Keys sẽ chính thức về Việt Nam biểu diễn, hứa hẹn một đêm nhạc mang đẳng cấp quốc tế.

Ban tổ chức đại nhạc hội 8Wonder vừa chính thức công bố Alicia Keys - ngôi sao quốc tế sở hữu 17 giải thưởng Grammys danh giá sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ trình diễn chính tại sự kiện 8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars.

Đại nhạc hội dự kiến diễn ra vào tối 6/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Thông tin này ngay lập tức tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ âm nhạc, đánh dấu lần đầu tiên nữ nghệ sĩ R&B đình đám này biểu diễn tại Việt Nam.

Alicia Keys sẽ biểu diễn trong sự kiện 8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars.
Alicia Keys sẽ biểu diễn trong sự kiện 8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars.

Alicia Keys là tên tuổi gắn liền với những bản hit như Girl on Fire, No One, If I Ain’t Got You, Fallin',... nổi tiếng với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa R&B, Soul, Jazz và Pop cùng những màn trình diễn piano huyền thoại. Cô không chỉ là một ca sĩ, nhạc sĩ mà còn là nhà sản xuất, tác giả và nhà hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng toàn cầu. Nữ ca sĩ là nhà đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Keep a Child Alive nhằm chống lại HIV/AIDS, lan tỏa thông điệp về sự trao quyền và sức mạnh nội tại của phụ nữ.

Alicia Keys là tên tuổi gắn liền với nhiều bản hit bất hủ.
Alicia Keys là tên tuổi gắn liền với nhiều bản hit bất hủ.

Cùng với Alicia Keys, chương trình còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ quen thuộc như Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và ban nhạc Maydays.

Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và ban nhạc Maydays cũng sẽ trình diễn tại sự kiện.
Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và ban nhạc Maydays cũng sẽ trình diễn tại sự kiện.

8Wonder Winter 2025 đánh dấu mùa thứ năm của chuỗi lễ hội âm nhạc 8Wonder. Bên cạnh trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, ban tổ chức cũng cho biết sự kiện năm nay sẽ lần đầu tiên có hoạt động đóng góp cho các tổ chức từ thiện địa phương chuyên hỗ trợ, giáo dục và cung cấp nhu yếu phẩm cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

Duy Minh
