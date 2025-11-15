Bốn mùa của người yêu nhạc Âu Mỹ: Khi playlist cũng có Xuân Hạ Thu Đông

HHTO - Nếu mỗi mùa trong năm mang một gam màu riêng, thì âm nhạc US&UK cũng có “bốn mùa” cảm xúc khiến người nghe khó lòng thoát ra. Mỗi khoảnh khắc của năm trôi qua, bảng xếp hạng lại chứng kiến sự trỗi dậy của những bản hit mang linh hồn của thời điểm ấy.

Mùa Xuân mở đầu bằng giai điệu rộn ràng nhưng thoáng buồn của Happy New Year - bản nhạc bất hủ ra đời năm 1980 của nhóm nhạc huyền thoại ABBA. Suốt hơn bốn thập kỷ, ca khúc này đã trở thành “nghi thức” không thể thiếu mỗi khi bước sang năm mới. Chỉ cần tiếng piano đầu tiên vang lên, không khí giao thừa như chậm lại, nhiều người vừa háo hức đón chờ, vừa thoáng chút tiếc nuối cho những gì đã qua. Happy New Year không chỉ là khúc hát về thời khắc chuyển giao, mà còn là lời nhắc dịu dàng: Dù năm cũ có thế nào, ta vẫn cần tin vào những khởi đầu tươi sáng phía trước.

Happy New Year của ABBA luôn là bài hát được vang lên mỗi khi đến thời khắc giao thừa.

Mùa Hè đến cùng Summertime Sadness - bản hit mang đậm chất điện ảnh của Lana Del Rey. Trong những âm thanh mơ màng và giọng hát trầm khàn đặc trưng, mùa Hè của Lana không ngập tràn nắng vàng hay tiếng cười, mà là bức tranh đượm buồn của ký ức, cô đơn và đam mê. Trải nghiệm nghe Summertime Sadness giống như đang xem một thước phim nghệ thuật quay chậm, nơi nỗi buồn trở nên đẹp đến nao lòng, và cái nóng mùa Hè chỉ còn là phông nền cho những cảm xúc dâng trào.

Summertime Sadness mang không khí mùa hè vừa ấm áp lại vừa pha chút cô đơn.

Khi mùa Thu khẽ gõ cửa, Taylor Swift lại hóa thành nàng thơ của những ngày gió se lạnh. Hai album folklore và evermore mang đến cảm giác dịu dàng như ánh nắng cuối chiều, nơi mỗi giai điệu là một câu chuyện kể bằng âm thanh.

Trong đó, august nổi bật như bản nhạc gói trọn ký ức của một mối tình đã qua trong không khí phản phất hơi "mặn" đầy tiếc nuối. Cứ mỗi mùa lá rụng, bài hát này lại trở về trên các bảng xếp hạng, khơi dậy cả một “mùa thu Taylor Swift” với chiếc áo len dày và những tâm hồn mộng mơ đang tìm chút ấm áp trong âm nhạc.

folklore và evermore là nơi nhiều người yêu nhạc tìm đến mỗi khi thu về.

Cuối cùng, mùa Đông khép lại hành trình bằng All I Want for Christmas Is You - bản thánh ca Giáng Sinh bất hủ của diva Mariah Carey. Cứ đến tháng 12, tiếng chuông mở đầu quen thuộc của ca khúc lại vang lên khắp nơi, từ siêu thị, quán cà phê đến mạng xã hội, báo hiệu mùa lễ hội đã thật sự bắt đầu.

Dù ra mắt từ năm 1994, ca khúc vẫn đều đặn càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu mỗi cuối năm, biến Mariah Carey trở thành biểu tượng mùa Giáng Sinh. Người hâm mộ vẫn thường đùa rằng, nữ ca sĩ chỉ cần “hát một lần, ăn cả đời” và quả thật, chỉ một bài hát cũng đủ khiến tên cô gắn liền mãi mãi với mùa Giáng sinh.