Những bản hit dài tới 10 phút vẫn khiến fan say mê của Taylor Swift, Lana Del Rey

HHTO - Trong khi thị trường âm nhạc hiện nay thường chuộng những ca khúc ngắn gọn để dễ dàng bứt phá lượt nghe và thành tích, không ít nghệ sĩ lại chọn lối đi riêng. Họ mạnh dạn phát hành những ca khúc kéo dài tới 10 phút, như một tuyên ngôn nghệ thuật, vừa phô diễn cá tính âm nhạc, vừa mang đến trải nghiệm trọn vẹn dành cho cộng đồng người hâm mộ.

Taylor Swift: All Too Well (10 Minute Version)

Một trong những ca khúc dài 10 phút nổi tiếng nhất chắc chắn phải kể đến All Too Well (10 Minute Version) của Taylor Swift. Trong quá trình tái thu âm Red (Taylor’s Version), nữ ca sĩ đã quyết định ra mắt phiên bản đặc biệt này như một món quà tri ân dành cho những người hâm mộ trung thành - những người đã chờ đợi ca khúc huyền thoại này suốt nhiều năm kể từ khi cô lần đầu úp mở về sự tồn tại của nó.

Ngay khi phát hành, ca khúc lập tức tạo nên cơn sốt và nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp Taylor Swift. All Too Well (10 Minute Version) không chỉ đạt hạng 1 trên Billboard Hot 100, trở thành bài hát dài nhất từng nắm giữ vị trí này, mà còn vượt mốc hơn 1 tỷ lượt nghe trên Spotify - một thành tích hiếm hoi ngay cả với những ca khúc thông thường. Trên sân khấu The Eras Tour, khoảnh khắc Taylor cùng hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát vang từng câu chữ của ca khúc đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của các đêm diễn.

All Too Well (10 Minute Version) phá vỡ nhiều kỷ lục âm nhạc.

Lana Del Rey: Venice B*tch

Với độ dài 9 phút 37 giây, Venice B*tch được xem là một trong những kiệt tác nổi bật nhất trong sự nghiệp của Lana Del Rey. Ca khúc kết hợp hài hòa giữa Folk Rock, Psychedelic Pop và Soft Rock, mở đầu bằng giai điệu ballad chậm rãi với tiếng đàn guitar mộc mạc cùng giọng hát đặc trưng của nữ ca sĩ, gợi lên cảm giác thân thuộc, hoài niệm và đầy da diết.

Điểm nhấn của của Venice B*tch nằm ở đoạn nhạc cụ độc tấu. Ở khoảng giữa bài, sau khi giai điệu và ca từ đã định hình cảm xúc, âm nhạc chỉ còn lại tiếng đàn điện, tiếng vang nhiễu và các lớp âm thanh dày đặc, tạo nên một không gian bồng bềnh, mơ hồ nhưng đồng thời phát triển mạnh mẽ và cuốn hút, dẫn người nghe vào thế giới nội tâm của Lana Del Rey. Đoạn này biến ca khúc thành hai nửa rõ rệt: Một nửa kể chuyện bằng lời ca, một nửa để âm nhạc tự do dẫn dắt cảm xúc. Chính sự kết hợp độc đáo đó giúp Venice B*tch trở thành một trải nghiệm nghe sâu lắng, vừa mới lạ vừa mang đậm dấu ấn của nữ ca sĩ.

Venice B*tch được xem là một trong những kiệt tác nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô.

Miley Cyrus: Lockdown (feat. David Byrne)

Mới đây nhất, khi phát hành phiên bản deluxe cho album Something Beautiful, Miley Cyrus đã ra mắt ca khúc Lockdown hợp tác với David Byrne kéo dài đến hơn 13 phút. Bài hát mở đầu với không khí mộc mạc, tiết tấu chậm, giọng hát trầm ấm của Miley hòa quyện cùng Byrne mang lại cảm giác thân mật và hoài niệm. Từ phút thứ 3, nhạc chuyển sang phần tối giản, rồi dần mở rộng thành đoạn nhạc cụ độc tấu kéo dài tới 8 phút, tạo nên một không gian âm nhạc mênh mang.

Tuy nhiên, chính đoạn instrumental này lại trở thành điểm gây tranh cãi. Kéo dài quá lâu, giai điệu có xu hướng lặp đi lặp lại và được xử lý nhàm chán, khiến người nghe dễ mệt mỏi khi phải chờ đến tận phút thứ 11 mới có sự chuyển biến rõ rệt với phần cao trào trở lại. So với đoạn độc tấu trong Venice B*tch của Lana Del Rey, nơi nhạc cụ vừa dài vừa giàu biến hóa, giữ trọn sức hút thì Lockdown chưa đạt được sự cân bằng giữa thử nghiệm và trải nghiệm nghe. Dẫu vậy, ca khúc vẫn là một nỗ lực táo bạo cho thấy khát vọng của Miley Cyrus muốn bứt phá khỏi khuôn khổ Pop truyền thống.

Ca khúc vẫn là một nỗ lực táo bạo, đầy khát vọng của Miley Cyrus.

Frank Ocean: Pyramids

Ra mắt trong album Channel Orange (2012), Pyramids với độ dài gần 10 phút đã nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc biểu tượng của Frank Ocean, giúp anh khẳng định vị trí đặc biệt trên bản đồ âm nhạc R&B. Dù không nhắm đến công thức quen thuộc để bứt phá bảng xếp hạng, ca khúc vẫn tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, góp phần đưa Channel Orange trở thành album đoạt giải Grammys. Ca khúc hiện đã đạt hơn 500 triệu lượt nghe trên Spotify.

Pyramids được xem là một hành trình âm nhạc nhiều lớp với hai nửa đối lập nhưng liên kết chặt chẽ. Nửa đầu mang sắc thái điện tử sôi động, pha trộn R&B và nhạc Dance với nhịp điệu dồn dập, kể câu chuyện về sự huy hoàng và sụp đổ của nữ hoàng Cleopatra. Sang nửa sau, giai điệu bất ngờ chậm lại, biến thành một bản ballad hiện đại đầy mê hoặc, nơi Frank Ocean phô diễn chất giọng mềm mại, gợi cảm và giàu cảm xúc. Chính sự chuyển dịch đột ngột nhưng tinh tế này đã biến Pyramids thành một trải nghiệm âm nhạc hiếm có, vừa đầy sáng tạo, khẳng định tài năng kể chuyện bằng âm nhạc của Frank Ocean.