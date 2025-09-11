20 ca khúc của Taylor Swift cán mốc tỷ lượt nghe: Bạn đoán trúng bao nhiêu?

HHTO - Taylor Swift tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi đã có tới 20 bài hát vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Con số này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp gần hai thập kỷ, mà còn cho thấy phong cách âm nhạc của cô đã và đang chạm đến nhiều thế hệ khán giả.

Dẫn đầu danh sách là Cruel Summer với hơn 3,06 tỷ lượt nghe. Theo tờ Rolling Stone, đây là một thành tích được ví như “cuộc tái sinh kỳ diệu”. Ra mắt từ năm 2019 trong album Lover nhưng không hề được quảng bá chính thức, ca khúc bất ngờ vụt sáng trở lại vào năm 2023 nhờ hiệu ứng từ The Eras Tour cùng sức lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok. Cuối năm 2023, bài hát đạt đến đỉnh cao khi đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, dù đã ra mắt hơn 4 năm trước. Đến nay, Cruel Summer đã trở thành bài hát có lượt nghe nhiều nhất của Taylor Swift.

Không kém phần nổi bật, Blank Space hiện sở hữu hơn 2,19 tỷ lượt stream trên Spotify và vẫn duy trì trung bình khoảng 1,5 triệu lượt nghe mỗi ngày - một con số ấn tượng cho một ca khúc đã phát hành hơn một thập kỷ trước. Với ca từ châm biếm sắc bén, MV đầy kịch tính và giai điệu mê hoặc, Blank Space đã trở thành một trong những ca khúc đặc trưng không thể tách rời khỏi tên tuổi Taylor Swift.

Đáng chú ý, Don’t Blame Me đạt hơn 1,46 tỷ lượt stream, trong khi Delicate ghi nhận khoảng 1,21 tỷ lượt nghe trên Spotify. Dù không được quảng bá rầm rộ, cả hai ca khúc thuộc album reputation (2017) này đã vượt qua mọi kỳ vọng, trở thành những ca khúc được yêu thích đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ. Hai bài hát này được coi là ví dụ điển hình cho hiện tượng fan driven hit – nơi người hâm mộ quyết định số phận của một ca khúc thay vì chiến lược quảng bá của hãng đĩa.

Ngoài ra, vào tháng 3/2025, All Too Well (10 Minute Version) đã chính thức đạt cột mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Thành tích này càng ấn tượng khi ca khúc có thời lượng lên tới 10 phút - một điều hiếm thấy trong dòng nhạc pop. Bài hát không chỉ trở thành ca khúc dài nhất từng đạt 1 tỷ lượt nghe, mà còn là ca khúc dài nhất từng chạm đến vị trí dẫn đầu BillBoard Hot 100.

Sự thành công của ca khúc gắn liền với chiến dịch Taylor’s Version, trong đó Taylor Swift tái thu âm các album để giành lại quyền sở hữu các bản quyền âm nhạc. Phiên bản 10 phút nổi bật không chỉ bởi thời lượng mà còn bởi tính đậm chất nghệ thuật cùng sự đồng cảm sâu sắc từ người nghe, giúp ca khúc đạt được những thành tích ấn tượng.

Nhìn chung, các ca khúc tỷ stream của Taylor Swift không chỉ thể hiện sức hút bền bỉ mà còn phản ánh sự đa dạng trong âm nhạc của cô. Một số bài bất ngờ trở thành hit nhờ cộng đồng fan và hiệu ứng mạng xã hội, trong khi những ca khúc khác phá vỡ các chuẩn mực về thời lượng hay thể loại pop. Thành tích này minh chứng cho khả năng kết nối với người nghe trên quy mô toàn cầu và khẳng định vị thế Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất của thời đại này.

Danh sách 20 ca khúc tỷ stream của Taylor Swift (tính đến 09/09/2025): Cruel Summer, Blank Space, I Don’t Wanna Live Forever, Anti-Hero, Lover, cardigan, Shake It Off, august, Style, Don’t Blame Me, Look What You Made Me Do, Delicate, Wildest Dreams, You Need To Calm Down, All Too Well (10 Minute Version), Love Story (Taylor’s Version), Love Story, willow, Fortnight (feat. Post Malone), I Knew You Were Trouble.