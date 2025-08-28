"Cặp BFF trong mơ" Taylor Swift - Selena Gomez: Từ hẹn hò đôi đến cùng đính hôn

HHTO - Khởi đầu từ một buổi hẹn hò đôi với Jonas Brothers, Taylor Swift và Selena Gomez nay đã cùng nhau đi qua hơn một thập kỷ, trở thành đôi bạn thân thiết cả trong sự nghiệp lẫn đời sống riêng.

Taylor Swift và Selena Gomez vốn được xem là một trong những tình bạn bền vững và hiếm hoi trong giới giải trí. Cả hai quen nhau từ năm 2008 khi cùng hẹn hò với hai anh em nhà Jonas Brothers. Dù mối tình tuổi teen khi ấy chỉ là thoáng qua nhưng chính cơ duyên bất ngờ này đã mở ra một tình bạn đẹp kéo dài hơn 15 năm.

Taylor và Selena đã gắn bó cùng nhau từ năm 2008.

Trong suốt quãng thời gian đó, Taylor và Selena đã luôn ở bên nhau, từ những lúc sự nghiệp và đời sống gặp khó khăn đến khi trở thành hai trong số những ngôi sao hàng đầu thế giới. Cả hai cũng thường xuyên góp mặt trong các dự án âm nhạc cá nhân của nhau. Taylor Swift từng chia sẻ: "Tôi luôn ở bên cô ấy. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ cho một ai đó làm tổn thương cô ấy hay không".

Selena Gomez biểu diễn cùng Taylor Swift tại 1989 World Tour.

Vào tháng 12/2024, Selena Gomez đã gây bất ngờ khi xác nhận đính hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco sau khoảng một năm hẹn hò. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng hạnh phúc, bởi trước đó cô đã từng trải qua không ít sóng gió trong chuyện tình cảm.

Selene vui vẻ thông báo đính hôn với Benny.

Chưa đầy chín tháng sau, vào ngày 26/8/2025, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Taylor Swift cũng đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai - ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Cặp đôi bắt đầu công khai mối quan hệ từ cuối năm 2023 và nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng khắp nơi nhờ sự ngọt ngào, chân thành trong cách họ dành cho nhau.

Taylor cùng viết chương mới hạnh phúc với Travis.

Đặc biệt, một dòng trạng thái của Taylor Swift dành cho Selena Gomez trên mạng xã hội X từ tận năm 2009 đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ viết: "@selenagomez Tình yêu đích thực vẫn xảy ra. Nó không phải chỉ là thứ chúng ta bịa ra lúc 9 tuổi. Chị phải tin vào điều đó. Em cũng phải như vậy".

Dòng trạng thái của Taylor Swift từ năm 2009 viral trở lại.

Việc Selena và Taylor đồng hành cùng nhau trong chuyện tình yêu - từ tuổi trẻ đầy rung động đến khi tìm được happy ending đã khiến người hâm mộ xúc động. Trên mạng xã hội, không ít người chia sẻ lại loạt khoảnh khắc cả hai sát cánh tại các lễ trao giải, ủng hộ lẫn nhau trên sân khấu hay đơn giản là những lần đi chơi rất đỗi đời thường.

Đôi bạn thân cũng có những buổi "hẹn hò" thú vị riêng.

Sau gần hai thập kỷ, Taylor Swift và Selena Gomez trở thành minh chứng đặc biệt cho tình bạn lâu bền cũng có thể tồn tại trong giới giải trí đầy khắc nghiệt. Giờ đây, khi cả hai đều tìm thấy tình yêu trọn vẹn, tình bạn ấy càng trở nên ý nghĩa và được nhiều người ngưỡng mộ.