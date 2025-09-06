Justin Bieber tung SWAG II giữa áp lực trả nợ, liệu có “vượt mặt” Sabrina Carpenter?

HHTO - Chưa đầy 2 tháng sau màn trở lại thất bại với SWAG, Justin Bieber bất ngờ công bố album mới SWAG II. Động thái này khiến dư luận nghi ngờ anh đang chạy doanh thu để giải quyết khoản nợ chồng chất.

Vào tối ngày 4/9 (giờ Mỹ), Justin Bieber bất ngờ thông báo rằng album SWAG II sẽ được phát hành vào nửa đêm ngày 5/9 thông qua các bài đăng trên mạng xã hội. Album cũng được quảng bá rầm rộ với tông hồng pastel phủ khắp các bảng quảng cáo tại các thành phố lớn như New York, London, Seoul, Sydney và Thượng Hải.

Hình ảnh quảng bá SWAG II xuất hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Tuy nhiên, do “cần chỉnh sửa thêm”, album bị lùi giờ ra mắt và chỉ chính thức xuất hiện trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến sau đó vài tiếng.

SWAG II gồm 21 ca khúc mới có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Tems, Bakar, Lil B, Hurricane Chris, Gunna và Eddie Benjamin. Khác với không khí R&B trầm buồn ở SWAG, lần này Justin Bieber thể hiện rõ xu hướng nghiêng hẳn về pop.

SWAG II mang phong cách pop khác biệt so với SWAG.

Trước đó, SWAG từng được kỳ vọng sẽ là cú hích lớn sau bốn năm vắng bóng sân khấu của Justin. Tuy đạt vị trí No.2 trên Billboard 200, album lại nhanh chóng hạ nhiệt chỉ sau vài tuần. Đây cũng là lần đầu tiên album của anh không chạm đến vị trí số 1, điều này khiến người hâm mộ gọi đây là cú flop lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

SWAG trở thành album thất bại nhất trong sự nghiệp của Justin.

Cùng thời điểm đó, Justin còn phải giải quyết vấn đề tài chính với quản lý cũ - Scooter Braun. Anh đồng ý chi trả hơn 30 triệu USD, bao gồm 26 triệu USD tiền vay bù lỗ cho tour Justice bị hủy và hơn 5 triệu USD tiền hoa hồng tồn đọng.

Justin Bieber đang vướng phải khoản nợ khổng lồ.

Việc Justin tung album một cách khá gấp gáp được cho là nhằm né tránh cuộc đối đầu trực tiếp với Taylor Swift cùng album mới của cô vào tháng 10 tới. Hiện tại, giới chuyên môn cho rằng SWAG II có nhiều khả năng tạo nên sự bất ngờ khi cạnh tranh vị trí No.1 Billboard 200 cùng Sabrina Carpenter - người vừa có màn trở lại với album Man's Best Friend.

Nhiều người cho rằng SWAG II ra mắt sớm để tránh Taylor Swift và cạnh tranh với Sabrina Carpenter.

Nếu thành công, SWAG II sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng giúp Justin Bieber vừa củng cố sự nghiệp, vừa giải tỏa áp lực tài chính. Nhưng nếu tiếp tục thất bại, không chỉ album mới mà cả hình ảnh “hoàng tử Pop” một thời cũng sẽ đứng trước nguy cơ lung lay nghiêm trọng.