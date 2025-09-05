Wednesday mùa 2 bùng nổ trong bốn tập cuối: Chỉ có thể khen “Hay xuất sắc!”

HHTO - Nếu bốn tập đầu mùa 2 “Wednesday” có thể khiến một số khán giả nghi ngại liệu chất lượng phim có giảm sút so với mùa đầu hay không, thì bốn tập cuối vừa lên sóng đã khiến những lời chê phải vội “quay xe”. Rất kịch tính, quá bất ngờ, không e ngại sự rùng rợn, “Wednesday 2” xứng đáng với lời khen hay xuất sắc!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mới đây, bốn tập cuối của mùa 2 Wednesday đã lên sóng Netflix, hoàn thiện cuộc điều tra và phiêu lưu rùng rợn mới của cô con gái lớn nhà Addams. Nếu như bốn tập đầu còn khiến một số khán giả nghi ngại liệu chất lượng phim có giảm sút so với mùa đầu hay không, thì bốn tập cuối đã đập tan tất cả.

Phần 2 mùa 2 bắt đầu với kết thúc của phần 1, khi Wednesday Addams (Jenna Ortega) bị Tyler Galpin (Hunter Doohan) ở hình dạng quái vật Hyde ném văng ra khỏi cửa sổ viện tâm thần Willow Hill. Wednesday được đưa ngay vào bệnh viện, một hồi lâu tỉnh lại ở một cõi chẳng rõ là thiên đường hay địa ngục. Bởi người đứng trước mặt cô là Larissa Weems (Gwendoline Christie) - cựu hiệu trưởng của Nevermore, người rõ ràng đã chết ở mùa phim trước.

Thật may, Wednesday chưa chết, và Larissa Weems chỉ xuất hiện để thông báo cô đã trở thành người dẫn dắt linh hồn mới cho cô con gái nhà Addams. Dù vậy, khó khăn vẫn đang chất chồng. Năng lực ngoại cảm của Wednesday vẫn lặn mất tăm. Tyler thì đã trốn thoát, và với nỗi căm hận dành cho Wednesday, anh ta không sớm thì muộn sẽ tới tìm và tính sổ với Wednesday lẫn Enid Sinclair (Emma Myers). Linh cảm về cái chết của Enid vẫn lửng lơ trên đầu. Tình bạn giữa Wednesday và Enid rạn nứt, trong khi mối quan hệ mẹ con giữa Wednesday và bà Morticia thì ngày càng xa cách.

Trong lúc những rắc rối từ phần 1 vẫn chưa được giải quyết thì những mối nguy lớn hơn dần hình thành trong phần 2 của mùa 2. Hiệu trưởng mới của Nevermore - Barry Dort (Steve Buscemi) - đã phát ra tín hiệu “báo động” ngay từ phần 1, và nay âm mưu đen tối của ông ta đã lộ rõ. Nhưng điều bất ngờ là ông ta vẫn chưa phải là kẻ phản diện chính của Wednesday 2. Bởi thế khi kẻ phản diện thực sự xuất hiện, phần lớn người xem phải sững sờ.

Những gì được xem là “điểm trừ” trong phần 1 đã được xử lý sạch sẽ trong phần 2 của mùa 2, thậm chí nó mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời cho thấy sự chờ đợi dành cho bốn tập cuối là hoàn toàn xứng đáng. “Bé Sói” Enid mờ nhạt? Đã được tô đậm. Sự phát triển trong tính cách của Enid đặt dấu chấm hỏi? Đã được giải thích. Tình bạn giữa Wednesday và Enid “lao dốc”? Không hề, thậm chí còn “leo” lên một cấp bậc mới - đấy là nếu tình bạn có thứ bậc.

Tình bạn giữa Wednesday và Enid không hề bị “bỏ bê”, mà nó chỉ được thử thách trong mùa 2 và chứng minh “vàng không sợ lửa”. Sau tất cả những hờn giận lẫn kinh hãi, tình bạn của “Chị Tư” và “Bé Sói” không chỉ bền chặt hơn mà còn “bình đẳng” hơn. Không ai phải đơn độc bảo vệ ai, mà họ bảo vệ nhau. Wednesday và Enid không chỉ quan tâm nhau mà còn thẳng thắn với nhau về suy nghĩ, cảm xúc, sẻ chia trách nhiệm, và thậm chí sẵn sàng hy sinh vì nhau.

Sự phát triển của cô bé tàng hình mắt to Agnes DeMille (Evie Templeton) cũng là một điểm tuyệt vời trong bốn tập cuối mùa 2 Wednesday. Không chỉ khai thác khía cạnh fangirl của Wednesday, nhân vật Agnes còn bộc lộ nỗi khát khao được hòa nhập, nỗi cô đơn khi không được nhìn thấy, và rồi tìm thấy sự độc lập của chính mình.

Sự trưởng thành của Agnes, mở lòng của Wednesday và Enid đã mang đến những khoảnh khắc đáng yêu và ấm áp nhất trong Wednesday 2. Chắc chắn khi mùa 3 trở lại, nhiều khán giả sẽ ngóng đợi bộ ba này mang đến những điều tuyệt vời mới.

Điều khiến Wednesday trở nên độc đáo và hấp dẫn là sự rùng rợn, và mùa 2 đã không đánh mất “bản sắc” của mình. Thậm chí, không chỉ hù dọa “sương sương”, Wednesday 2 còn không ngần ngại khiến khán giả phải lạnh gáy với những nạn nhân bất ngờ, những lần “bay màu” nổi cả gai ốc. Việc xây dựng một nhân vật phản diện thông minh nhưng điên rồ, thậm chí tàn bạo, để lại dấu ấn của chết chóc và hủy diệt cũng là một điểm khiến Wednesday 2 trở thành một cuộc rượt đuổi hãi hùng và đầy biến động, nhưng khó có thể rời mắt.

Một trong những màn đối đầu đỉnh cao nhất Wednesday 2 phải kể đến hai “thú cưng” của hai chị em nhà Addams: Thing - bàn tay phải thân cận của Wednesday và Xì Xụp - zombie mới được Pugsley "nhận nuôi". Khi càng được ăn nhiều não, Xì Xụp càng trở về gần với hình dạng con người, và khi nó đã “hoàn thiện” - một bí mật đen tối của ông Gomez Addams (Luis Guzmán) và bà Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) cũng được “đào” lên.

Nỗi băn khoăn của Thing trong mùa này về xuất thân của mình tưởng chừng chỉ là “nỗi buồn vu vơ”, nhưng hóa ra câu trả lời cho điều đó lại mang đến một cú ngoặt bất ngờ. Xuất thân của Thing không chỉ gắn liền với một trong những nhân vật phản diện xuất sắc nhất của Wednesday 2 mà còn cất giấu quá khứ đen tối của gia đình Addams. Thing không chỉ là bàn tay phải của một ai đó mà còn là một “người” hoàn chỉnh, có suy nghĩ riêng, có quyết định riêng. Và hoàn toàn có thể trở thành một người hùng.

Có một số chi tiết nhỏ gây tranh luận, như âm nhạc của BLACKPINK xuất hiện có phù hợp hay không? Vai diễn Rosaline Rotwood của Lady Gaga liệu có nhạt nhẽo quá chăng? Nhưng có thể xem đó như một “gia vị” hơn là một điểm trừ rõ ràng. Bởi bên cạnh những lời chê, có không ít khán giả cho biết phân đoạn Enid trong cơ thể của Wednesday nhảy theo giai điệu Boombayah là một trong những phân đoạn vui nhộn và thú vị nhất mùa 2. Và với vai trò chỉ là cameo, Lady Gaga đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình rồi.

Mùa 2 Wednesday có tổng cộng 8 tập phim, tất cả đều đã phát sóng trên Netflix.