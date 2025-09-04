Phim Hàn tháng 9: Cuộc đổ bộ của những ngôi sao gọi tên Kang Dong Won, Ju Ji Hyun

HHTO - Khán giả chuẩn bị xem phim hay "mệt nghỉ". Bởi màn ảnh nhỏ Hàn Quốc tháng 9 thực sự là một “đại tiệc” ngôi sao khi chào đón sự trở lại của nhiều tên tuổi nổi bật từ “đại thụ” đến “măng non” như: Kang Dong Won, Ju Ji Hyun, Han Suk Kyu, Song Joong Ki, Chun Woo Hee, Go Hyun Jung, Kim Go Eun, Park Min Young, Kim Da Mi…

My Youth (5/9)

Diễn viên: Song Joong Ki, Chun Woo Hee

Bộ phim truyền hình My Youth hứa hẹn sẽ thổi vào tháng 9 bầu không khí lãng mạn trưởng thành, ngọt ngào lẫn suy tư. Chuyện phim kể về Sun Woo Hae (Song Joong Ki) từng là một diễn viên nhí nổi tiếng, nhưng lòng tham của người lớn đã khiến anh đánh mất hào quang. Anh chật vật trải qua giai đoạn trưởng thành và hiện đang sống bình yên với nghề viết tiểu thuyết và chủ cửa hàng hoa.

Một ngày nọ, Sung Je Yeon (Chun Woo Hee) đột ngột xuất hiện trước mặt anh sau 10 năm xa cách. Họ đã từng là mối tình đầu của nhau. Theo đó, ký ức ngọt ngào nhưng cũng có cả đắng cay cùng trở lại. Cuộc sống bình yên dường như chao đảo, nhưng liệu anh có cho tình yêu một cơ hội nữa?

Queen Mantis (5/9)

Diễn viên: Go Hyun Jung, Jang Dong Yoon

Bộ phim Queen Mantis thuộc đề tài kinh dị bí ẩn, xoay quanh Jung Yi Shin (Go Hyun Jung) là một kẻ giết người hàng loạt đang lẩn trốn, nổi tiếng với biệt danh Bọ Ngựa. Kẻ sát nhân khét tiếng này có một người con trai tên Cha Soo Yeol (Jang Dong Yoon), khi trưởng thành anh trở thành một cảnh sát.

Cha Soo Yeol căm ghét người mẹ sát nhân của mình, nhưng một vụ án đã buộc anh phải đi tìm và nhờ bà giúp đỡ. Có một kẻ thủ ác khi giết người đã nhái lại cách thức giết người của Bọ Ngựa.

Confidence Queen (6/9)

Diễn viên: Park Min Young

Được remake từ bộ phim truyền hình thành công The Confidence Man của Nhật Bản, Confidence Queen cũng thuộc thể loại hài tội phạm, hứa hẹn mang đến những thước phim hài hước mà hồi hộp. Chuyện phim xoay quanh Yoon Yi Rang (Park Min Young) là một kẻ lừa đảo thiên tài, cùng với hai thành viên trong nhóm đi lừa đảo những kẻ giàu có bằng cách kiếm tiền sai trái.

Tempest (10/9)

Diễn viên: Kang Dong Won, Ju Ji Hyun

Sở hữu hai ngôi sao đình đám là Kang Dong Won và Ju Ji Hyun, Tempest đặc biệt gây chú ý ngay trước cả khi lên sóng. Không những vậy, Tempest còn có dàn diễn viên phụ “đỉnh chóp” với Park Hae Joon, Kim Hae Sook, Oh Jung Je, gương mặt Hollywood John Cho…

Chuyện phim khai thác cuộc đời của Moon Joo (Jun Ji Hyun) - một nhà ngoại giao tình cờ phát hiện ra một âm mưu chính trị gây sốc liên quan đến một vụ ám sát. Cô hợp tác với San Ho (Kang Dong Won) - một điệp viên với quá khứ hoàn toàn được giữ bí mật. Trên hành trình điều tra sự thật, tình yêu nảy nở giữa cả hai.

Eun Jung và Sang Yeon (12/9)

Diễn viên: Kim Go Eun

Chuyện phim Eun Jung và Sang Yeon xoay quanh hai cô gái là Eun Jung (Kim Go Eun) và Sang Yeon (Park Ji Hyun). Họ quen biết nhau từ hồi tiểu học, làm bạn với nhau cho đến khi trưởng thành. Họ là một đôi bạn vừa thương mến, vừa ngưỡng mộ, lại cũng vừa ganh đua nhau. Đôi khi họ là người hiểu đối phương nhất, nhưng cũng có đôi khi họ thấy ghét nhau nhất.

Tình bạn của họ không phải lúc nào cũng liền mạch. Trong quãng thời gian dài từ trẻ con thành người lớn, đôi lúc họ mất liên lạc và rồi bằng cách này hay cách khác lại kết nối với nhau. Bỗng một ngày, tình bạn của họ bị thử thách với tin dữ: Sang Yeon được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

A Hundred Memories (13/9)

Diễn viên: Kim Da Mi, Shin Ye Eun

Lấy bối cảnh những năm 1980, A Hundred Memories kể về hai cô gái làm công việc phục vụ trên xe buýt. Go Young Rye (Kim Da Mi) bị say tàu xe nhưng cô vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày, bởi đây là nguồn chu cấp cho cả gia đình. Cô nuôi dưỡng ước mơ được vào đại học. Cô gái còn lại là Seo Jong Hee (Shin Ye Eun), người cũng nung nấu ước mơ thoát khỏi hoàn cảnh gia đình bất hạnh của mình.

Cả hai cô gái cùng đem lòng yêu con trai của một chủ cửa hàng bách hóa. Nhìn bên ngoài, anh có vẻ là một người đàn ông hoàn hảo với ngoại hình bảnh trai và gia cảnh giàu có, nhưng ít người biết được bên trong anh đang phải chịu đựng những tổn thương về mặt tình cảm.

Shin’s Project (15/9)

Diễn viên: Han Suk Kyu, Bae Hyun Sung, Lee Re

Với một đề tài khá thú vị và diễn xuất duyên dáng của “Thầy Kim” Han Suk Kyu, Shin’s Project hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim hấp dẫn, vừa giải trí vừa sâu sắc. Nhân vật chính của Shin’s Project là ông Shin (Han Suk Kyu), một cựu thương thuyết gia tầm cỡ thế giới nay điều hành một nhà hàng gà rán. Với tính cách cởi mở, hào phóng và ăn nói lưu loát, ông trở thành người hòa giải trong khu phố, giải quyết các tranh chấp giữa những người hàng xóm láng giềng.

The Murky Stream (26/9)

Diễn viên: Rowoon, Shin Ye Eun

Chuyện phim The Murky Stream kể về thời Joseon, xoay quanh số phận trớ trêu của ba con người hội tụ quanh dòng sông Gyeonggang - nơi tất cả tiền bạc và hàng hóa của Joseon đều chảy qua. Jang Shi Yool (Rowoon) là một gã lông bông, luôn che giấu quá khứ của mình. Choi Eun (Shin Ye Eun) điều hành một đoàn buôn. Còn Jung Cheon (Park Seo Ham) là một vị quan chính trực, muốn xóa bỏ nạn tham nhũng đang hoành hành.

Khi cuộc đời họ gặp nhau giữa dòng chảy, họ đã cùng khám phá ra một thế giới nơi cái giá phải trả cho sự tồn tại rất đắt đỏ.

Ms. Incognito (29/9)

Diễn viên: Jeon Yeo Bin

Nhân vật chính của Ms. Incognito là Kim Young Ran (Jeon Yeo Bin), một cô gái có xuất thân nghèo khó hiện đang làm vệ sĩ cho chủ tập đoàn Gasung. Cô có cơ hội đổi đời khi đồng ý ký hợp đồng hôn nhân với chủ tịch tập đoàn Gasung, người không còn nhiều thời gian để sống.

Để lẩn tránh những kẻ đang nhắm đến khoản thừa kế khổng lồ, Kim Young Ran phải thay đổi danh tính, đến sống ở một ngôi làng nhỏ và trở thành một giáo viên mẫu giáo. Dù mọi người trong làng đều yêu mến cô nhưng có một người vẫn cảnh giác bởi vì cô toát lên cảm giác hoàn hảo đến mức không có thật.