Phó Sơn Hải: Khen nội dung, chê góc quay, Thành Nghị duyên dáng đón tin vui

HHTO - Phục trang, bối cảnh, góc máy, kỹ xảo của "Phó Sơn Hải" đang bị chê là không tương xứng với một dự án được đầu tư lớn (cấp S+ - cao nhất). Bù lại, nội dung khởi đầu hấp dẫn. Thành Nghị cho thấy sức hút bền vững ở thể loại cổ trang. Khởi đầu tốt của "Phó Sơn Hải" có giúp anh lặp lại hào quang chói sáng từng có với "Liên Hoa Lâu"?

*Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung

Chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp của Ôn Thụy An, Phó Sơn Hải vào nhịp rất nhanh quá trình xuyên sách của Tiêu Minh Minh (Thành Nghị). Anh tham gia vào việc sửa lại nội dung cho tiểu thuyết kinh điển, vì dùng "buff nhân vật quá đà" lệch với thiết lập gốc, anh bị Ma Điển kéo vào hệ thống. Minh Minh trở thành nam chính Tiêu Thu Thủy, buộc phải trải qua quá trình rèn luyện để trở thành bậc thầy võ học mới có thể đăng xuất, trở lại hiện thực.

Một trong những cảnh bị "dí" nhiều nhất của "Phó Sơn Hải".

Phó Sơn Hải là dự án trọng điểm, được đầu tư lớn nên khán giả đặt kỳ vọng cao. Chất lượng hình ảnh là yếu tố "đập vào mắt" đầu tiên để hút người xem - bộ phim đã thất bại. Từ những giây đầu tiên, nhiều khán giả đã "xịt keo" vì bộ lọc mờ nhạt, cà da diễn viên quá ảo. Phần kỹ xảo "giả trân" ngay từ đoạn cưỡi ngựa trên không của Tiêu Thu Thủy ở đầu tập 1.

Góc quay "không đủ wow". Đạo diễn lấy góc từ dưới lên quá nhiều tạo nên nhiều cảnh kỳ cục. So với những dự án cấp S+ khác, phần bối cảnh của Phó Sơn Hải bị người xem đánh giá là chỉ tầm cấp A. Phục trang cũng thường thường. Tạo hình của Thành Nghị lúc ổn lúc không.

Những bộ đồ hường, tím của "đại ca" Tiêu Thu Thủy bị chê tơi tả.

Nếu ráng bỏ qua "phần nhìn" thì nội dung của Phó Sơn Hải hấp dẫn. Quá trình thích nghi của Minh Minh ở thế giới võ hiệp trong tiểu thuyết có nhiều tình huống hài hước: Những lúc anh nỗ lực tìm "vật phẩm" hay khi anh "cứng họng" cố lấp liếm chuyện mình "sợ chết" lúc đối mặt với các huynh đệ đang cuồng nhiệt với ý chí hành hiệp trượng nghĩa.

Biên kịch "đặt vấn đề" và định hướng phát triển cho nam chính rõ ràng ngay từ tập 1. Minh Minh là độc giả đi theo thị hiếu viết "sảng văn" với đầy những tình tiết đánh bóng nhân vật chính "out trình", "game là dễ". Ma Điển ép Minh Minh phải đi theo hồn cốt của nguyên tác nhưng cũng nương tay khi giữ lại một số sửa đổi anh thêm vào.

Trong 6 tập, khán giả có thể thấy rõ Minh Minh đang dần hiểu ra rằng, Thu Thủy hoàn toàn có thể chậm rãi rèn luyện, trải nghiệm để trở thành minh chủ võ lâm mà không cần quá nhiều "buff nhân vật".

Phó Sơn Hải đáp ứng đủ những yêu cầu khán giả mong muốn ở một bộ phim võ hiệp. Các cảnh đối kháng nhiều, gay cấn với góc quay "cũng cũng". Tuy nhiên, phim chưa khai thác được những thước phim thật đã mắt về cả thần thái lẫn động tác của diễn viên. Tình huynh đệ được làm nổi bật ở những tập đầu, tuyến tình cảm nam - nữ bằng không cũng là một trong những điểm cộng.

Thành Nghị giữ vững sức hút ở thể loại cổ trang. Anh mang đến một Tiêu Thu Thủy mang "hồn" Minh Minh duyên dáng, từ trạng thái "hèn hèn" phải tỏ ra khí chất đại hiệp đến những cảnh võ thuật chân thực, dứt khoát. Dàn diễn viên phụ như hội "3 anh em siêu nhân" Siêu Nhiên, Đường Nhu, Ngọc Hàm có màn ra mắt tròn vai. Liễu Tùy Phong (Từ Chấn Hiên) cũng đáng khen với khí chất "phản diện ngầm", không đáng ghét.

Phó Sơn Hải mất chưa đầy 1 tiếng kể từ khi lên sóng để phá mức 26.000 điểm nhiệt của Tencent, trở thành phim đạt cột mốc này nhanh nhất trong năm 2025 của nền tảng. Sau 30 giờ phát sóng, phim đạt 8.500 điểm nhiệt trên iQIYI. Chỉ số nhân vật của Thành Nghị và Phó Sơn Hải đều leo lên đầu bảng Vlinkage (theo bảng tổng kết ngày 11/9). Chỉ số nhân vật đạt 9.08 điểm, chỉ số phim chiếu mạng là 84.77. Nhiệt độ toàn mạng trên Maoyan cũng dẫn đầu. Đây là thành tích cực "trộm vía" trong ngày đầu phát sóng.

Phó Sơn Hải gồm 40 tập, lên sóng vào buổi tối hằng ngày. Khán giả Việt có thể theo dõi qua VieON, FPT Play, TV360, WeTV, iQIYI.