Jung Kook bùng nổ với khoảnh khắc "ảnh trên mạng và ngoài đời" tại New York

HHTO - Sau nhiều ngày mong chờ, Jung Kook chứng minh sức ảnh hưởng "kịch trần" khi góp mặt tại show diễn của Calvin Klein ở New York. Xuất hiện với diện mạo cá tính và phong trần, em út nhà BTS lại có loạt biểu cảm trái ngược khiến netizen thích thú.

Show diễn ra mắt bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Calvin Klein, thuộc khuôn khổ của Tuần lễ thời trang New York đã chính thức diễn ra. Bên cạnh dàn khách mời xịn xò của thương hiệu, sự xuất hiện của Đại sứ toàn cầu Jung Kook (BTS) khiến cõi mạng dường như "nổ tung".

Góp mặt tại sự kiện, em út nhà BTS mang đến vẻ phong trần nhưng không kém phần thanh lịch. Áo blazer oversize dáng suông rủ nhẹ kết hợp cùng quần tây ống rộng và giày Oxford cao gót tạo nên tổng thể tối giản và sang trọng cho Jung Kook.

Lớp áo thun ôm sát bên trong tạo sự cân bằng cho outfit nhiều lớp, giúp anh tôn trọn vóc dáng cân đối. Cuối cùng, Jung Kook điểm xuyết cho trang phục lịch lãm với dây chuyền bạc bản dài cùng khuyên tai và khuyên môi cá tính.

Outfit của Jung Kook tại show diễn của Calvin Klein.

Trước đó, anh từng "càn quét" cõi mạng với thần thái ngạo nghễ, tự tin cùng cơ bắp săn chắc trong chiến dịch Xuân 2023 của Calvin Klein - cũng chính là chiến dịch công bố Jung Kook như là đại sứ của hãng. Vậy mà khi trở lại với Calvin Klein sau khoảng thời gian dài nhập ngũ, biểu cảm hoàn toàn trái ngược của giọng ca Seven lại khiến fan "cười bò".

Sự đối lập trong "ảnh trên mạng" và "ảnh ngoài đời" của em út nhà BTS khiến netizen thích thú.

Cụ thể, sau khi bước khỏi xe, Jung Kook ngay lập tức cúi người chào người hâm mộ và khán giả. "Út vàng" của BTS đốn tim fan với đôi mắt tròn xoe "như hột nhãn" cùng nụ cười chúm chím ngượng ngùng, trái ngược hoàn toàn với phong cách bụi bặm và quyến rũ trên ảnh quảng cáo.

"Mặt học sinh, thân hình phụ huynh" của Jung Kook﻿ kiểu - Thân hình vạm vỡ, "xăm trổ yang lake" nhưng lại có gương mặt lại bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn chuẩn "bé ngoan".



Jung Kook tại hàng ghế đầu của show diễn Calvin Klein, thu hút đông đảo sự chú ý nhờ vẻ "xinh yêu tuyệt đối".

Không chỉ trên mạng xã hội mà Jung Kook cũng chứng minh sức ảnh hưởng "kịch trần" của mình ngay tại sự kiện. Trước thềm show diễn, Phó chủ tịch Marketing của Calvin Klein đã đăng story ghi lại cảnh khán giả tấp nập bên ngoài nơi tổ chức với nội dung: "Họ đã xếp hàng bên ngoài tận 2 tiếng trước giờ sự kiện bắt đầu, các bạn biết đó là gì mà", chèn nhạc bài hát Yes or No của Jung Kook.

Phó chủ tịch Marketing của Calvin Klein chèn bài hát Yes or No, cho thấy độ "phủ sóng" của Jung Kook.

Trong quá trình show diễn ra, các hashtag liên quan như #JUNGKOOKxCALVINKLEIN và #JUNGKOOKxNYFW liên tục được "treo" trên top 5 trending toàn cầu của app X (Twitter).

Chiếc hoodie nhà Calvin Klein mà Jung Kook từng mặc ra sân bay đã "cháy" hàng trên website của hãng. (Nguồn ảnh: FB Jungkook Vietnamese Fanpage).

Không chỉ thế, một chiếc áo hoodie của Calvin Klein cũng đã "cháy" hàng trên trang web Mỹ và Nhật Bản, chỉ trong vòng 1 ngày sau khi Jung Kook mặc nó để ra sân bay đi New York. Mỗi chiếc có giá khoảng 4.000.000 VNĐ.