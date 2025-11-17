Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tân Binh Toàn Năng tập 7: Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi, minhtin bị thay thế vị trí

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tập 7 “Tân Binh Toàn Năng” tiếp tục diễn biến căng thẳng của Công diễn 3. Các tân binh đóng băng là Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và minhtin bị thay thế bởi các vũ công.

Ba tân binh ngậm ngùi trao bảng tên

Trong tập 7 Tân Binh Toàn Năng, ba tân binh bị đóng băng là Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và minhtin không được đảm bảo tham gia tiết mục trình diễn quan trọng tại Vòng 2. Trong các buổi tổng duyệt, ba thành viên phải trao lại bảng tên của mình cho ba vũ công chuyên nghiệp.

Thái Lê Minh Hiếu cũng không giấu được cảm xúc thật: “Hơi chạnh lòng, hơi buồn, suy nghĩ nhiều” khi phải nhìn người khác nhảy thay phần của mình và tập luyện cùng đồng đội. Dù bị đóng băng, ba thành viên vẫn luyện tập riêng, kết hợp những động tác nặng với việc hát để duy trì thể lực và kỹ năng.

bia-1500-x-1000-px.png

Swan Nguyễn từ chối thế mạnh bản thân

Trong cuộc họp chia đội vào hai phần thi Hát và Trình Diễn, dù được NSX Toàn năng SOOBIN tin tưởng đề cử vào tiết mục vocal Khóc Cùng Em với Phúc Nguyên và Đức Duy vì nhưng Swan Nguyễn từ chối. Anh xin chuyển sang tiết mục performance Gương Vỡ Làm Lành - muốn bứt phá bản thân và thử sức với màu sắc âm nhạc mới.

bia-1500-x-1000-px-1.png

Đồng thời, Hồ Đông Quan cũng bày tỏ khao khát bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi muốn thử sức với ballad. Tuy nhiên, NSX Toàn năng SOOBIN cũng nhắc nhở đây là đội hình thi đấu chính thức nên đề cao sự an toàn, thẳng thắn bày tỏ thái độ lo lắng vì bài này hơi quá sức so với quãng giọng đẹp của Hồ Đông Quan. Nghĩ đến các thành viên bị đóng băng, Hồ Đông Quan đồng ý và vị trí của Swan Nguyễn được thay thế bởi Long Hoàng.

Quá trình lựa chọn mức thử thách cho Vòng 2 Công diễn 3 diễn ra căng thẳng. Ban đầu, NSX Toàn năng SOOBIN tự tin cao độ và muốn chọn mức thử thách 115%. Tuy nhiên, sự lo lắng về 3 thành viên bị đóng băng đã khiến cả đội phải cân nhắc lại lựa chọn này. Với mục tiêu 100%, đội hình Tân binh thăng cấp sẽ mở khóa 2 vị trí ra mắt và giảm 3% mức thử thách vòng sau, tạo tiền đề vững chắc cho các chặng đường tiếp theo.

bia-1500-x-1000-px-2.png

Mở màn cho vòng 2 là hit Khóc Cùng Em của Mr. Siro. NSX Toàn năng SOOBIN đã tinh chỉnh lại bài hát, nâng độ khó bằng cách điều chỉnh đoạn cao trào và viết thêm phần X-Part. Màn trình diễn vocal thành công, lay động cả nhóm đối thủ. Nhóm nhạc Fenix ấn tượng sâu sắc, nhận xét họ bị “nổi hết cả da gà” khi xem phần trình diễn của Đức Duy, Phúc Nguyên và Long Hoàng.

582090788-1541596183699091-3047288813421032861-n.jpg
Trương Quỳnh Như
#tân binh toàn năng #tân binh toàn năng tập 7 #tập 7 tân binh toàn năng #thái lê minh hiếu tân binh #wonbi tân binh #minhtin tân binh

