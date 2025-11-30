RHYDER "bơ" tin nhắn của CAPTAIN BOY cả tháng, bất ngờ "đánh úp" tại mini concert

HHTO - Mini concert đầu tiên của CAPTAIN BOY có sự tham dự của dàn khách mời thuộc "vũ trụ Say Hi" như B Ray, Đức Phúc, ERIK,... Đáng chú ý, sự xuất hiện của RHYDER khiến giọng ca Ừ Thì Chia Tay bật chế độ "dỗi", "trách yêu" ngay trên sân khấu.

Tối 29/11, mini concert Mặt Chạm Mặt của CAPTAIN BOY chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), với sự tham gia của đông đảo khán giả, đồng nghiệp, "một nửa vũ trụ Say Hi" với BigDaddy, ISAAC, Đức Phúc, Erik, Negav, Maiquinn, Hải Đăng Doo, Anh Tú Voi, Lyly, GILL, Vũ Thịnh, Jaysonlei, JSOL, Quân AP,... và gia đình.

Tại đây, CAPTAIN BOY đưa khán giả đến không gian âm nhạc của riêng mình. Anh thể hiện 15 ca khúc, chia làm 3 phần với các ca khúc quen thuộc như Baby Gọi Cho Anh, Mong Em Sẽ Cố Quên, mashup CAPTAIN BOY Bay Tới Đây, Giá Mà Anh, Rolling Down, Anh Lớn Cũng Phải, Kim Tự Tháp. Trong , CAPTAIN BOY cũng mang đến hai ca khúc mới toanh là 24h và Anh Bị Lú.

Đặc biệt, màn thể hiện Cảm Ơn Đã Ở Bên của hai thầy trò CAPTAIN BOY và B Ray nhận sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. B Ray bày tỏ: "Mình rất vui khi CAPTAIN đã vững vàng trên đôi chân của mình. Tài năng, sự tử tế, tình yêu âm nhạc của CAPTAIN đã được mọi người nhìn thấy và công nhận. Sau này có như thế nào, mình với CAPTAIN vẫn đối với nhau như ngày đầu thôi".

Ngoài ra màn kết hợp You cùng Song Luân, Quang Trung và Anh Em Gọi Là Có Mặt Ngay cùng Quân A.P của CAPTAIN BOY như đưa khán giả trở lại với không khí Anh Trai "Say Hi" ngày nào.

Đáng chú ý, không hề có trong kế hoạch, sự xuất hiện bất ngờ của RHYDER khiến CAPTAIN BOY ngỡ ngàng. Cả hai đã có sân khấu song ca đầy cảm xúc qua ca khúc Chân Thành và Ừ Thì Chia Tay.

Nguồn clip: TikTok @bellanguyen1304

"Chúc mừng CAPTAIN BOY đã có đêm mini concert đầu tiên thành công. Ngày đặc biệt của CAPTAIN sao có thể vắng mặt RHYDER được. Chúc cho hành trình sau này của CAPTAIN thêm rực rỡ và đừng quên lúc nào gọi là anh em có mặt ngay", RHYDER chia sẻ.

RHYDER là "sít-rịt" tại mini concert của CAPTAIN BOY, chính chủ cũng phải "đứng hình" vì bị "cốt" bơ tin nhắn cả tháng trời. Nguồn clip: @_zhuzhu.lin

Giữa tình yêu thương của khán giả và những người anh em thân thiết, CAPTAIN BOY rưng rưng. "Từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, mình không nghĩ sẽ có ngày này. Và khi mọi thứ diễn ra thì CAPTAIN thấy như giấc mơ đã thành hiện thực vậy. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn những thầy, người anh em đồng nghiệp, cảm ơn những cơ hội tuyệt vời đã giúp CAPTAIN BOY được đến gần với khán giả. Sau cùng cảm ơn FC Cừu có cánh vì đã tạo động lực, giúp CAPTAIN vững vàng bước qua những khó khăn. Âm nhạc của CAPTAIN là dành cho các bạn, mình hứa sẽ cố gắng hơn để không làm mọi người thất vọng", anh nói.