Anh Trai Say Hi: Team buitruonglinh đón Noel sớm, B Ray - BigDaddy "giành" vocal

HHTO - Live Stage 4 Anh Trai "Say Hi" 2025 bùng nổ với loạt tiết mục đa sắc, để từ đó dần hé lộ những tấm vé bước vào vòng Chung kết.

Live stage 4 của Anh Trai “Say Hi” 2025 đã chính thức lên sóng với Tập 10, mở ra chuỗi các tiết mục trình diễn đa màu sắc, nơi các đội mang đến những câu chuyện khác nhau về tình yêu, gia đình hay hành trình trưởng thành của người nghệ sĩ qua âm nhạc,...

Đây là vòng đấu quan trọng, xác định Top 18 bước tiếp vào Chung kết.

Mở màn đêm thi, đội của Anh Trai CONGB - gồm Ngô Kiến Huy, OgeNus, RIO và Dillan Hoàng Phan - mang đến khán giả sáng tác Vô Số Lần Tình Cờ, được hoàn thiện chỉ trong vài ngày nước rút. Sân khấu được dựng thành khu phố thu nhỏ với bảng hiệu, đèn đường và không khí nhộn nhịp, gợi cảm giác trẻ trung và tự do.

Đội CONGB mang "chất liệu đời sống" lên sân khấu, hóa thân thành đa dạng vai diễn.

Bốn thành viên hóa thân vào những nhân vật đời thường: sinh viên, công nhân công trình, nhân viên văn phòng, rocker và gangster khu phố. Trên nền city-pop pha chút bossa nova, ca khúc phù hợp để "mở bát" đêm diễn với nguồn năng lượng tích cực, đồng thời gợi nhớ những khoảnh khắc “duyên tình cờ” trong cuộc sống.

Các Anh trai﻿ dùng âm nhạc để kể câu chuyện về tình yêu riêng.

Phần thi của đội buitruonglinh với ca khúc Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ, mang chất R&B mềm mại. Câu chuyện tình yêu được dệt nên bằng ký ức Giáng sinh - nơi một chàng trai vẫn còn mắc kẹt trong “mùa Đông của riêng mình” dù thời gian đã bước sang hạ.

Đội buitruonglinh đưa khán giả đến với không khí Giáng sinh cận kề.

Không gian sân khấu được phủ đầy sắc trắng, tô điểm bằng ánh đèn vàng và trang phục đỏ - xanh truyền thống. BigDaddy đảm nhận vai trò hát chính, hiếm hoi thể hiện vocal, trong khi buitruonglinh tạo điểm nhấn với đoạn rap và phần solo violin đầy bất ngờ.

Màn trình diễn mang đến cảm giác ấm áp giữa tiết trời cuối năm, phù hợp trở thành playlist nhạc Đông năm nay.

Sự tương phản cảm xúc xuất hiện khi team NEGAV bước ra với bản nhạc đầy tiếc nuối Can I Get Your Love?. Sân khấu hóa thành căn phòng trắng - nơi từng lưu giữ hạnh phúc của một đôi yêu nhau, nhưng cũng là nơi mối quan hệ dần rạn nứt.

Các thành viên mang trang phục có chi tiết "cháy xém", tượng trưng cho những “vết thương” cảm xúc. Trong nền piano mộc mạc của Anh Trai Sơn.K, câu chuyện tình yêu muộn màng được kể bằng hình ảnh liên tưởng ly rượu.

MC Trấn Thành khen ngợi nét quyến rũ trong âm nhạc của tiết mục.

Một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của tập 10 đến từ team Vũ Cát Tường. Ca khúc Thức mang âm hưởng blues sâu lắng, kể về một người đàn ông tỉnh thức giữa những dằn vặt, để rồi nhận ra đó là đêm cuối cùng anh có thể nói lời xin lỗi với người mình yêu. Đáng chú ý, hai rapper HUSTLANG Robber và Mason Nguyễn lần đầu tiên rũ bỏ chất rap để cất giọng hát đầy trải nghiệm.

Vũ Cát Tường cùng lối đi "kể chuyện bằng âm nhạc" quen thuộc.

Mang màu sắc đối lập hoàn toàn, team B Ray chọn không khí retro - trào phúng trong Cũng May Là Ế. Trên nền nhạc tươi sáng, các thành viên hóa thân thành những chàng trai bị hiểu lầm đào hoa nhưng thực chất lại… "ế bền vững".

Ryn Lee rap giọng Huế đầy cá tính, Cody Nam Võ đảm nhận vai trò hát chính, trong khi B Ray tung highnote tạo điểm nhấn bất ngờ.

Ở vòng 2, team CONGB một lần nữa chạm đến trái tim khán giả với Ở Đây Ai Cũng Thương Con. Tiết mục kể về hành trình mưu sinh của người trẻ rời quê và nỗi nhớ dành cho mẹ, được thể hiện bằng diễn xuất chân thật và phần dàn dựng giàu hình ảnh. Diễn viên Thanh Hiền xuất hiện trong vai người mẹ gửi lời nhắn cho con, khiến không khí sân khấu lắng lại.

Team CONGB tiếp tục giữ chuỗi ca khúc về gia đình của "vũ trụ Say Hi".