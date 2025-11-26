Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Màn "chào hỏi" của Đỗ Nhật Hoàng làm HIEUTHUHAI hết hồn, lưu ý không làm theo

Thiện Dư

HHTO - Đỗ Nhật Hoàng - nam chính phim Mưa Đỏ gây sốt cõi mạng bởi cách chào hỏi, làm quen đồng nghiệp vô cùng độc đáo, nhưng vì sao khán giả không nên bắt chước?

Gần đây khi tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm mùa 4, nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (Mưa Đỏ) đã khiến cộng đồng mạng thích thú với loạt tương tác cùng rapper HIEUTHUHAI. Đáng nói, video anh chàng "chào hỏi" HIEUTHUHAI bằng cách thức độc lạ, trở thành "thương hiệu" của mình đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Đỗ Nhật Hoàng chào hỏi HIEUTHUHAI với màn nhào lộn bất ngờ. Nguồn: Đỗ Nhật Hoàng

Trong video, Đỗ Nhật Hoàng đã dùng chiêu thức nhào lộn với HIEUTHUHAI như một cách làm quen thân thiện. Kết quả, nam rapper không giấu được sự bất ngờ, thậm chí thốt lên "hết hồn" vì pha "mạo hiểm" đến từ đồng nghiệp. Biểu cảm của HIEUTHUHAI khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, vì hiếm khi khán giả thấy anh chàng có phản ứng thú vị như vậy.

img-1863.jpg
HIEUTHUHAI "thót tim" với pha nhào lộn của Đỗ Nhật Hoàng.

Không chỉ với HIEUTHUHAI, Đỗ Nhật Hoàng trước đó còn từng làm chiêu nhào lộn này với nhiều nghệ sĩ khác như một "nghi thức" kết bạn của riêng anh. Từ dàn diễn viên phim Mưa Đỏ đến các nghệ sĩ tham gia chương trình Hàng Xóm Mới, ai nấy cũng bất ngờ trước "lời chào" mới lạ này.

img-1864.jpg
Chiêu thức "chào hỏi" trở thành thương hiệu của Đỗ Nhật Hoàng.

Tuy nhiên, hành động này chỉ an toàn khi được thực hiện bởi chuyên gia hay người có kinh nghiệm. Trước khi "bén duyên" với diễn xuất, Đỗ Nhật Hoàng từng là vũ công chuyên nghiệp nên thành thạo kỹ năng này. Trong mỗi video, nam diễn viên đều gắn kèm dòng khuyến cáo, tuyệt đối không thực hiện và làm theo.

Đỗ Nhật Hoàng khiến Chi Pu giật mình. Nguồn: Đỗ Nhật Hoàng
Đỗ Nhật Hoàng "chào hỏi" cả dàn diễn viên Mưa Đỏ. Nguồn: Đỗ Nhật Hoàng

Sau Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Cùng với Steven Nguyễn và Đình Khang, nam diễn viên liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện hot, được mời đóng quảng cáo nhãn hàng, cũng như thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình đang được chú ý đông đảo gần đây.

Thiện Dư
#Đỗ Nhật Hoàng #Mưa Đỏ #2 Ngày 1 Đêm #2 Ngày 1 Đêm mùa 4 #HIEUTHUHAI #Chi Pu

