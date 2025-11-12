Nhập vai người chơi Running Man, khám phá khu vui chơi thực tế tại xứ Kim chi

HHTO - Không còn trạng thái hồi hộp qua màn ảnh, giờ đây, người hâm mộ đã có thể trải nghiệm các trò chơi nhập vai tại khu vui chơi thực tế Running Man (Running Man Thematic Experience Center).

Từ lâu, chương trình thực tế Running Man đã trở thành “huyền thoại” trong làng giải trí Hàn Quốc cũng như tạo được nhiều tiếng vang quốc tế. Thành công của chương trình không chỉ bởi sự duyên dáng của dàn cast mà còn đến từ các trò chơi vô cùng sáng tạo và độc đáo. Dễ thấy, hơn nhiều thập kỷ phát sóng, đã có rất nhiều thử thách trở nên “viral” và được teen hưởng ứng tích cực.

Chương trình thực tế đã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ. Ảnh: Internet

Running Man Việt Nam mùa 3 đang trở thành "cơn sốt" thời gian gần đây. Ảnh: RMV.

Thấu hiểu được tình cảm nồng nhiệt của khán giả, khu vui chơi nhập vai Running Man được ra đời, nhằm giúp người chơi hóa thân trọn vẹn thành viên dàn cast và “sống lại” những khoảnh khắc vui nhộn quen thuộc. Tọa lạc trên con phố nhộn nhịp nhất Seoul - Insadong và tại Busan, khu vui chơi chủ đề Running Man được xem là điểm đến lý tưởng để tìm lại năng lượng sau những ngày làm việc và học tập căng thẳng.

Đến đây, teen vừa có cơ hội được khám phá những trò chơi đã từng xuất hiện trong chương trình, vừa được trải nghiệm trạng thái bất ngờ, căng thẳng của dàn cast qua từng chặng thử thách.

Ảnh: Visit Busan.

Trước khi bắt đầu, người chơi sẽ được phát vòng đeo tay điện tử để lưu lại điểm số xuyên suốt hành trình chơi dài 60 phút. Đặc biệt, người chơi có thể chủ động chọn mức độ phù hợp, từ dễ, trung bình đến khó dựa trên thể lực và độ tuổi. Cũng vì vậy mà hoạt động này được xem là lý tưởng với mọi lứa tuổi, gia đình và các cặp đôi hiện nay.

Sự kết hợp giữa công nghệ 3D cùng trải nghiệm thực tế﻿ khiến cho trải nghiệm trở nên thêm trọn vẹn. Ảnh: Tripadvisor

Những trò chơi không chỉ đơn thuần để giải trí mà còn đòi hỏi sự linh hoạt và vận động để thực hiện nhiệm vụ được giao. Chẳng hạn như trò “Ring Hanging” treo mình trên vòng, không chạm đất trong một khoảng thời gian; “Mirror Maze” (hành lang gương), yêu cầu người chơi phải tìm đường qua mê cung gương, xác định các dấu R để ghi điểm. Ngoài ra, khu vui chơi còn trang bị những bộ đồng phục cùng bảng tên mang đậm dấu ấn của chương trình, giúp người chơi hóa thân trọn vẹn các thành viên Running Man quen thuộc. Nếu có dịp đến Hàn Quốc, teen nhớ ghé điểm hẹn lý tưởng để xả stress nhé!