Ghé triển lãm Bảo Tồn Nguồn Nước - Nuôi Dưỡng Tương Lai nhận hộ chiếu cực xinh

HHTO - Trong dịp cuối tuần này, bạn đừng bỏ lỡ triển lãm "Bảo Tồn Nguồn Nước - Nuôi Dưỡng Tương Lai” đang được tổ chức tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội đến hết ngày 2/11. Chỉ cần check-in là bạn đã có ngay một hộ chiếu xịn xò và nếu ghé đủ 7 trạm dừng chân thú vị là có quà tặng cầm về nữa đó!

Diễn ra từ ngày 29/10 - 2/11, triển lãm Bảo Tồn Nguồn Nước - Nuôi Dưỡng Tương Lai mở cửa từ 9h - 21h mỗi ngày tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội (số 36 - 38 phố Lý Thái Tổ, Hà Nội), mang đến một hành trình thú vị dành cho bất cứ ai muốn tìm hiểu thêm về nước sạch và tương lai bền vững.

Ghé tới triển lãm, chỉ cần check-in ở Trạm Chào Đón, bạn sẽ được trao ngay một cuốn hộ chiếu đặc biệt, được thiết kế đẹp mắt, dùng để đóng dấu tại các trạm trên hành trình khám phá Mizuiku - Em yêu nước sạch. Có cuốn hộ chiếu trong tay, chúng mình sẽ cùng làm quen với Mizu - một giọt nước sinh ra từ Nhật Bản vào năm 2004 với sứ mệnh bảo vệ dòng nước mát lành.

Vào năm 2015, Mizu đến Việt Nam với cái tên Mizuiku - Em yêu nước sạch, đồng hành cùng các bạn nhỏ khám phá thế giới diệu kỳ của nước và cùng nhau bảo vệ nguồn nước quanh chúng ta.

Triển lãm Bảo Tồn Nguồn Nước - Nuôi Dưỡng Tương Lai đang diễn ra được tổ chức nhân kỉ niệm 10 năm chương trình Mizuiku - Em yêu nước sạch đến Việt Nam. Tại triển lãm, Mizu sẽ đồng hành cùng bạn du hành theo vòng tuần hoàn của nguồn nước qua từng góc triển lãm, cũng như khám phá những câu chuyện thú vị về nguồn nước, và hành trình Mizuiku lan tỏa tại khắp Việt Nam.

Bước vào không gian của trạm Câu chuyện kể về những dòng chảy trên khắp thế giới, người xem sẽ có dịp khám phá câu chuyện về nguồn nước tại 9 quốc gia - nơi Mizuiku đang được triển khai. Các quốc gia gồm Nhật Bản, Việt Nam, Úc, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Anh, Pháp, New Zealand, Thái Lan - mỗi nơi đều có câu chuyện riêng về nguồn nước, giáo dục và nỗ lực bảo vệ môi trường. Lật mở tên từng quốc gia, bạn sẽ biết thêm những thông tin mới mẻ mà Mizuiku mang đến.

Còn tại trạm Hành trình 10 năm bảo vệ nguồn nước, đây là nơi Mizuiku tự hào “khoe” những dấu ấn đậm nét trong 10 năm qua tại Việt Nam. Từ lớp học đầu tiên thí điểm tại Thanh Oai (Hà Nội) vào năm 2015, đến nay chương trình đã lan toả tới hàng triệu học sinh, giáo viên và cộng đồng tại 34 tỉnh thành.

Khu vực trạm Triển lãm chắc chắn sẽ khiến bạn phải nán lại thật lâu, để chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh vẽ, thiết kế được vinh danh trong cuộc thi Bảo Tồn Nguồn Nước - Nuôi Dưỡng Tương Lai năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc bảo vệ nguồn nước.

Cuộc thi đã nhận được gần 1.000 bài dự thi tham gia trong thời gian 2 tháng, được chia làm 3 nhóm, gồm: Nhóm Nhà khai phá sáng tạo (6 - 15 tuổi), nhóm Người ươm mầm xanh (16 - 40 tuổi), nhóm Người thắp lửa tri thức (dành cho giáo viên tiểu học). Mỗi tác phẩm như một giọt nước, góp thành đại dương ý thức, góp phần truyền đi niềm cảm hứng lan toả hành trình xanh trong cộng đồng.

Với các bạn nhỏ, trạm Trải nghiệm lớp học Mizuiku và Trải nghiệm thiên thiên cùng Mizuiku chắc chắn là khu vực được yêu thích nhất. Tại đây, các bạn nhỏ sẽ được xem về thí nghiệm lọc nước, khám phá vòng tuần hoàn của nước… để qua đó tiếp thu kiến thức về vai trò của rừng và nước, từ đó có trách nhiệm hơn với việc bảo vệ thiên nhiên.

Bên cạnh đó, trạm Tri thức và Tái sinh cũng hấp dẫn không kém khi mang đến một kho truyện tranh, và phim hoạt hình Mizuiku, giúp các bạn nhỏ tìm hiểu về nước, hành trình của giọt nước sạch, cuộc phiêu lưu của giọt nước bẩn, và cần làm gì để chung tay bảo vệ nguồn nước sạch.

Tại đây, Mizuiku còn kể cho người xem câu chuyện về sự tái sinh của những chiếc chai nhựa. Với mỗi chiếc túi tote là 11 chai nhựa được tái sinh, mỗi chiếc khăn là 7 chai nhựa được tái sinh…

Hành trình của chúng mình sẽ khép lại ở trạm Chung tay nối dài dòng chảy xanh, nơi kể với bạn về vòng tuần hoàn kì diệu của nước, cũng như chờ bạn viết tiếp ước mơ xanh gửi tới cộng đồng.

Ở mỗi trạm dừng chân, bạn nhớ đóng dấu vào hộ chiếu đặc biệt của mình nhé, vì gom đủ 7 con dấu là bạn sẽ nhận được quà tặng ở cuối hành trình. Đi triển lãm vừa học thêm nhiều điều thú vị, lại có quà tặng mang về, thì không nên bỏ lỡ nha!