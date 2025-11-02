Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngôi làng bỏ hoang bỗng hóa "thiên đường sống ảo" nhờ công cải tạo của Popmart

Hoàng Yến

HHTO - Từ một ngôi làng chài nằm trên đảo ở Trung Quốc bị bỏ hoang hơn chục năm, nay bỗng trở thành “cơn sốt” khi được Popmart tái tạo thành triển lãm nghệ thuật công cộng đầy bắt mắt.

Ngôi làng bỏ hoang Hậu Đầu Loan (Houtouwan) nằm trên đảo Thặng Sơn, quần đảo Thặng Tứ (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã từng là nơi sinh sống của hơn 3000 cư dân trong những năm 1980.

Tuy nhiên, với vị trí khó khăn và bất lợi, cư dân nơi đây dần chuyển đi vào những năm 1990. Cho đến năm 2002, vì dân số suy giảm nhanh chóng, vùng đất này buộc phải được sáp nhập vào ngôi làng gần đó. Sau nhiều thập kỷ bị bỏ hoang, những ngôi nhà trong khu vực được phủ xanh bởi cây leo, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên và thơ mộng tựa như những trang truyện. Chính những hình ảnh viral ấy lại lần nữa "hồi sinh" ngôi làng trở thành “toạ độ check-in” hấp dẫn đối với nhiều du khách.

561658421-1646118946613758-3528442451683239991-n.jpg
561760821-1646118929947093-2884135796446199172-n.jpg
Khung cảnh tự nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng của ngôi làng. Ảnh: Xiaohongshu

Đáng nói, Popmart năm nay còn thông báo hợp tác cùng Ctrip (nền tảng Trip tại Trung Quốc) tái hiện thế giới của Hirono qua triển lãm nghệ thuật After Time, biến ngôi làng thành không gian sáng tạo "có một không hai".

Chỉ với vài hình ảnh được công bố, Popmart đã nhanh chóng “gây sốt”, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng quốc tế cũng như fan trung thành của nhân vật.

561821560-1646118959947090-3693321650217970967-n.jpg
560928622-1646118949947091-4362598093288846865-n.jpg

Vốn được biết đến là nhân vật với những câu chuyện về sự cô đơn và chữa lành, Hirono lần này lại tìm thấy cho mình một “ngôi nhà mới”.

565190719-1646118896613763-901172518395371174-n.jpg
561279123-1646118956613757-1573037385342492057-n.jpg
Hậu Đầu Loan giờ đây như hoá thành thế giới yên tĩnh, huyền bí của Hirono. Ảnh: Xiaohongshu

Có thể thấy, Hậu Đầu Loan giờ đây không còn là một ngôi làng bỏ hoang mà được "khoác" trên mình lớp áo mới, mang "vibe" thanh bình nhưng không kém phần bí ẩn, lôi cuốn. Thơ mộng kết hợp với nhẹ nhàng, nghệ thuật kết nối với thiên nhiên, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến mới không thể bỏ lỡ của nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch chứ không chỉ riêng fan của Popmart nói chung, Hirono nói riêng.

z7153013270565-d9b994cdb62e2d41e312a382aa84253c.jpg
Hoàng Yến
#Popmart #check-in #sống ảo #giới trẻ #du lịch #Hirono #Trung Quốc #chụp hình #vui chơi #trải nghiệm

