Gen Z rủ nhau vẽ cốc thành vật dụng độc bản, hàng quán nhanh chóng "đu trend"

Quỳnh Duyên (tổng hợp)
HHTO - Trào lưu vẽ cốc đang phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội, lướt đâu cũng thấy Gen Z rủ nhau hóa thân thành "họa sĩ" nghiệp dư, tự tay trang trí ly uống nước thành món đồ độc bản. Hoạt động này đang tạo nên cơn sốt, các hàng quán cũng nhanh chóng "nhập cuộc".

Trào lưu vẽ cốc xuất phát từ những quán cà phê, workshop và nay đã chính thức có mặt tại cả những hàng tào phớ, trà đá tạo nên cơn sốt dễ thương hết nấc. Hoạt động tự tay dùng những chiếc bút màu acrylic tô vẽ lên những chiếc ly thủy tinh những nhân vật hoạt hình đáng yêu, những đóa hoa lung linh hay những thông điệp "cực chất" theo chủ đề, sở thích cá nhân được các Gen Z hưởng ứng tích cực.

Trào lưu vẽ cốc đang viral khắp các mạng xã hội thời gian gần đây. (Nguồn: @namcoffee_tk)
Hoạt động lý tưởng cho những buổi hẹn cùng bạn bè. (Nguồn: @ngyntnga)

Bên cạnh đó, các hàng quán nhanh chóng “bắt trend” giúp các netizen tha hồ lựa chọn địa điểm, đồ uống và style phù hợp. Không chỉ có thể trổ tài hội họa trên những chiếc ly vang mà còn có thể chọn vẽ trên các những chiếc cốc thủy tinh có khía huyền thoại.

(Nguồn: @maiinframe)
Trải nghiệm "đọ" hoa tay, "chém gió" cùng bạn bè còn có cả album “sống ảo” mang về. (Nguồn: @minttsweetie)

Không chỉ thế, trào lưu còn mang đến “làn gió mới” đến với những hàng trà đá, tào phớ vỉa hè. Trải nghiệm dùng tào phớ bằng ly vang với những hình vẽ xinh xắn hay những chiếc cốc trà đá "khoác áo mới" đã nhanh chóng viral.

00a69ec3e2946eca3785.jpg
Hàng trà đá nhanh chóng cập nhật trend mới. (Ảnh: xemthansokhum)
f7e64ede4689cad79398.jpg
Trải nghiệm vẽ cốc, ăn tào phớ bằng ly vang khiến nhiều Gen Z tò mò. (Ảnh: dieubhh)

Nhiều bạn trẻ yêu thích hoạt động này bởi yếu tố "bắt trend" và có thể check-in, chụp ảnh “sống ảo”. Hoạt động này cũng vô cùng lý tưởng cho những buổi hẹn cuối tuần cùng "cạ cứng" hay "gà bông".

Quỳnh Duyên (tổng hợp)
