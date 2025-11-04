Gen Z rủ nhau vẽ cốc thành vật dụng độc bản, hàng quán nhanh chóng "đu trend"

Trào lưu vẽ cốc xuất phát từ những quán cà phê, workshop và nay đã chính thức có mặt tại cả những hàng tào phớ, trà đá tạo nên cơn sốt dễ thương hết nấc. Hoạt động tự tay dùng những chiếc bút màu acrylic tô vẽ lên những chiếc ly thủy tinh những nhân vật hoạt hình đáng yêu, những đóa hoa lung linh hay những thông điệp "cực chất" theo chủ đề, sở thích cá nhân được các Gen Z hưởng ứng tích cực.
Bên cạnh đó, các hàng quán nhanh chóng “bắt trend” giúp các netizen tha hồ lựa chọn địa điểm, đồ uống và style phù hợp. Không chỉ có thể trổ tài hội họa trên những chiếc ly vang mà còn có thể chọn vẽ trên các những chiếc cốc thủy tinh có khía huyền thoại.
Không chỉ thế, trào lưu còn mang đến “làn gió mới” đến với những hàng trà đá, tào phớ vỉa hè. Trải nghiệm dùng tào phớ bằng ly vang với những hình vẽ xinh xắn hay những chiếc cốc trà đá "khoác áo mới" đã nhanh chóng viral.
Nhiều bạn trẻ yêu thích hoạt động này bởi yếu tố "bắt trend" và có thể check-in, chụp ảnh “sống ảo”. Hoạt động này cũng vô cùng lý tưởng cho những buổi hẹn cuối tuần cùng "cạ cứng" hay "gà bông".