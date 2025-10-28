Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Toy Story 5: Một nhân vật quan trọng "ra đi", phản diện đình đám trở lại?

Thiện Dư

HHTO - Những thông tin sau buổi chiếu thử của Toy Story 5 đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Những tưởng đã khép lại hoàn toàn sau phần 4, Toy Story được xác nhận sẽ sớm được Pixar/ Disney mang trở lại với phần 5, với vai trò đạo diễn do Andrew Stanton tiếp tục cầm trịch. Bộ phim được cho là đã có buổi chiếu thử và vô tình làm "rò rỉ" nhiều tình tiết quan trọng, thậm chí gây bất ngờ lớn với khán giả.

toystory5.jpg

Một bài viết lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội gần đây đã thu hút lượt tương tác khủng, xoay quanh những tình tiết bị "rò rỉ" từ các buổi chiếu thử đầu tiên. Bài viết cho rằng Toy Story 5 đã khiến nhiều khán giả cảm thấy buồn tại buổi chiếu thử nhờ các tình tiết xúc động. Theo đó, cốt truyện chính tập trung vào chủ đề những món đồ chơi dần trở nên "lỗi thời", bị thay thế bởi công nghệ hiện đại như iPad, điện thoại thông minh và robot trí tuệ nhân tạo. Theo đó, một công ty sản xuất cố gắng bán chạy dòng người máy Buzz Lightyear phiên bản "có hồn" để cứu vãn doanh số.

3.jpg
Toy Story 5 lộ nhiều tình tiết bất ngờ.

Những chi tiết đáng chú ý khác bao gồm khoảnh khắc "chia ly" đầy nước mắt của Jessie vào cuối phim, giới thiệu dàn nhân vật mới cùng sự trở lại bất ngờ của gấu hồng tàn ác Lotso. Đặc biệt không kém, Andy và Sid Phillips sẽ xuất hiện qua những đoạn băng ghi hình cũ, đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh câu chuyện diễn ra vài năm sau phần 4, khi những đứa trẻ này đã thành niên. Cao trào có lẽ là cuộc đối đầu kịch tính giữa Buzz và Woody tại một bãi rác đồ chơi bị vứt bỏ, nhưng chưa rõ Buzz ở đây là "bản gốc" hay phiên bản mới có trí tuệ, "linh hồn" được sản xuất hàng loạt.

3jessie-bghx1bg.jpg
Jessie được cho là sẽ hy sinh.
755.jpg
Lotso sẽ trở lại.

Những thông tin này thực chất vẫn chỉ là đồn đoán sau buổi chiếu thử của Pixar, chưa thể xem là chính thức. Song, nó vẫn khơi dậy sự bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng loạt phim nên dừng lại ở phần 3 với cái kết chia ly hoàn hảo, thay vì tiếp tục bị "vắt sữa". Một số khác bày tỏ mong muốn Toy Story 5 sẽ đào sâu hơn vào hành trình của Andy và cách anh tái kết nối với những món đồ chơi tuổi thơ, nhất là khi Woody đang có hành trình riêng của mình.

2.jpg
1-5321.jpg
Cư dân mạng phản ứng trước những thông tin "rò rỉ" của Toy Story 5.

Trước đó, Pixar/ Disney đã xác nhận dự án Toy Story 5, trong đó Tim Allen sẽ trở lại lồng tiếng cho Buzz Lightyear, trong khi Tom Hanks cũng được cho là sẽ tái hiện chàng cao bồi Woody. Đạo diễn Andrew Stanton nhấn mạnh rằng phim sẽ khám phá cách các món đồ chơi "chiến đấu" để giữ vị thế trong kỷ nguyên công nghệ, hứa hẹn những tình tiết bất ngờ mà "khán giả chưa từng thấy". Với lịch chiếu dự kiến vào mùa hè 2026, Toy Story 5 được mong đợi mang đến hành trình phiêu lưu mới dành cho khán giả lâu năm lẫn đối tượng fan nhí sống trong thời đại mới của công nghệ 4.0 và AI.

d23b-008-cpub16tif-0-copy.jpg
2025concept1627-annecycurrent.jpg
Một số hình ảnh đáng chú ý về Toy Story 5 do Pixar công bố.
