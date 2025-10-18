Xôn xao tạo hình Kento Yamazaki đóng nam chính Thanh Gươm Diệt Quỷ live-action

Trong khi bản anime vẫn còn đang "tung hoành" tại rạp chiếu toàn cầu, phiên bản live-action (người đóng) của Thanh Gươm Diệt Quỷ đang khiến khán giả vô cùng xôn xao. Đặc biệt vừa qua, một bức ảnh cho thấy diễn viên đóng vai Tanjiro trong phim đã trở thành tâm điểm gây chú ý.

Thanh Gươm Diệt Quỷ sắp có phiên bản live-action.

Cụ thể, bài đăng đề cập đến việc phiên bản live-action của Thanh Gươm Diệt Quỷ đang được Netflix phát triển. Nhiều nguồn tin quốc tế hé lộ rằng quá trình tiền sản xuất đã bắt đầu với đội ngũ ekip từng tham gia One Piece và Yu Yu Hakusho. Ngoài ra, bài viết còn đính kèm ảnh tạo hình nam chính Kamado Tanjiro, do "quốc bảo Nhật Bản" Kento Yamazaki thể hiện.

Bức ảnh Kento Yamazaki đóng vai Tanjiro gây sốt.

Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội, thu về hàng trăm nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng khắp thế giới. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả còn mong muốn không chỉ Kento Yamazaki, mà cả dàn diễn viên Alice in Borderland (dự án sinh tồn mà Kento đóng chính) cũng "kéo" sang Thanh Gươm Diệt Quỷ live-action.

Tương tác khủng của bức ảnh.

Tuy nhiên, sự thật bức ảnh trên chỉ là sản phẩm fanmade, được tạo nên bằng công nghệ AI. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về dàn diễn viên sẽ đảm nhận phiên bản live-action của Thanh Gươm Diệt Quỷ. Chưa kể, Kento Yamazaki có nhiều điểm không phù hợp để đóng vai Tanjiro, nhất là ở khoản tuổi tác (trong truyện Tanjiro chỉ mới 14 tuổi). Mặt khác, có người cho rằng nếu tham gia thật, Kento Yamazaki sẽ hợp với vai Thủy trụ Tomioka Giyuu hơn.

Cư dân mạng bày tỏ về thông tin Thanh Gươm Diệt Quỷ có live-action.

Kento Yamazaki nổi tiếng là "ông trùm phim live-action" của Nhật Bản.

Kento Yamazaki vừa trở lại với Alice in Borderland mùa 3.

Hiện tại, Thanh Gươm Diệt Quỷ phiên bản anime chỉ mới bước vào chặng đầu của cuộc chiến Vô Hạn Thành. Có thông tin phim sẽ sớm "chốt" ngày chiếu tại thị trường Trung Quốc, từ đó tiếp thêm hy vọng trở thành anime đầu tiên đạt doanh thủ tỷ đô toàn cầu.