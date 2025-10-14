Conan lộ nguy cơ bị Tổ chức Áo đen trừ khử, truyện dần đến hồi cao trào?

Vừa qua, chap truyện Thám Tử Lừng Danh Conan số 1153 mới nhất đã khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng chú ý và xôn xao. Bên cạnh vụ án bí ẩn như mọi khi, những tình tiết mới xoay quanh phe Áo đen cho thấy những bước tiến mới trong câu chuyện "dài hơi" này, và Conan có thể đang gặp nguy hiểm thật sự.

Trong chap 1153 của Thám Tử Lừng Danh Conan, hình ảnh của Mary Sera - một trong những nạn nhân của thuốc "teo nhỏ" APTX 4869 đã bị công khai trên mặt báo. Điều này thu hút sự chú ý của mọi người, và tất nhiên cả phe Áo đen cũng dòm ngó. Trong đó, tên Rum là người đặc biệt để ý đến Mary Sera, và xác nhận rằng cô vẫn còn sống và bị "teo nhỏ" vì hệ lụy của viên thuốc.

Rum thấy ảnh Mary Sera, xác nhận cô đã bị "teo nhỏ" thay vì bỏ mạng vì thuốc.

Trước đó, Mary Sera bị Vermouth (giả dạng làm chồng của Mary) cho uống thuốc để sát hại, nhưng không ngờ rằng cô chỉ gặp hệ quả giống Conan hay Haibara. Chính Vermouth cũng bất ngờ vài giây, chỉ kịp trình báo với Rum rằng chính cô là người tận tay cho Mary uống viên thuốc.

Thông tin Mary Sera còn sống, bị "teo nhỏ" được công khai là tình tiết mới thú vị.

Song, điều này không khiến Rum tức giận, trái lại hứng thú. Ở cuối chap 1153 của Thám Tử Lừng Danh Conan, Rum suy luận về tác dụng của viên thuốc APTX 4869, khi "với một số người thì thời gian ngừng mãi mãi, nhưng với một số khác thời gian quay ngược trở lại". Thế nhưng, điều quan trọng mà hắn rút ra chính là "điều kiện kích hoạt", tức yếu tố gì khiến cho một người bị "teo nhỏ" thay vì bỏ mạng.

Tình tiết này đã đưa khán giả đến một bước gần hơn với đoạn kết của Thám Tử Lừng Danh Conan. Nhận ra việc Mary Sera bị "teo nhỏ", Rum sẽ càng thêm chú ý vào "hai đứa trẻ tại trường tiểu học Teitan", hay Conan và Haibara. Điều này rút ngắn khoảng cách giữa phe Áo đen và Conan, cho thấy màn đối đầu này sẽ sớm xảy ra trong tương lai gần.

Rum có thể đã nắm được cách kiểm soát công dụng thuốc "teo nhỏ".

Sau chap 1153, truyện tiếp tục "nghỉ xả hơi" 6 tuần mới bước sang chap 1154. Nhiều khán giả đang trở nên sốt ruột khi tác giả Gosho Aoyama có tiến độ chậm, nhưng chí ít thì bộ truyện đã chính thức có bước tiến mới, khi sự nhúng tay của thành viên quyền lực thứ 2 trong Tổ chức Áo đen hứa hẹn sẽ thay đổi cục diện đáng kể.