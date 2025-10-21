Jack và ồn ào về ca khúc phản cảm chưa được cấp phép: Công ty quản lý nói gì?

HHTO - Tối 20/10, công ty quản lý của Jack đã đưa ra thông báo về việc ca khúc gây tranh cãi không nằm trong danh sách mà ban tổ chức sự kiện gửi lên Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội để kiểm duyệt, xin cấp phép.

Ngày 20/10, đại diện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội xác nhận chương trình Moonlit Childhood tối 16/10 đã được cấp phép biểu diễn. Tuy nhiên, ca khúc mới do Jack trình diễn trong chương trình không nằm trong danh sách các bài hát được đơn vị tổ chức gửi lên Sở để kiểm duyệt và xin cấp phép. Sở đã tiến hành kiểm tra, đồng thời yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc để làm rõ vụ việc.

Ngay sau phản hồi từ phía Sở VHTT Hà Nội, đại diện của Jack - công ty J97 Promotion - cũng chính thức lên tiếng. Phía Jack khẳng định toàn bộ sự cố đến từ hiểu lầm do ca khúc chưa hoàn thiện, chưa được công bố chính thức và việc hát ngẫu hứng dẫn đến sai lệch khi lan truyền trên mạng.

Trước đó, màn biểu diễn ngẫu hứng của nam ca sĩ tại Moonlit Childhood đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Trong đêm nhạc, Jack không chỉ trình diễn những ca khúc quen thuộc mà còn giới thiệu một sáng tác mới mang nội dung đáp trả anti fan. Phần lời bài hát được cho là không phù hợp để biểu diễn trên sân khấu lớn: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám? Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm!".

Ở phần điệp khúc, Jack có nhắc đến một cụm từ khiến bài hát bị xem là phản cảm, dễ gây hiểu nhầm. Trong khi một bộ phận lên tiếng chỉ trích ca từ, fan của Jack khẳng định câu hát đầy đủ là "Lào gì cũng tôi", không có yếu tố dung tục như bị cắt ghép trên mạng.

Trước áp lực dư luận, đại diện ban tổ chức chương trình - nhà thiết kế Thạch Linh - đã lên tiếng giải thích: "Trong bản xướng âm, lời bài hát là 'Lào gì cũng tôi', không mang nghĩa phản cảm như khán giả lan truyền trên mạng. Chúng tôi có đầy đủ bản nhạc xướng âm và lời bài hát. Ca khúc này mới được Jack sáng tác và dự định dành cho người hâm mộ vào ngày diễn ra chương trình. Bài hát hoàn toàn là ngẫu hứng nên chỉ được sáng tác trước đó 5 - 6 ngày". Dù vậy, khi biểu diễn trực tiếp trước hàng nghìn khán giả, sự cẩn trọng về ca từ là điều vô cùng quan trọng.

Netizen không đồng tình với việc Jack lựa chọn một cụm từ có thể khiến người nghe dễ hiểu lầm. Ảnh: FBNV.

Theo phía BTC, vì bài hát phát sinh sau khi gửi hồ sơ nên không kịp đưa vào danh sách kiểm duyệt. Điều này dẫn đến việc Jack biểu diễn một ca khúc chưa được cấp phép, làm dấy lên câu hỏi về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của ê-kíp.