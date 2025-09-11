Thiên An công bố thêm thông tin, lên tiếng đáp trả loạt ẩn ý từ phía Jack J97

HHTO - Giữa lúc dư luận đang xôn xao trước các trạng thái ẩn ý từ phía Jack - J97, Thiên An chính thức có phản hồi công khai với loạt ảnh và bài viết trên trang cá nhân nhằm bảo vệ quyền lợi của mình và con gái.

Khuya 10/9, Thiên An gây chú ý khi liên tục chia sẻ trên story cá nhân loạt trạng thái và hình ảnh đoạn tin nhắn liên quan đến việc làm giấy khai sinh cho con gái.

Trong bài đăng đầu tiên, nữ diễn viên ẩn ý rằng Jack từng từ chối làm khai sinh cho con vì “sợ 94 triệu dân biết”, nhưng nay lại gây áp lực buộc mẹ con cô xét nghiệm ADN.

Cô thể hiện thái độ cứng rắn: “Đời tui coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng tới con tui”.

Tiếp đó, Thiên An đề cập đến buổi họp báo của Jack và mẹ diễn ra vào hai tháng trước, cho biết những thông tin được chia sẻ là “cắt ghép” và không đúng sự thật.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ lý do trước đây giữ im lặng là vì tin tưởng phía bên kia mong muốn nhận con một cách thiện chí. Cô bày tỏ quan điểm: “Muốn nhận con phải liên lạc với người nuôi con, chứ không phải kiện ra toà hay lên họp báo vu khống xúc phạm mẹ nó 2 tiếng đồng hồ”.

Thiên An nhấn mạnh đã nộp đủ bằng chứng - vi bằng cho toà và chờ pháp luật phân xử.

Bên cạnh những chia sẻ, Thiên An còn công bố một số ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là giữa cô và phía Jack. Nội dung trao đổi xoay quanh việc làm giấy khai sinh cho con gái, trong đó nhắc đến việc có hay không ghi tên cha, cũng như thủ tục xét nghiệm ADN và giấy tờ liên quan.

Đoạn tin nhắn do Thiên An chia sẻ được cho là đang trao đổi với Jack về vấn đề giấy khai sinh của con gái.

Trước đó, vào ngày 8/9, bà Cẩm Loan (mẹ ruột của Jack) và phía quản lý truyền thông của nam ca sĩ đã đăng tải trên trang cá nhân biểu tượng mặt cười nền hồng và dòng trạng thái “Có - Giấy - Rồi” tạo nên nhiều đồn đoán về kết quả xét nghiệm huyết thống.

Tuy nhiên, đến nay phía Jack vẫn chưa cung cấp văn bản công khai xác thực những nội dung này.

Loạt trạng thái được cho là “ẩn ý” từ phía Jack khiến cư dân mạng dậy sóng.

Mối quan hệ giữa Jack và Thiên An từng được công chúng biết đến từ năm 2021 khi Thiên An công khai hình ảnh con gái.

Ngày 28/3, Jack đã nộp đơn kiện tại TAND TP.HCM, yêu cầu xác định cha cho con gái, đồng thời đề nghị đảm bảo quyền của người cha. Trong bản tự khai gửi tòa, Thiên An phủ nhận yêu cầu khởi kiện và khẳng định bên nguyên đơn có trách nhiệm cung cấp chứng cứ.

Jack - J97 tại buổi họp báo ngày 16/7.

Tại sự kiện họp báo ngày 16/7, phía Jack cho biết lý do giữ im lặng nhiều năm là muốn Thiên An có không gian nuôi con yên ổn, đồng thời khẳng định nam ca sĩ vẫn thực hiện trách nhiệm chu cấp.

Giọng ca Thiên Lý Ơi cũng thể hiện mong muốn được gặp con gái và gửi lời nhắn nhủ: “Nếu sau này con đi học, các bạn có chọc, con cứ nói con có một người ba nổi tiếng như vậy, một người ba đã lo cho con từ những ngày đầu. Con chắc chắn sẽ là một người hạnh phúc”.

Hiện tại, phía Jack - gồm mẹ ruột và quản lý truyền thông - liên tục phản hồi trước thông tin do Thiên An chia sẻ. Khi hai bên tiếp tục giữ lập trường trái ngược, công chúng càng quan tâm đến kết luận pháp lý về mối quan hệ cha - con và các trách nhiệm liên quan.